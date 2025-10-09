Новые детали возвращения Валиевой в спорт и ухода от Тутберидзе. Камила готова бороться?

Практически целую неделю в медийном пространстве звучат новости о скором возвращении в большой спорт чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Несмотря на то что многие болельщики предполагали такой сценарий, только официальное подтверждение от близких к ситуации лиц могло окончательно развеять все сомнения.

Теперь ясно одно — Камила действительно возвращается! И делает это, как и положено такой известной спортсменке, — громко. Каждый день появляются новые подробности о её судьбе и планах. «Чемпионат» уже не раз посвящал Валиевой статьи, но сейчас не мог остаться в стороне и пропустить свежие детали.

Плакаты с поддержкой по всей Москве

После новости о возвращении Валиевой активизировались многие представители фигурного катания. В первую очередь высказалась олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в школе которой «Наши надежды» Камила планирует тренироваться. Она подтвердила серьёзность намерений фигуристки. Свои комментарии также дали представители бывшего штаба Валиевой — команды Этери Тутберидзе. При этом её самый яркий спикер, одиозный хореограф Алексей Железняков, известный критикой в адрес уходов Александры Трусовой и Алёны Косторной, на этот раз воздержался от нелицеприятных высказываний о Камиле. В комментарии «Чемпионату» он выразился достаточно нейтрально и даже дружелюбно:

«Конечно, рад, что Камила Валиева возвращается в мир фигурного катания и спорта. Это уникальная и талантливая девочка. Желаю ей только удачи! Меня как человека из команды Тутберидзе немного опечалило, что она сделала выбор в пользу Соколовской. Я не имею ничего против Соколовской, это хороший тренер. Но когда твой спортсмен, с которым ты с детства и которого хорошо знаешь, возвращается в спорт не в твою команду, это печально».

Сама Камила пока не комментировала яркую новость о своём возвращении, зато получила важную поддержку — от зрителей, которые долгие годы горячо любили её творчество и активно поддерживали как на льду, так и вне его. В связи с этим активизировалась кампания «Доброфон» — партнёра Валиевой. По всей Москве были развешены плакаты с яркой надписью «Добро всегда возвращается» и фотографией спортсменки, вызывающей улыбки. Некоторые из плакатов выполнены на китайском языке, что, скорее всего, связано с большой фанатской поддержкой Камины в Китае. Коллеги решили таким образом выразить свою поддержку спортсменке в сложном процессе возвращения после продолжительного перерыва.

Мирный уход из группы Тутберидзе

Тема разрыва одной из самых талантливых фигуристок поколения с выдающимся представителем российского тренерского искусства не могла оставить зрителей равнодушными. Каждый пытался узнать всё новые и новые подробности этого ухода. Известно главное — Валиева и Тутберидзе расстались мирно и без скандалов. По информации ТАСС, это произошло ещё в конце прошлого сезона, в апреле. С тех пор спортсменка не появлялась на арене под руководством Этери Георгиевны и долго тренировалась на арендованном льду.

Важно отметить, что инициатором ухода выступила сама 19-летняя Валиева. Она пришла к Тутберидзе на разговор и подарила ей букет — традиционный знак благодарности за совместную работу. Об этом сообщало «РИА Новости Спорт». Похоже, теперь Валиева действительно готовится к возвращению в соревновательный сезон. Она отпустила прошлые обиды и настроена на новые достижения — с новым тренером, в новой школе и в новой фазе своей жизни.

Конечно, ей всё ещё приходится соблюдать ограничения, связанные с дисквалификацией. Именно поэтому Камила не участвовала в вечере памяти в честь комментатора Александра Гришина, который состоялся в начале октября. Там могли выступить и действующие, и завершившие карьеру спортсмены, но Валиева не вышла на лёд и лишь записала специальный номер, который транслировал Первый канал и разместил на своей странице в соцсетях.

Всё дело в том, что вечер проходил при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), там присутствовали многие представители организации — например, Александр Коган, который произносил специальную речь. Кроме того, выходя на один лёд с действующими спортсменами, Валиева могла бы подставить их, что особенно сказалось бы на Аделии Петросян и Петре Гуменнике, которые будут участвовать в Олимпийских играх — 2026.

Так что Валиева пока избегает подобных встреч. Но прятаться осталось недолго. Уже 25 октября Камила официально сможет приступить к тренировкам, а в конце декабря — к участию в официальных стартах.