«Теперь «Казанова» Леонтьева — любимый трек». Жданова и Бабаев-Смирнов — о возвращении

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов вернулись! Ребята были вынуждены сняться с чемпионата России в Омске и пропустить остаток сезона. А в марте партнёрша перенесла операцию на ноге. Теперь танцоры снова в строю и вновь готовы радовать публику своими прокатами. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Варвара и Тимур рассказали о новых программах, мотивации и планах на сезон.

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов Фото: РИА Новости

«Долго искали костюмы, чтобы быть яркими»

— Как оцените выступление в ритм-танце? Над чем ещё надо поработать?

Жданова: Оценивать бы не очень хотелось, потому что это первое выступление за долгое время. Мы сегодня вышли просто получить удовольствие, чтобы вернуться. Думаю, поработать нужно над всем. Это был просто такой рабочий прокат, потому что первый и очень волнительный, потому что много пропустили. Когда возвращаешься, всегда нужно всё сначала начинать, поэтому нужно ещё работать над всем.

Бабаев-Смирнов: Да, очень рады, что вернулись после долгого перерыва и снова выступаем.

— Какая-то конкретная задача стояла на чемпионат Москвы?

Жданова: Выйти, вернуться, вспомнить, как выступать. Попробовать лёд, попробовать новую программу.

Бабаев-Смирнов: Вспомнить соревновательный мандраж, соревновательные ощущения. Порадовать зрителей.

— Какие планы на сезон?

Бабаев-Смирнов: Ну, пока каких-то таких планов не ставили, пока рано говорить. Сейчас просто возвращаемся, вкатываемся и посмотрим, что будет дальше.

— Расскажите о своём новом ритм-танце, он у вас очень необычный. Выбор музыки порадовал — болельщики в восторге.

Жданова: У нас программа, получается, про Валерия Леонтьева. И я — муза Леонтьева.

Бабаев-Смирнов: Да. Идею нам предложил наш любимый тренерский штаб. Предложили нам послушать музыку. Мы послушали, попробовали под неё на льду покататься. Поняли, что это то, что надо. Прям конфетка.

Жданова: Долго пересматривали выступления, искали костюмы, думали, какие подобрать, чтобы быть яркими. Потому что у Леонтьева всегда такие яркие, необычные выступления.

Бабаев-Смирнов: Запоминающиеся костюмы.

Жданова: Да. И он сам такой интересный и яркий, поэтому нужно было соответствовать.

— А кто вам костюмы сшил? Как они создавались?

Жданова: Свой костюм предложила я. Я увидела это платье на показе и решила, что его можно воплотить в жизнь. У меня швея своя, её зовут Татьяна, у неё каждый год шью.

Бабаев-Смирнов: Да, я тоже искал идею для костюма самостоятельно. Помогла мне моя любимая мама. Мы вместе с ней искали образы Леонтьева, которые подошли бы мне больше всего. Ну и вместе с тренерским штабом соответственно. Вот увидели этот образ и поняли, что должно быть хорошо.

«Смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения»

— Как проходил постановочный процесс?

Жданова: Очень хорошо. Мы как раз вернулись после моей травмы на поднятии сил. Поэтому работали на сборах, ставили программы все вместе, дополняли какими-то интересными движениями. На льду смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения, которые он делает, чтобы соответствовать ему.

Бабаев-Смирнов: Да, записей концертов Леонтьева было очень много пересмотрено. Потихонечку находили одно движение, потом к нему ещё одно движение, и так вся программа сложилась.

— Есть ли какие-то моменты в постановке, которые пока сырые и требуют доработки?

Жданова: Я думаю, пока сырое всё. Как говорится, нет предела совершенству. Всегда есть над чем работать.

Бабаев-Смирнов: Да. Доработки требует всё. Всегда нужно стремиться к лучшему. Есть к чему стремиться.

— А в целом как вам тема ритм-танца в этом сезоне?

Жданова: Ой, нам очень нравится.

Бабаев-Смирнов: Да. Очень большой выбор музыки. 90-е — это время каких-то музыкальных экспериментов, что ли. Поэтому вроде бы всего 10 лет, но по теме 90-х выбор музыки просто гигантский. На любой вкус и цвет.

— Вообще, часто слушаете такую музыку?

Жданова: Я — да. Я люблю. Мне очень нравятся не современные, а более старые композиции. Я вообще люблю и старые фильмы, и старую музыку, и старые книги.

Бабаев-Смирнов: Я музыку 70-х и 80-х слушаю меньше, но вот 90-е… Практически каждую песню, которую включаешь — какая-то такая атмосфера и душевность. Сначала один раз послушал, потом второй раз послушал, потом ты её уже подпеваешь, она у тебя в голове весь день крутится, и ты с этим пытаешься жить.

— А какие-то любимые треки есть в плейлисте?

Жданова: Так сразу, наверное, не назовёшь. Их очень много. Ну и я люблю музыку слушать под настроение. Смотря какое настроение. А чтобы прямо каких-то любимых, которые переслушиваю каждый день — таких нет.

Бабаев-Смирнов: Ну, «Казанова».

Жданова: Да, «Казанова». Теперь — «Казанова».

«Когда травма усугубилась, выступать уже было нельзя — мне запретили врачи»

— Изначально планировалось, что темой ритм-танца в этом сезоне будет музыка XXI века. Какие бы треки тогда выбрали для программы?

Жданова: Даже не знаю. Мне кажется, мы бы доверились нашему тренерскому штабу.

Бабаев-Смирнов: Что-нибудь дерзкое и драйвовое выбрали бы.

Жданова: Наш тренерский штаб очень хорошо нас чувствует. И всегда, когда они предлагают нам музыку, это просто в десятку попадание. Я не знаю, как у них это получается. Видимо, опыт или мы настолько друг друга понимаем уже, что, когда они подбирают музыку, когда они её вдруг включают, я сразу говорю да. Даже вопросов не остаётся.

Бабаев-Смирнов: В любом случае это не было бы чем-то скучным, это было бы что-то интересное. Так сложно назвать что-то конкретное сейчас, потому что XXI век — большой период, очень много музыки, но это точно было бы запоминающееся.

— Вопрос Варваре. У вас была травма. Можете, пожалуйста, рассказать подробно, что случилось?

Жданова: Перед началом прошлого сезона так получилось, что я сломала палец на правой ноге — мизинец. И было принято решение, что нужно выступать, кататься, потому что я могла. А уже потом, после этапа Гран-при в Москве, травма усугубилась, выступать уже было нельзя — мне запретили врачи. И поэтому пришлось на какое-то время прервать спортивную деятельность. У меня была операция. И вот после операции восстановилась, вышла на сборы и начала работать.

— А как прошла реабилитация у вас?

Жданова: Долго. Достаточно тяжело, потому что нужно было разрабатывать голеностоп, разрабатывать палец. Это всё приходилось делать через большие усилия. Но слава богу, что сейчас всё хорошо. Я очень надеюсь, что дальше будет всё без травм.

Бабаев-Смирнов: Так и будет!

— Как вас Тимур поддерживал в этот трудный период?

Жданова: Он всё время мне писал, звонил, спрашивал, как я. Мы встречались несколько раз, разговаривали, чтобы я не унывала. Постоянно говорил, что меня ждёт, что всё будет хорошо. Что ничего страшного: я выйду – и всё будет замечательно, будем дальше работать. Тренерский штаб очень меня поддерживал, они тоже мне всё время писали, что ждут, ничего страшного. Говорили: «Давай, спокойно восстанавливайся, выходи, всё будет хорошо». Поэтому я всем очень благодарна, что они меня дождались, что всё-таки я вернулась и что теперь мы выступаем.

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов Фото: РИА Новости

«Сборы — это самый активный период тренировок, когда тратится очень много сил»

— Как у вас межсезонье прошло в связи с таким непростым восстановительным периодом?

Жданова: Я готовилась к ЕГЭ. Появилось больше времени подготовиться, чтобы хорошо сдать, поэтому читала книги, смотрела фильмы, пыталась немного переосмыслить своё сознание, чтобы выйти в сезон уже более готовой к этому.

Бабаев-Смирнов: Времени на развитие было много.

— А какие экзамены сдавали?

Жданова: Русский, литература.

— На какие баллы сдали, если не секрет?

Жданова: Ой, баллы хорошие, за 90.

— Здорово! А вы поступили куда-нибудь?

Жданова: Да. Я поступила в РГУФК (РУС «ГЦОЛИФК». — Прим. «Чемпионата») на режиссёра массовых зрелищ.

— Ого, это достаточно необычный выбор. А вы на очном или на заочном?

Жданова: На заочном, потому что, к сожалению, не получается посещать каждый день университет из-за тренировок. А спорт для меня всё-таки стоит на первом месте. Поэтому пришлось выбрать заочную форму обучения.

— Тимур, а вы где-нибудь учитесь?

Тимур: Тоже в РГУФК. Только не на режиссёра, а на тренера. В этом году заканчиваю. У меня последний курс.

— Хотелось бы также поговорить про нашу сборную. С кем больше всего общаетесь?

Жданова: Даже не знаю. Сейчас, так как было межсезонье, особо ни с кем не общались, потому что все заняты своими программами, постановками, тренировками. Сборы — это самый активный период тренировок, когда тратится очень много сил. Сейчас, не знаю, войдём в сезон и будем общаться.

Бабаев-Смирнов: Будем общаться со всеми.

«Надеемся, что в скором времени откроется дорога на международный старт»

— Вы контрольные прокаты сборной смотрели? Какие-то программы запомнились?

Жданова: Да, конечно смотрели. Все программы очень хорошие, очень интересные находки, задумки, интересные движения. Поэтому назвать кого-то определённого…

Бабаев-Смирнов: Сложно кого-то выделить.

Жданова: Просто все молодцы, все работали, это видно.

— Есть ли у вас среди наших фигуристов фавориты или любимые спортсмены?

Жданова: У меня всегда была любимая спортсменка Аня Щербакова. Когда она соревновалась, на Олимпиаде выступала, я очень за неё болела. И очень радовалась, когда она выиграла.

— В прошлом сезоне Анна, кстати, комментировала разные российские соревнования. А вам бы не хотелось, чтобы она когда-нибудь прокомментировала ваш прокат?

Жданова: Почему бы и нет?

Бабаев-Смирнов: Мы — только за!

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

— Тимур, а у вас есть любимый спортсмен?

Бабаев-Смирнов: Из наших спортсменов, наверное, прямо какого-то любимого нет. У меня всегда был кумиром Юдзуру Ханю.

Жданова: Мне тоже он нравился. Если брать из зарубежных, то он.

Бабаев-Смирнов: Я прям в восторге был от его программ. А сейчас в одиночном кого-то выделить не могу. Все хорошие, но вот чтобы запал в душу — нет.

— Зарубежные соревнования вообще смотрите?

Бабаев-Смирнов: Да, конечно.

Жданова: Конечно. Потому что всё-таки надеемся, что в скором времени откроется дорога на международный старт. И поэтому, конечно, смотрим всегда.

Бабаев-Смирнов: Да. Интересно, что люди там придумывают.

Жданова: Вживую мы не можем увидеть, поэтому только через телефон, через интернет посмотреть какие-то интересные задумки, может быть, что-то подчеркнуть для себя.

— Какие-то можете, например, дуэты танцевальные выделить?

Бабаев-Смирнов: Мне очень интересно посмотреть на возвращение брата и сестры Шибутани. Последний раз их видел на Олимпиаде, и мне очень интересно посмотреть, с чем они вернутся сейчас. Я вот прям жду первое их соревнование, чтобы увидеть, что там интересного будет.

— А вы, случайно, не видели скандальное видео с Майей и Алексом?

Жданова: Нет.

Бабаев-Смирнов: Честно, первый раз слышу.

— В ролике Алекс нецензурно выражается в адрес Майи, и это вызвало большой резонанс. На ваш взгляд, как лучше справляться с такими напряжёнными моментами в паре?

Жданова: У нас, слава богу, в паре всё хорошо. Мы всегда понимаем друг друга. И даже если какие-то разногласия, мы обычно пытаемся решить всё мирно и спокойно, без криков и без всего такого. Если даже что-то происходит, то лучше промолчать. И потом, когда выдохнешь, спокойно поговорить.

Бабаев-Смирнов: Да. У нас принято водички попить, подышать, и всё — мир, дружба, жвачка снова.

«Возвращение Сизерона — это очень интересно»

— Гийом Сизерон вернулся. Как вы к этому относитесь? Что думаете о его перспективах с новой партнёршей?

Жданова: Это очень интересно. Мне они всегда очень нравились. Поэтому посмотрим, что будет дальше.

Бабаев-Смирнов: Мне он сам по себе очень нравился как фигурист. Пластика у него, конечно, невероятная. Просто что-то запредельное. Сейчас, конечно, новая партнёрша. Интересно посмотреть на этот новый дуэт, потому что к Гийому и Габриэле Пападакис мы-то уже привыкли, и интересно посмотреть, как это будет выглядеть в накатанном варианте уже с другой партнёршей.

— Как оцените его постановки с ней?

Бабаев-Смирнов: Мне очень понравился произвольный. Ритм немножечко похож на танец с Олимпиады 2022 года.

Жданова: Ну, им это очень идёт. Это их фишка, она им идёт. Мне понравилось.

Поэтому, скорее всего, это правильное решение — взять такую музыку и сделать похожие движения, похожую пластику.

— Не было ли ощущения, что Габриэлы всё-таки не хватает в этом дуэте?

Жданова: У меня — нет. Потому что я стала на них уже смотреть как на новый дуэт и пытаюсь не сравнивать с тем, что было раньше. Потому что они вышли новой парой, и хочется посмотреть на них уже как на новый дуэт.

Бабаев-Смирнов: Ну да. Вот катались они с Габриэлой, и был у них какой-то свой стиль, а сейчас новая партнёрша, и, соответственно, это всё выглядит по-другому. Пускаться в какие-то сравнения? Зачем? Это новый дуэт, и они будут кататься по-другому.

Материалы по теме Чемпион Олимпиады-2022 в танцах на льду Гийом Сизерон возобновил карьеру без Пападакис

— Как вы думаете, могут ли они побороться за олимпийскую медаль в Милане?

Жданова: Мне кажется, что могут.

Бабаев-Смирнов: Да, я бы этого хотел.

— Учитывая, что наши дуэты, к сожалению, не поедут, можно ли спрогнозировать топ-3 на Олимпиаде?

Жданова: Мне кажется, это тяжело сейчас сделать.

Бабаев-Смирнов: Это тяжело сделать хотя бы до первых этапов Гран-при.

Жданова: Нужно подождать, посмотреть, как они будут выступать на этапах, и тогда уже можно что-то говорить.

Бабаев-Смирнов: Да. Потому что мы же не увидели ещё все постановки всех претендентов. Только часть. Поэтому пока, мне кажется, ещё рановато даже примерно что-то прогнозировать.

«Аделия и Петя вышли и доказали всем, что они могут, что не зря их допустили»

— Говоря об Олимпиаде – вы смотрели отбор в Пекине?

Бабаев-Смирнов: Да, конечно. Болели за Аделию и за Петю.

Жданова: Конечно. Мы болели за наших ребят.

— Что думаете об их выступлении на турнире?

Жданова: Они молодцы, всё сделали. Вышли и доказали всем, что могут, что не зря их допустили и что они будут составлять большую конкуренцию.

Бабаев-Смирнов: Да, смотрелись очень даже достойно.

— А другие виды смотрели?

Жданова: Я смотрела, но только последнюю разминку.

Бабаев-Смирнов: Да. Я смотрел последнюю разминку пар и две последние разминки танцоров.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— Как оцените прокаты других ребят?

Жданова: Молодцы! Да все молодцы, все работают. Нельзя же говорить, что что-то плохо или что-то не так. Все молодцы, все работают, все хорошо провели межсезонье и вышли достойно показывать себя.

Бабаев-Смирнов: Да. К началу сентября это всё смотрелось очень даже достойно. Так что да – все молодцы.

— Смотрели ли выступления литовского дуэта Рид/Амбрулявичюс? Они не смогли квалифицироваться через чемпионат мира, а здесь с первого места прорвались на Олимпиаду.

Жданова: Не помню, кстати…

Бабаев-Смирнов: Мне запомнился очень их ритм-танец. Произвольная у меня в памяти сейчас не всплывает, но ритм-танец прям понравился. Очень такой бодрый, зажигательный, мне даже с ними потанцевать захотелось.

— В целом, если касаться международных стартов, есть ли у вас уже желание посоревноваться?

Жданова: Конечно, это же совсем другие ощущения, совсем другой опыт. Потому что когда выходишь на международную арену, это всё-таки не родной дом и совсем по-другому всё ощущается, когда болельщики со всех стран приезжают. Конечно, очень хочется.

Бабаев-Смирнов: Да, я только могу поддержать Варю на 100%.

— Все остались в восторге от вашего нового ритм-танца. А в целом читаете комментарии в интернете?

Жданова: Я почти всегда стараюсь читать комментарии и реагировать, если это в телеграм-канале. У меня есть свой канал. И когда кто-то что-то мне пишет, обычно стараюсь отвечать. Потому что вообще люблю наших болельщиков — они у нас самые лучшие. И это безумно приятно, когда тебе пишут, что понравилось выступление, что мы молодцы. Это прям поднимает внутри желание работать дальше, идти дальше.

Бабаев-Смирнов: Да, я тоже читаю комментарии. Я к этому в целом хорошо отношусь, поддерживаю. Так какой-то заряд позитива, что ли, внутри получаешь, когда читаешь тёплые комментарии. Как-то хочется ещё больше зажечь, ещё больше порадовать.

Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов Фото: РИА Новости

«Критика даёт тебе стимул двигаться дальше»

— Постоянно натыкаюсь на комментарии, что у вас необычные и нестандартные постановки. А вы сами видите подобные хвалебные отзывы о ваших постановках?

Жданова: Я вижу такие комментарии, но думаю, что это больше заслуга нашего тренерского штаба.

Бабаев-Смирнов: Всё-таки они придумывают концепцию.

Жданова: И они ставят нам программу. У них это просто потрясающе получается. Каждый раз они попадают, как я уже говорила, на 10 из 10. Так что, я думаю, это больше их заслуга, чем наша.

— А критику читаете? Вообще замечаете её?

Жданова: Конечно. Критика — это же такие же комментарии, как и похвала. Она тоже даёт тебе стимул двигаться дальше. Ты понимаешь, в чём твой недостаток, что людям не понравилось, и это позволяет его исправить. Потому что ошибки нужно исправлять всегда. Я уже говорила, что нет предела совершенству.

Бабаев-Смирнов: Да, ты читаешь все комментарии, видишь как хорошие, так и плохие, и в любом случае это подстёгивает тебя. И хороший комментарий подстёгивает, и плохой — тоже. Помогает двигаться дальше.