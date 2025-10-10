Синицына удивилась призовым, а Куница не зажёг с новой партнёршей

На «Навка Арене» завершился турнир, который принёс неожиданные результаты и несколько громких сенсаций. В женском одиночном катании победу одержала Ксения Синицына, второй стала Мария Захарова, а замкнула тройку призёров Елизавета Куликова. В танцах на льду золото неожиданно выиграли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, серебро досталось Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано, бронза — у Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда. В парном катании вполне ожидаемо первыми стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а Георгий Куница с новой партнёршей не смог подтвердить разряд КМС. В мужском одиночном катании победил Григорий Фёдоров, второе место занял Марк Кондратюк, третье — Роман Савосин.

Разбираемся в самых заметных событиях и неожиданных итогах столичного чемпионата.

Девушки радуются деньгам и отвечают хейтерам

Новоиспечённая чемпионка Москвы Ксения Синицына на церемонии награждения призналась, что не ожидала призовых выплат — в размере 120 тысяч рублей. После двух чистых прокатов фигуристка сказала, что столичный турнир помог ей справиться со стрессом и спокойнее подойти к крупным стартам. На произвольную программу Ксения вышла в старом платье, но пообещала представить новый костюм на первом этапе Гран-при России.

«Это был такой базовый старт для меня, чтобы прокатать свою программу, почувствовать соревновательную атмосферу, трибуны, аплодисменты. Всё равно это давит на психику, и хочется более спокойно подходить к соревнованиям, менее волнительно. И поэтому урок только в том, что надо спокойно и без нервов подходить к дальнейшим соревнованиям», — сказала фигуристка в интервью «Чемпионату».

Ещё одна спортсменка, которая высказалась о костюмах, — Елизавета Медведева. В 20 лет она пробует четверные прыжки, самостоятельно ставит программы и шьёт наряды. После короткой программы фигуристка столкнулась с волной критики и в своём телеграм-канале эмоционально ответила хейтерам:

«Хотела бы утвердить такой момент: кто засрал моё платье — завидуют. Кошечки с прекрасной фигурой не будут меня осуждать. Кто тюленится дома у холодоса, всегда будут комментировать в негативном ключе! У меня огненная фигура, и я это знаю. Я хочу это показывать, мне это очень нравится. Кататься в мешках я не буду никогда», — написала Медведева.

Муж Косторной не смог подтвердить разряд КМС

Чемпионка Европы Алёна Косторная, недавно ставшая мамой, не каталась сама, зато поддержала у бортика своего супруга — Георгия Куницу, выступавшего с временной партнёршей Анастасией Коробейниковой. Пара вышла на лёд с целью подтвердить разряд кандидатов в мастера спорта (КМС), однако сделать этого не смогла. Настя упала на двойном акселе, а за дорожку шагов в короткой программе дуэт получил отрицательное GOE — что исключает возможность зачёта результата для КМС. В итоге пара заняла шестое место. Вторая попытка у них будет уже в эти выходные — на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Победителями турнира стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Они уверенно справились с произвольной программой, допустив ошибку лишь на выбросе в короткой. В интервью «Чемпионату» фигуристы отметили, что стремятся к чистым прокатам:

«Мы не думаем о местах, конечно. Но, как и любой спортсмен, хотим занимать высокие позиции. Наша цель на сезон — стабильность и чистота катания плюс взаимодействие в паре», — рассказал Дмитрий.

Призёры финала Гран-при уступили новичкам

Для Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано этот старт не задался: в короткой программе упала партнёрша, а в произвольной пара ошиблась на поддержке, что привело к потере баллов. Золото взяли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, которые проводят всего второй взрослый сезон. Их прокат также не был идеальным, и Иван признался, что твиззлы получились не лучшими.

За тройкой лидеров расположились Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — это их первый старт после травмы партнёрши. Произвольный танец дуэт сохранил с прошлого сезона, а ритм-танец исполнил под хиты Валерия Леонтьева.

«У нас программа, получается, про Валерия Леонтьева. И Варвара — муза Леонтьева. Идею нам предложил наш любимый тренерский штаб. Предложили нам послушать музыку. Мы послушали, попробовали под неё на льду покататься. Поняли, что это то, что надо. Прям конфетка», — рассказали фигуристы «Чемпионату».

В группе Соколовской — перестановка лидеров

В мужском одиночном катании борьба за пьедестал развернулась между учениками Светланы Соколовской — Марком Кондратюком, Григорием Фёдоровым и представителем тренерского штаба Алексея Четверухина — Романом Савосиным. И довольно неожиданно опытные спортсмены вновь уступили молодому поколению.

Савосин, выступавший с программой под хиты Фредди Меркьюри, стал первым в произвольной, но из-за недокрута на акселе в короткой занял итоговое третье место. А Кондратюк исполнил четыре четверных прыжка, однако стартовые два квада, лутц и тулуп, получились с недокрутом в четверть. Растерял Марк баллы и на непрыжковых — дорожку и два вращения исполнил лишь на третий уровень. И в итоге уступил своему более молодому коллеге по тренерскому штабу всего два балла.

Фёдоров же сделал всего два квада в произвольной, но зато каких — флип и лутц — правда, с неясным ребром на последнем! К тому же Григорий чище откатал остальной контент, получив лишь недокрут в четверть на риттбергере в каскаде с лутцем. В общем, 20-летний фигурист удержал лидерство после короткой программы и стал чемпионом Москвы.

А вот дела у Даниила Самсонова после перехода в новый тренерский штаб пока идут не очень – фигурист не справился с обеими программами. в короткой спортсмен не исполнил чисто ни одного прыжка, а в произвольной пытался реабилитироваться, но остался лишь пятым. В общем, этапы Гран-при России обещают быть особенно интересными — если столичное первенство оказалось таким непредсказуемым, то борьба за медали на более крупных стартах точно будет жаркой.