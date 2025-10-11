«Во время постановки программ столкнулись с травмой». Интервью с Рыбаковой и Махноносовым

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали чемпионами Москвы — обошли призёров финала Гран-при России Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. Ученики Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой вышли на взрослый уровень в сезоне-2024/2025 после победы на первенстве России среди юниоров. Показать себя в условиях танцевальной «очереди» непросто, поэтому для ребят так важно обойти пару, которая считается одной из топовых в стране. В интервью «Чемпионату» Екатерина и Иван поделились эмоциями после золотой медали, рассказали о своих программах и трудностях в межсезонье.

«Мы можем достигать больших высот, и это не предел»

— Что думаете о прокате произвольного танца?

Рыбакова: Были некоторые недочёты, которые мы должны исправить в следующем нашем выступлении, но мы довольны своей проделанной работой и подготовкой к этому сезону.

— Что сказали тренеры после соревнования? Какая задача стояла на этот старт?

Рыбакова: Сказали, что мы молодцы и выполнили свою задачу. Цель — чисто катать программу.

Махноносов: Делать своё. Делать то, что мы тренировали во время межсезонья.

— Поделитесь впечатлениями от выигранного золота.

Рыбакова: Мы, конечно же, очень рады, потому что смогли этого добиться. Однако сейчас мы очень устали, потому что очень много тренировались, готовились к этому соревнованию, но мы рады.

Махноносов: И это не предел.

— Вообще, вы ожидали, что сможете выиграть это соревнование?

Махноносов: Мы всегда ожидаем делать то, что должны. И у нас не стоит задачи именно какое-либо место завоевать. Вопрос стоит совершенно не так.

Рыбакова: Конечно, внутри себя всё равно мы верим, что всё для нас возможно.

— Что для вас значит это золото на дебютном старте в сезоне?

Рыбакова: Что мы можем достигать больших высот, и это не предел.

Махноносов: Для нас это не предел!

— Какую оценку поставите себе за этот турнир?

Рыбакова: 10 из 10.

Махноносов: Восемь.

— А почему восемь?

Махноносов: Я допустил помарочку. А Екатерина сделала всё. Я горжусь своей партнёршей.

«Посреди подготовки мы столкнулись с травмой — пришлось очень много пропустить»

— В чём почувствовали прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?

Рыбакова: Я считаю, что нам тренеры подобрали шикарные образы. Большое им за это спасибо, мы в них раскрываемся по-новому.

Махноносов: Да, это основное улучшение по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого, в техническом плане мы усердно работали над исполнением некоторых фичерсов (черты сложности. — Прим. «Чемпионата»), и, пожалуй, это основное.

— А можете рассказать о своих постановках в этом сезоне?

Махноносов: На ритм-танец мы взяли хиты Бон Джови из 90-х годов.

Рыбакова: Да, роковая тема, это очень для нас необычно. Всегда хотели попробовать, очень благодарны тренерам, что они сделали такой выбор.

Махноносов: Что утвердили наш выбор и что все согласились.

— То есть это вы предложили такую идею?

Махноносов: Да, мы предлагали — хотели какую-то роковую часть. Не сильно нас тянуло в сторону диско, хотя 90-е в основном ассоциировалось с этим жанром, но ведь рок тоже никто не отменял в 90-е.

Рыбакова: Произвольная у нас — это Восток. Я катаю змею, а Ваня у нас падишах. Тоже очень необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон. Такого мы ещё тоже никогда не катали, очень интересный для нас опыт. Большое спасибо тренерам за такой выбор и предложение для нас.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов Фото: РИА Новости

— Как программы ставились?

Махноносов: С трудностями. Посреди нашей подготовки мы столкнулись с травмой. Почти завершили постановку, у нас оставалось буквально несколько растанцовок для того, чтобы оформить произвольный танец примерно в том виде, который вы могли лицезреть на данных соревнованиях, и буквально на следующий день…

Рыбакова: На следующий день случилась травма у Вани.

Махноносов: Обострилась.

Рыбакова: Пришлось очень много пропустить и ещё потом восстанавливаться. После этого мы уже доделали нашу произвольную программу.

Махноносов: И взялись за ритм-танец.

— Тяжело было возвращаться на лёд?

Рыбакова: Морально было тяжело.

Махноносов: Мы очень хотели как можно скорее вернуться к нашей повседневной работе и делали всё для того, чтобы приступить к нашим прямым обязанностям как можно раньше. Поэтому морально было на самом деле непросто, но мы очень выдохнули, когда всё-таки удалось залатать те раны, которые нам мешали на протяжении межсезонья.

— А сейчас как у вас со здоровьем?

Махноносов: Всё в порядке.

Рыбакова: Слава богу, всё хорошо. Спасибо!

«Мы сошлись характерами и уважаем друг друга»

— Можете поделиться своими целями на этот сезон?

Рыбакова: Наши цели — это показывать из раза в раз максимум на соревнованиях. Это основные наши цели.

— Может, у вас есть медальные планы?

Махноносов: Да как-то не задумывались…

Рыбакова: Наша основная цель на данный момент — из раза в раз показывать улучшение наших программ.

Махноносов: Да, и наш прогресс. Чтоб он был очевиден.

— На каких ближайших стартах нам ждать вас?

Рыбакова: Через неделю увидимся в Магнитогорске.

— А на каком ещё этапе вы выступите?

Махноносов: Пока не знаем.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов Фото: РИА Новости

— Вы достаточно долго катаетесь вместе. В чём ваш секрет сохранения взаимоотношений?

Махноносов: Мы сошлись характерами и уважаем друг друга.

Рыбакова: У нас внутри пары абсолютная гармония. Мы всегда друг друга поддерживаем. И даже если что-то не так, то все конфликты решаем спокойно.

Махноносов: Все конфликты решаем в рабочем порядке на месте и не обостряем.

— У вас на турнире была очень большая поддержка со стороны болельщиков, столько разных плакатов и так далее. Что для вас это значит?

Махноносов: Поддержка чувствуется, и самое приятное — это осознавать, что мы ни к чему не принуждаем.

Рыбакова: Мы очень ценим всё, что для нас делают наши болельщики.

Махноносов: Это очень помогает.

— Читаете ли комментарии в соцсетях?

Махноносов: Нет, мы не мониторим ни форумы, ни группы. Поэтому что-то мельком до нас время от времени доходит, но…

Рыбакова: Сами мы намеренно это не делаем.

«В одном из челленджей «Лиги чемпионов» исполняли тодес — было интересно поучиться, попробовать»

— Хотелось бы под конец поговорить о «Лиге чемпионов». Как вы считаете, почему произошло затишье в проекте?

Рыбакова: Честно, мы не знаем.

Махноносов: И затихли вместе с проектом.

Рыбакова: Да, затихли вместе с проектом. Будем ждать каких-то сигналов.

— Как думаете, может он вернуться в этом сезоне?

Махноносов: Не знаю…

Рыбакова: Не могу сказать.

— А с кем-то из своей команды вы общаетесь?

Махноносов: Да, мы дружим с ребятами.

Рыбакова: Хорошо общаемся.

Махноносов: Когда пересекаемся на соревнованиях, всегда с удовольствием обсуждаем всякое.

— Вам интересен такой формат виртуальных соревнований?

Махноносов: Нам интересны все соревнования, поскольку это возможность проявить себя…

Рыбакова: И улучшиться.

Махноносов: Чем больше мы выступаем, тем…

Рыбакова: Тем больше это нам в плюс.

— Как вам челленджи, которые прошли в этом и в прошлом году?

Рыбакова: Очень интересный опыт. Мы исполняли тодес. Никогда мы не делали этот элемент. Было интересно поучиться, попробовать.