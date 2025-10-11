«Во время постановки программ столкнулись с травмой». Интервью с Рыбаковой и Махноносовым

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали чемпионами Москвы — обошли призёров финала Гран-при России Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. Ученики Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой вышли на взрослый уровень в сезоне-2024/2025 после победы на первенстве России среди юниоров. Показать себя в условиях танцевальной «очереди» непросто, поэтому для ребят так важно обойти пару, которая считается одной из топовых в стране. В интервью «Чемпионату» Екатерина и Иван поделились эмоциями после золотой медали, рассказали о своих программах и трудностях в межсезонье.
«Мы можем достигать больших высот, и это не предел»
— Что думаете о прокате произвольного танца?
Рыбакова: Были некоторые недочёты, которые мы должны исправить в следующем нашем выступлении, но мы довольны своей проделанной работой и подготовкой к этому сезону.
— Что сказали тренеры после соревнования? Какая задача стояла на этот старт?
Рыбакова: Сказали, что мы молодцы и выполнили свою задачу. Цель — чисто катать программу.
Махноносов: Делать своё. Делать то, что мы тренировали во время межсезонья.
— Поделитесь впечатлениями от выигранного золота.
Рыбакова: Мы, конечно же, очень рады, потому что смогли этого добиться. Однако сейчас мы очень устали, потому что очень много тренировались, готовились к этому соревнованию, но мы рады.
Махноносов: И это не предел.
— Вообще, вы ожидали, что сможете выиграть это соревнование?
Махноносов: Мы всегда ожидаем делать то, что должны. И у нас не стоит задачи именно какое-либо место завоевать. Вопрос стоит совершенно не так.
Рыбакова: Конечно, внутри себя всё равно мы верим, что всё для нас возможно.
— Что для вас значит это золото на дебютном старте в сезоне?
Рыбакова: Что мы можем достигать больших высот, и это не предел.
Махноносов: Для нас это не предел!
— Какую оценку поставите себе за этот турнир?
Рыбакова: 10 из 10.
Махноносов: Восемь.
— А почему восемь?
Махноносов: Я допустил помарочку. А Екатерина сделала всё. Я горжусь своей партнёршей.
«Посреди подготовки мы столкнулись с травмой — пришлось очень много пропустить»
— В чём почувствовали прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?
Рыбакова: Я считаю, что нам тренеры подобрали шикарные образы. Большое им за это спасибо, мы в них раскрываемся по-новому.
Махноносов: Да, это основное улучшение по сравнению с предыдущим годом. Помимо этого, в техническом плане мы усердно работали над исполнением некоторых фичерсов (черты сложности. — Прим. «Чемпионата»), и, пожалуй, это основное.
— А можете рассказать о своих постановках в этом сезоне?
Махноносов: На ритм-танец мы взяли хиты Бон Джови из 90-х годов.
Рыбакова: Да, роковая тема, это очень для нас необычно. Всегда хотели попробовать, очень благодарны тренерам, что они сделали такой выбор.
Махноносов: Что утвердили наш выбор и что все согласились.
— То есть это вы предложили такую идею?
Махноносов: Да, мы предлагали — хотели какую-то роковую часть. Не сильно нас тянуло в сторону диско, хотя 90-е в основном ассоциировалось с этим жанром, но ведь рок тоже никто не отменял в 90-е.
Рыбакова: Произвольная у нас — это Восток. Я катаю змею, а Ваня у нас падишах. Тоже очень необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон. Такого мы ещё тоже никогда не катали, очень интересный для нас опыт. Большое спасибо тренерам за такой выбор и предложение для нас.
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов
Фото: РИА Новости
— Как программы ставились?
Махноносов: С трудностями. Посреди нашей подготовки мы столкнулись с травмой. Почти завершили постановку, у нас оставалось буквально несколько растанцовок для того, чтобы оформить произвольный танец примерно в том виде, который вы могли лицезреть на данных соревнованиях, и буквально на следующий день…
Рыбакова: На следующий день случилась травма у Вани.
Махноносов: Обострилась.
Рыбакова: Пришлось очень много пропустить и ещё потом восстанавливаться. После этого мы уже доделали нашу произвольную программу.
Махноносов: И взялись за ритм-танец.
— Тяжело было возвращаться на лёд?
Рыбакова: Морально было тяжело.
Махноносов: Мы очень хотели как можно скорее вернуться к нашей повседневной работе и делали всё для того, чтобы приступить к нашим прямым обязанностям как можно раньше. Поэтому морально было на самом деле непросто, но мы очень выдохнули, когда всё-таки удалось залатать те раны, которые нам мешали на протяжении межсезонья.
— А сейчас как у вас со здоровьем?
Махноносов: Всё в порядке.
Рыбакова: Слава богу, всё хорошо. Спасибо!
«Мы сошлись характерами и уважаем друг друга»
— Можете поделиться своими целями на этот сезон?
Рыбакова: Наши цели — это показывать из раза в раз максимум на соревнованиях. Это основные наши цели.
— Может, у вас есть медальные планы?
Махноносов: Да как-то не задумывались…
Рыбакова: Наша основная цель на данный момент — из раза в раз показывать улучшение наших программ.
Махноносов: Да, и наш прогресс. Чтоб он был очевиден.
— На каких ближайших стартах нам ждать вас?
Рыбакова: Через неделю увидимся в Магнитогорске.
— А на каком ещё этапе вы выступите?
Махноносов: Пока не знаем.
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов
Фото: РИА Новости
— Вы достаточно долго катаетесь вместе. В чём ваш секрет сохранения взаимоотношений?
Махноносов: Мы сошлись характерами и уважаем друг друга.
Рыбакова: У нас внутри пары абсолютная гармония. Мы всегда друг друга поддерживаем. И даже если что-то не так, то все конфликты решаем спокойно.
Махноносов: Все конфликты решаем в рабочем порядке на месте и не обостряем.
— У вас на турнире была очень большая поддержка со стороны болельщиков, столько разных плакатов и так далее. Что для вас это значит?
Махноносов: Поддержка чувствуется, и самое приятное — это осознавать, что мы ни к чему не принуждаем.
Рыбакова: Мы очень ценим всё, что для нас делают наши болельщики.
Махноносов: Это очень помогает.
— Читаете ли комментарии в соцсетях?
Махноносов: Нет, мы не мониторим ни форумы, ни группы. Поэтому что-то мельком до нас время от времени доходит, но…
Рыбакова: Сами мы намеренно это не делаем.
«В одном из челленджей «Лиги чемпионов» исполняли тодес — было интересно поучиться, попробовать»
— Хотелось бы под конец поговорить о «Лиге чемпионов». Как вы считаете, почему произошло затишье в проекте?
Рыбакова: Честно, мы не знаем.
Махноносов: И затихли вместе с проектом.
Рыбакова: Да, затихли вместе с проектом. Будем ждать каких-то сигналов.
— Как думаете, может он вернуться в этом сезоне?
Махноносов: Не знаю…
Рыбакова: Не могу сказать.
— А с кем-то из своей команды вы общаетесь?
Махноносов: Да, мы дружим с ребятами.
Рыбакова: Хорошо общаемся.
Махноносов: Когда пересекаемся на соревнованиях, всегда с удовольствием обсуждаем всякое.
— Вам интересен такой формат виртуальных соревнований?
Махноносов: Нам интересны все соревнования, поскольку это возможность проявить себя…
Рыбакова: И улучшиться.
Махноносов: Чем больше мы выступаем, тем…
Рыбакова: Тем больше это нам в плюс.
— Как вам челленджи, которые прошли в этом и в прошлом году?
Рыбакова: Очень интересный опыт. Мы исполняли тодес. Никогда мы не делали этот элемент. Было интересно поучиться, попробовать.