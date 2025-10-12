У Грузии четыре золота дома! А Дэвис/Смолкин и Метёлкина/Берулава — с сумасшедшими баллами

В столице Грузии Тбилиси завершился первый в истории страны турнир серии «челленджер» — ISU Challenger Trialeti Trophy. Конечно, это событие не могли пропустить главные лица грузинской сборной. Они заявились во все четыре дисциплины и в итоге одержали победы в каждой из них.

Дэвис и Смолкин за неделю выросли на 10 баллов.

Началась феерия с бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. У них были все шансы успешно выступить на этих соревнованиях. В конце концов, ребята — одни из самых известных фигуристов, да ещё и вместе с тренерами из Монреальской академии в компании мамы Дианы, Этери Тутберидзе, у бортика. Такой именитый десант не оставлял шансов на поражение! Однако оставался лишь вопрос — с какими баллами они выступят. Неожиданности начались уже в ритм-танце.

Несмотря на наличие первых уровней в распечатке, которыми обычно грешит партнёрша, дуэт получил 80,35 балла за своё выступление. Это почти на три балла выше, чем на мемориале Дениса Тена, который проходил на прошлой неделе в Алма-Ате и в целом хорошая оценка — побиты гроссмейстерские 80 баллов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Всё это можно было бы списать на небольшую погрешность в виде домашнего лояльного судейства, если бы не одно «но»… Произвольный танец ребят. На турнире в Тбилиси пара неожиданно для всех получила просто безумные оценки — 123,04 балла. Это на уровне третьего-шестого места чемпионата мира — 2025 в Бостоне, а значит, именитых спортсменов — Лайлы Фир/Льюиса Гибсона, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Оливии Смарт/Тима Дика. Кроме того, это на восемь (!) баллов выше, нежели на мемориале Тена.

И ведь нельзя было сказать, что экс-россияне кардинально улучшили своё катание за эту неделю. Лирическая программа смотрится всё так же тяжело, элементы выглядят скупо, да и сам партнёр в общении со СМИ заявил, что их прокат не выглядел особо слаженным. При этом с итоговыми 203,39 балла Диана и Глеб ворвались бы в топ-6 на уже упомянутом чемпионате мира. Чудеса!

Метёлкина и Берулава привезли 17 баллов чемпионам Европы

Ещё одна интересная история случилась в спортивных парах. Пара в лице бывшей россиянки Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы расшатала трон вице-чемпионов мира и действующих победителей европейского первенства Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина. Немцы считаются одними из главных претендентов на золото Олимпийских игр в Милане в парном катании.

Со своими главными соперниками — парой Рику Миура/Рюити Кихара — они недавно встречались на домашнем турнире в Оберсдорфе, где одержали победу с разницей всего в 0,35 балла. Соревнования в Тбилиси, скорее всего, рассматривались немцами как стартовая площадка, где можно показать себя ещё лучше и увеличить отрыв от японских спортсменов в глазах судейской бригады.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Однако в дело вмешались грузины. Уже в короткой программе они неожиданно для всех выиграли у Хазе и Володина почти три балла. При этом немцы не падали, но получили низкие оценки за привычные элементы, исполнив их с неточностями. В произвольной программе разрыв между парами вырос ещё сильнее. Несмотря на каскад из тройного сальхова и двух двойных акселей, выполненный с ошибками, Метёлкина и Берулава набрали рекордные для себя 148 баллов. Для сравнения — это на шесть баллов больше, чем у действующих чемпионов мира Миуры и Кихары на том же чемпионате мира – 2025 в Бостоне. Таким образом, отрыв от немцев составил почти 15 баллов.

Губанова и Эгадзе подарили веру в командную бронзу на Играх-2026

Грузинские одиночники также заняли первое место в своих дисциплинах. Однако к их оцениванию вопросов объективно меньше. Первым на лёд вышел Ника Эгадзе. Фигуриста на лёд выводила сама Этери Тутберидзе, поэтому ошибаться, ещё и при домашних трибунах, было непозволительно. За короткую программу спортсмен заработал 89,60 балла — оценку на уровне той, что получал в марте 2025 года на чемпионате мира. Произвольная программа также не принесла много сюрпризов. Ника откатал на 171,42 балла, что также соответствует показанному в Бостоне результату. Безусловно, судейская лояльность не могла обойти стороной, однако такие оценки и итоговая победа Эгадзе при имеющихся соперниках не вызывают больших вопросов.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

То же самое можно сказать и о чемпионке Европы – 2023 экс-россиянке Анастасии Губановой. У неё вообще отсутствовали соперницы как таковые — ведь у Эгадзе хотя бы был Джейсон Браун, который отличается сильной второй оценкой. Так что Насте оставалось одно — кататься в своё удовольствие. Но полностью расслабиться не получилось, так как уже в короткой фигуристка допустила ошибку на сольном тройном лутце. При этом баллы получила чуть ниже, чем на недавнем квалификационном турнире в Пекине — там Губанова откаталась чисто и уступила лишь Аделии Петросян.

Произвольная программа началась просто шикарно — с уверенных прыжков и с хорошей хореографией. Однако во второй части проката Настя допустила сразу две ошибки подряд в обоих каскадах. Тем не менее фигуристка смогла набрать солидные 137.93 балла — что лишь на 0,21 меньше, чем в столице Китая! И итоговая победа Губановой также не вызывает каких-либо вопросов или сомнений.

Ника Эгадзе Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Напор, с которым грузинская федерация работает по всем фронтам — организовывает такие крупные турниры в олимпийский сезон, ставит своим спортсменам баллы на уровне мировых лидеров — поражает. Команда действительно настроена побороться за медаль командного турнира Игр в Милане. И сейчас это действительно кажется возможным: чистые прокаты во всех видах вполне могут принести хоть и не такие космические, как дома, но всё-таки хорошие баллы, которых хватит для условной бронзы Олимпиады.