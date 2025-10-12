Бойкова и Козловский вернулись! А Двоеглазова уже готова стать лидером женской одиночки?

Турнир в Санкт-Петербурге, посвящённый памяти первого олимпийского чемпиона, считается одним из самых интересных на старте сезона. Здесь всегда присутствует интрига – пусть и не в каждой дисциплине. И совершенно точно всегда есть на кого посмотреть. На фоне падения интереса к фигурному катанию и усталости от международной изоляции кому-то соревнования на берегу Невы могут казаться турниром «водокачки». Но в Северной столице продолжают держать высокий уровень, а спортсмены — не перестают удивлять.

Кагановская/Некрасов не расстроились из-за баллов

В танцевальном турнире интриг было меньше всего — а победу ожидаемо забрали несостоявшиеся запасные на квалификационный турнир в Пекине Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Ребята катаются в паре всего второй сезон, но уже застолбили за собой статус одной из лидирующих (или претендующих на лидирующие позиции — если такая формулировка больше подойдёт).

При этом важно отметить, что судили ребят строже обычного. По информации журналиста «РИА Новости Спорт» Влада Жукова, в этом сезоне федерация дала установку на дальнейшее ужесточение судейства — чтобы максимально приблизиться к результатам, которые те или иные фигуристы могут получить на международной арене. И судя по всему — всё так и есть.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Василиса и Максим получили на пять с лишним баллов меньше, чем они набрали год назад на всё том же мемориале Панина-Коломенкина. И такие оценки, похоже, действительно их расстроили — к журналистам партнёрша вышла с заметным следом от слезы на щеке. Хоть и вслух ребята об этом не сказали.

«Довольны, конечно. К чему грустить? В целом прокат был неплохим, рабочим. Как сказали наши тренеры: для 10 утра — вообще отлично. То, что планировали сделать, — всё сделали. Всё нормально, хочется немного поспать», — заявила Василиса в микст-зоне.

В целом можно отметить, что судейство было справедливым. Кагановская хоть и не показывает образцового скольжения, которое хочется видеть в танцах на льду, но видно, как она прибавила в технике. Да и в принципе на их с Некрасовым пару просто приятно посмотреть! Так что тот факт, что оценки стали более справедливыми и это не помешало им победить, может только благотворно на них повлиять.

Двоеглазова одержала первую победу по взрослым

На контрольных прокатах главной звездой стала юная ученица Тутберидзе, которая наконец-то вышла из юниоров. Там она приземлила два четверных тулупа, однако упала с лутца. Но всё равно взорвала зал и запомнилась публике классными программами. Мемориал Панина-Коломенкина стал первым для Алисы Двоеглазовой турниром на взрослом уровне.

Алиса Двоеглазова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В короткой программе 16-летняя фигуристка блестяще справилась с контентом и получила хорошие для первого старта баллы — 73,01. И совершенно по делу выиграла первый день. А вот произвольная программа у женщин шла тяжело. Дарья Садкова пошла на четверной тулуп, однако допустила степ-аут. Ошиблась фигуристка и на других элементах — на лутце с недокрутом, с секвенции из флипа и акселя упала, а на сольном флипе получила неясное ребро. Софья Муравьёва каталась лучше, однако без ультра-си. А во второй половине программы внезапно упала с лутца.

Удивила Мария Елисеева, представляющая Тулу — в короткой программе стала второй, а в произвольной исполнила два тройных акселя! К сожалению, далее у неё случились падение с риттбергера и два недокрута на прочих элементах. Местную публику также порадовала Ксения Гущина, которая выиграла произвольную программу, безупречно исполнив весь свой контент. Однако для финальной победы этого оказалось недостаточно.

Лидер после короткой программы с произвольной справилась значительно хуже. Алиса Двоеглазова призналась, что была «не в ногах»: упала с четверных тулупа и лутца, но сделала квад-тулуп в каскаде. Запаса после короткой программы и достойного исполнения прочих элементов фигуристке хватило для первой победы на взрослом уровне. А если кто-то в этом сомневается, то стоит посмотреть протоколы — эту девочку судили строго, за все огрехи ей прилетело в протоколе.

Возможно, излишнее волнение от первого взрослого старта сказалось на Алисе. Однако всё же на данный момент именно она кажется сильнейшей в нашей женской одиночке. И это мы берём за скобки Аделию Петросян, которой совершенно неважно в текущем сезоне побеждать — куда нужнее «дожить» до зимы и конкретно февраля.

Бойкова и Козловский вернулись

За этих ребят особенно болела душа в прошлом сезоне — так обидно, когда у спортсменов, которые умеют всё, не получается показывать это в полной мере. Куда интереснее было бы следить за парами, если бы и Мишина/Галлямов, и Бойкова/Козловский находились в звенящей форме, а не делили медали на фоне ошибок. А ведь на пятки наступают более молодые пары!

Но пока кажется, что в текущем сезоне зреет очередная смена власти. А Саша и Дима уже сейчас очень похожи на самих себя в лучшей форме. Короткую Бойкова и Козловский выиграли уверенно и эффектно. А как тот самый злополучный выброс, который часто подводил ребят, был буквально вдолблен в лёд!

В произвольной, правда, первый выброс был с падением: но оговоримся, что Саша его приземлила. Просто не смогла удержаться на ногах в итоге. Ну и все остальные элементы фигуристы уже не отпускали — разве что тодес сделали на третий уровень. Вот это уже похоже на прежних Бойкову и Козловского.

Очевидно, что работа с новым тренером Станиславом Морозовым идёт паре на пользу, — они уже выглядят увереннее. А после проката фигуристы ещё какое-то время оставались в «кике» — вместе с наставником изучали оценки и обсуждали детали проката. Сумма баллов у них была достаточно скромной — с учётом международного опыта, где они получали за такие прокаты намного выше. Но это тот случай, где строгость может дать положительный результат.

Остальные дуэты боролись не сколько друг с другом, сколько с собой. Разве что стоит отметить возвращение Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова — не катались аж с марта 2024 года и здесь взяли бронзу. А Георгию Кунице под чутким контролем любимой супруги в паре с Анастасией Коробейниковой удалось защитить разряд КМС. Так что пары извлекли свою пользу из этого старта — даже если не претендовали на победу.

Дикиджи рвался к «пятиквадке»

Мужчинам как самому интригующему виду предстояло закрывать соревнования. Хотя когда-то на Панина-Коломенкина они катали короткие программы в девять утра четверга — ещё и максимально в мерзкий и дождливый день. Однако всё изменилось. В составе было не так много звёзд, сколько тех, кто обладает силой и амбициями.

Короткую программу неожиданно выиграл Андрей Мозалёв. Если вам надоели Backstreet Boys в танцах — посмотрите эту композицию в интерпретации ученика Тутберидзе. Мало того, что на его катание просто приятно смотреть — Андрей всегда отличался красивыми дугами и безупречным скольжением. Да ещё и когда всё сделано чисто…

Первый день можно описать короткой, но ёмкой фразой, которая свалилась с уст одного из местных работников академии фигурного катания: «Падали все!». Включая самого звёздного участника, действующего чемпиона России Владислава Дикиджи. Не спас его и более сложный по сравнению с Мозалёвым контент. Зато во второй день ученик Олега Татаурова напомнил, кто здесь чемпион.

Влад пошёл на «пятиквадку» с двумя тройными акселями! Попытка засчитана, однако получилось у Дикиджи не всё: четверные лутц, флип и тулуп в каскаде — без вопросов, с квад-сальхова фигурист упал, а на пятом задуманном, лутце, сделал «бабочку». Зато оба запланированных трикселя получились, один из них — в каскаде.

За технику действующий чемпион России набрал честные 97,52 балла, а общую сумму нельзя назвать космической — Влад получал и выше. Но сам фигурист остался доволен и оценками, и итоговой победой:

«Я доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке я буду рад, что бы ни поставили, это уважаемое мнение. Всё нормально».

Мозалёв, к сожалению, допустил два падения, недокруты на прыжках — хоть и катался вдохновенно. И, к сожалению, в тройку призёров Андрей в итоге не попал. Уникально, что фигурист был очень близок к этому — разница между вторым и четвёртым местами получилась в 60 сотых! Серебро забрал Семён Соловьёв, а бронза досталась Николаю Угожаеву. В общем, борьба вышла интересной — а это только старт сезона. И до Санкт-Петербурга доехали не все представители мужской одиночки, способные блистать.