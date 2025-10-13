«У меня одна мотивация на четверной аксель — попасть в топ-3». Честный Никита Сарновский

Текущий сезон 17-летний фигурист начал на юниорских контрольных прокатах. Однако это была формальность, чтобы показать программы специалистам. Выступать Сарновскому предстоит именно на взрослых соревнованиях. После чемпионата Москвы Никита пообщался с «Чемпионатом» и рассказал о новых программах, планах на сезон, мечтах об идеальном контенте и честно прокомментировал свою вторую оценку.

«Хочу прыгать пять четверных. И два тройных акселя»

— Что думаете о прокате произвольной программы на чемпионате Москвы?

— Это было плохо. В какой бы форме я ни был, всё равно это было плохо — две «бабочки», без каскада. Не тот контент, который я хотел бы делать. Вообще ни разу не тот. Есть над чем работать всегда. А сейчас просто одни негативные эмоции и одно расстройство. По баллам скажу, что всё честно. Всё справедливо. Если описать несколькими словами: борьба, преодоление самого себя. И, наверное, это та точка, с которой можно работать.

— Как раз хотела спросить, за что вы могли бы себя похвалить? Получается, за борьбу?

— За борьбу. Единственное, чем доволен в своей произвольной программе на данный момент — это тем, что пошёл на четверной тулуп. То есть я перекроил всю программу, вообще всю… Вот за это только плюс – за преодоление самого себя. А так, кроме этого, нечего сказать.

— А что вам сказали тренеры после соревнований?

— Было сказано много, но не для, так скажем, общего пространства. Грубо говоря, это личное, это то, что останется в моём тренерском штабе, в моей подготовке на этот сезон.

— Сообщалось, что у вас травма. Можете поподробнее рассказать?

— Травма она и сейчас как бы есть. Но это не та отговорка, когда говорят: «Я плохо откатал, потому что у меня травма». Нет. С этой травмой можно и нужно катать. Вот эта слабость, которая называется травмой, я её не на 100% как бы прошёл, этот порог. А так не хочу делать акцент на свою травму, типа: «Нога болит, ничего не могу делать». Да нет, как бы и можно делать, и нужно делать.

— Считаете, что нужно идти в бой, несмотря на все сложности?

— Конечно. На всех стартах, особенно на важных, которые дают тебе рейтинг, и на всех остальных. Тут турниры в Москве хорошие, достойные. И поэтому на каждый старт надо выходить, даже если не на 100% готов, а хоть на какой-то процент.

— Стояла ли на чемпионат Москвы какая-то конкретная цель?

— Прокатать и показать, что я могу, выкатать мастерские программы. Не знаю, получилось показать или нет. Показал ли себя на этом старте, скажет только попадание на этапы. Если попал, значит, себя хотя бы как-то показал. Если нет — нужно делать выводы.

— А о глобальных планах можете рассказать? Всё-таки это ваш первый сезон на взрослом уровне.

— Конкурировать со всеми, потому что это вполне реально делать. Ну и катать чисто. Показать себя не только в прыжках, но и чуть-чуть с другой стороны.

— Говоря о прыжках: есть ли у вас какой-то контент мечты?

— Как такового нет. Есть тот контент, который выкатывал в августе. Он у меня в голове. Из-за травмы не могу его накатать, потому что вылетают почти все прыжки, которые связаны с ней. А так загадывать не хочу, потому что это очень глупо, как по мне. Надо ставить цель, которой стоит придерживаться. У меня цель №1 — восстановиться, цель №2 — попасть на этапы и цель №3 — показать на максимум свой контент, который я катал и выкатывал.

— А какой контент? Можете поделиться, если не секрет?

— Это были пять четверных прыжков и два тройных акселя: четверной лутц, четверной риттбергер, четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной аксель – двойной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп и тройной лутц.

«Моя мотивация — попасть в топ-3 тех, кто прыгает четверной аксель»

— Не помешает ли восстановлению выступление на старте с травмой?

— Это как я себя настрою на восстановление. Тут только на своё эмоциональное состояние могу рассчитывать. А так хотелось бы поскорее вернуть тот контент, который катал. И я очень сильно соскучился по всем прыжкам с правой ноги. Очень сильно. Потому что не прыгал очень давно.

— Получается, у вас травма правой ноги?

— Там конкретно, да, правая нога болит. Скажу так — голеностоп.

— На ваш взгляд, что самое сложное в работе с прыжками? Психология или физика?

— Психология. Ну, как по мне, если смотреть на свой опыт — психология. Физически можно всё сделать. Самое главное — себя головой подготовить.

— Говоря о физике, не могу не задать вопрос о вашем росте. Сколько он, кстати, составляет? Вы ещё не растёте?

— 185 см. Сейчас прям так резко – нет. То есть постепенно там по полсантиметра, по сантиметру. Уже не так сильно, нет такой зоны роста. Я не в той сейчас зоне роста, чтобы вымахать.

— Рост не мешает прыгать?

— Не, я уже привык к этому росту. У меня всё совершенно спокойно. То есть нет никакой проблемы.

— Новые прыжки не трудно изучать из-за этого?

— Ну, сейчас я практически никакие новые не изучаю уже, ну типа у меня все четверные. Я их напрыгиваю-напрыгиваю-напрыгиваю-напрыгиваю, как бы нет таких изучений.

— А если говорить о четверном акселе? Вы рассказывали, что в межсезонье пробовали его.

— Да, пробовал. Но сейчас по причинам, которые все понимают, не прыгаю, не практикую, не кручу, не тренирую. Касаясь роста, это вообще никак не мешает. Ещё раз повторюсь: мне не мешает рост ни в каких изучениях прыжковых элементов. Как бы всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

— Вы упоминали, что по какой-то причине не могли выехать четверной аксель. Не нашли разгадку этой проблемы?

— На данный момент нет. Когда учил, прыгал, мы поняли, но я это воплотить не смог, на лёд не смог перенести. В уме мы всё прокрутили, как бы всё ясно было, то есть всё поняли.

— Многие не хотят учить четверной аксель из-за его стоимости. Ваша мотивация его прыгнуть повысится, если вдруг увеличится оценка этого элемента?

— У меня есть только одна мотивация прыгнуть аксель — попасть в топ-3 тех, кто прыгает четверной аксель. А так никакой такой мотивации, чтобы вот выйти там на старт, бахнуть аксель, нет.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

«Трусова на Кубке Первого канала была хорошим капитаном — и поддержит, и настроит»

— В таком случае вам бы не хотелось изобрести свой элемент — допустим, как у Малинина, малиновый твист? Были бы единственным.

— Нет, я не тот человек, который любит… Ну, у Малинина-то совсем другой уровень. Он может себе позволить это придумать, что-то сделать, но я не тот уровень. В том смысле, что если смотреть на уровень Ильи Малинина и мой, то это вообще два разных и очень сильно разных уровня.

— Что можете сказать о его перспективах и программах в этом сезоне?

— Я не смотрел пока ни один его прокат, который был в этом сезоне, так что ничего сказать не могу. А так я… Ну, не скажу точно, буду ли смотреть Олимпиаду, но очень интересно, что там будет, какая развязка вообще произойдёт.

— На каких турнирах нам дальше вас ждать?

— Я сейчас на этот вопрос не смогу ответить, так как сам не знаю.

— Вы в этом сезоне вышли из юниоров. Насколько сильно отличается атмосфера на взрослом уровне?

— Только возрастом. Я и там хорошо общаюсь со всеми, и тут довольно нормально общаюсь со всеми. То есть не ощутил никакой разницы.

Никита Сарновский Фото: РИА Новости

— Вы выступали и на юниорском, и на взрослом Кубке Первого канала – тоже не было никаких различий?

— Скажу так, если смотреть на юниорский Кубок Первого канала, там все чуть более собранны. Все в себе, и нет такого праздника. То есть праздник — он виден, но внутри коллектива я не ощутил. А на взрослом… ну вообще по-другому. Там все смеются, все на позитиве, у всех виден праздник.

— На обоих Кубках Первого канала у вас капитаном была Александра Трусова, что можете сказать о ней в этой роли?

— Она очень хороший капитан, очень грамотный — и поддержит, и настроит. То есть Саша, как по мне, для командного турнира очень хороша.

— А вам помогала советами какими-то?

— На Кубке Первого канала она мне ничего не говорила, так как у меня там были Дмитрий Сергеевич Михайлов и Сергей Андреевич Алексеев. Грубо говоря, не влезала, не пыталась помочь в прыжках. У неё была своя роль, и она её придерживалась.

— Хотели бы ещё раз поехать на взрослый Кубок?

— Это только по сезону. То есть то, как буду катать в сезоне, и отразится на моём попадании на Кубок Первого канала. Если буду плохо катать, то ответ очевиден.

«Не смотрел взрослые контрольные прокаты — проспал»

— Вы чуть ранее говорили, что ваш план на сезон — конкурировать со всеми. А с кем из сборной вам особенно хотелось бы посоревноваться?

— Со всеми. Потому что я сейчас катаюсь на взрослых стартах и со всеми хочется посоревноваться. Не могу выделить какого-то одного человека.

— А контрольные прокаты сборной вы смотрели?

— Смотрел только на повторе, потому что проспал. После тренировки сижу, жду — и меня просто вырубило. Так что в машине не смотрел. Я приехал домой и посмотрел на повторе некоторые программы, которые мне было интересны.

— Какие именно?

— Марка Кондратюка, Колю Угожаева, Влада Дикиджи и мельком Даню Самсонова. Петю Гуменника почему не смотрел — потому что видел уже его программы и знал, что будет. И чего ждать. Ну и произвольные программы я тоже проспал. Люблю спать (улыбается).

— А есть ли какая-то программа или задумка, которую хотелось бы примерить на себя?

— Пока нет. У меня сейчас есть данная мне задача, которой надо придерживаться и её делать.

— Говоря о программах, можете немного рассказать о ваших постановках в этом сезоне?

— Произвольная программа — это «Гладиатор», как бы там всё понятно, о чём речь. Короткая программа — «Still Loving You» в интерпретации Егорова. Как по мне — очень красивая, очень мужественная, которую можно вытягивать, можно накатывать, и мне хочется показать её на полную.

— А кто вам ставил программы?

— Дмитрий Сергеевич Михайлов. И короткую программу, и произвольную ставил Михайлов.

— Быстро нашли идеи для постановок?

— И не так медленно, и не так быстро. То есть в порядке такого хорошего межсезонья мы подбирали идеи, всё делали.

— Как проходил процесс постановки программ?

— Очень весело. И весело, и в то же время сосредоточенно. То есть все были в работе, но были моменты, когда думали и смеялись и когда прямо в работе были. В общем, всё хорошо с позитивом и настроем. Выделить какую-то не могу. Они по-своему отличаются и по-своему нравятся.

— На контрольных прокатах вы выступали в другом костюме. Почему решили заменить его?

— Тот костюм просто был доработкой. То есть я вышел, потому что мне сказали выйти в костюме. Показал. И мы его доделали.

«Если смотреть на уровень других пацанов, то понятно, почему я говорю так про свою вторую оценку»

— Есть ли у вас желание попробовать себя в стиле, который будет кардинально отличаться от вашего нынешнего? Допустим, что-то балетное.

— (Смеётся.) Если балет, то это надо прям очень сильно постараться. В программе будет очень много мелких деталей, которые тяжело показать. Но, естественно, в каждой программе надо стараться.

— Вы недавно самокритично заявили, что у вас нет второй оценки. Можете немного пояснить, что вкладываете в такое высказывание?

— Мне кажется, это и так видно – что горб, что голова вниз. Если смотреть на уровень других пацанов, то понятно, почему я говорю так про свою вторую оценку. Если смотреть на Марка Кондратюка, на Рому Савосина, на других пацанов, у которых вторая оценка явно есть.

— Как идёт работа над её улучшением?

— Мы на льду работаем с Дмитрием Сергеевичем Михайловым, что-то добавляем, ищем, пробуем, щупаем.

— Хотелось бы под конец спросить про вашу семью. Получается, все трое детей в семье занимаются фигурным катанием. Как так вышло?

— Ну, меня отправили вместе с братом. А из-за чего именно меня когда-то отправили — я не помню. А про сестру… Помню, что она была на гимнастике спортивной. И просто в какой-то момент мы были на отдыхе, и папа увидел то, что для девочки не очень характерно. И в этот момент он говорит: «Всё, давай заканчивать со спортивной гимнастикой, идём в фигурное катание». Вот так и получилось.

— Свои первые шаги на льду помните? А первую медаль, например?

— (Улыбается.) Шаги — нет. А первую медаль помню. На тот момент это было очень волнительно, а сейчас вспоминаю с улыбкой. Первую медаль помню хорошо.

— Какая она была? Золотая, серебряная, бронзовая?

— Нас было всего три человека, а я был первым. Поэтому и запомнил, что нас было три человека, а первое место — моё.

— А у кого вы тренировались до Евгения Плющенко?

— Вообще, в начале был Сергей Дмитриевич Давыдов, ЦСКА. Потом пошёл на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе. Там был четыре месяца, но не получилось. И затем пришёл к Евгению Викторовичу.

— А почему не получилось?

— Не взяла. Просто не взяла.

— Почему решили перейти к Евгению Викторовичу?

— Вместе с родителями решили.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

— Не было ли у вас конкуренции с братом в детстве?

— В детстве нет, потому что у нас разный возраст. Он старше и всегда на разряд или два был выше. Когда я вышел на юниорский уровень, то была какая-то конкуренция, но… В жизни обычной вряд ли, а вот на стартах уже как бы… Ну, были теми людьми, которые должны друг с другом соперничать.

— А советами он вам помогал какими-то, раз был старше?

— Нет. Ну никогда, грубо говоря, никому не подсказывали. То есть ни я Кириллу, ни он мне.

— А Софии подсказываете как-то?

— Честно? Я не слежу. Я не следил за Кириллом, что он на льду делает. За Софой не смотрю, что она делает. То есть у меня есть своя работа, я её делаю.

— А она может к вам обратиться за советом?

— Я, кстати, не знаю. Ну то есть я сказал сразу — я не подсказываю, мне незачем. Я спортсмен, а не тренер. Зачем?

— Вы с Софией недавно выступали на одном и том же турнире — на мемориале Ирины Рабер. Как поддерживали друг друга в эти дни?

— Никак… Я не смотрю прокаты. Ни Кирилла, ни Софы. Мне легче уже потом посмотреть на итоговую таблицу, нежели наблюдать в лайв-режиме. Как бы мне не по себе.

— А вы поздравляете друг друга с какими-то достижениями?

— Нет. Я не поздравляю.

— А София вас или Кирилл?

— Ну, мы не так, типа… Как бы каждый за собой следит. Нет такого, что кто-то кого-то поздравляет с чем-то. То есть у каждого своя задача, и он её придерживается.