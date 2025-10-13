Судебные разбирательства вокруг 53-летней фигуристки продолжаются. Её не признали угрозой для нацбезопасности, так что тогда не так?

«Идиоты и скоты». Власти Литвы два года унижают Дробязко, и гражданство ей не вернут?!

Политическая составляющая в фигурном катании становится всё более явной, при этом от неё страдают не только тренеры и действующие спортсмены, но и те, кто давно завершил карьеру. Если вопрос о бане российских атлетов во имя безопасности иностранных коллег по цеху на текущих стартах ISU ещё понять можно, то беспрецедентное унижение бронзового призёра чемпионатов мира и Европы Маргариты Дробязко осознать сложно. 53-летнюю фигуристку два года назад лишили гражданства Литвы, и до сих пор судебные разбирательства не завершены.

Так в чём же проблема? В угрозе нацбезопасности или в детском ледовом шоу Татьяны Навки?

Конституционный суд отказал Дробязко, но борьба продолжится

К сожалению, с сентября 2023 года, когда президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны, положительных изменений в данном деле не возникло. Фигуристка подала жалобу в высшие инстанции, но Конституционный суд Литвы не усмотрел нарушений в правомерности персональных санкций. Таким образом, решение об изъятии литовского паспорта остаётся действительным до рассмотрения дела в административном суде. С большой долей вероятности вердикт останется прежним, но пока борьба продолжается.

Тем временем поддерживающие Дробязко эксперты возмущены подобным отношением к 13-кратной чемпионке Литвы, спортсменке, принёсшей в паре с Повиласом Ванагасом этой стране бронзу чемпионатов мира и Европы. Многие склонны считать это унижением, которое длится уже не первый год, и не скупятся на меткие комментарии ситуации.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Фото: РИА Новости

«Я бы назвал решение по гражданству Дробязко мелкотравчатым. По-другому сказать не могу. Они тем самым показали свою злобу и слабость. Мелкотравчатое решение мелкотравчатых», — с привычной долей иронии высказался Дмитрий Губерниев изданию «ВсеПроСпорт». Татьяна Тарасова же была более эмоциональна:

«Те, кто принимал такое решение, просто идиоты, сволочи и скоты. Но Маргарита как была бронзовой медалисткой чемпионатов мира и Европы, так ей и останется. Только теперь не из Литвы, а сама за себя. В этой стране не ценят людей, которые тренировались с утра до ночи и показали феноменальные результаты. И, кроме этой пары, Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, у Литвы никогда в жизни ничего в фигурном катании не было и не будет», — приводит слова заслуженного тренера СССР «РИА Новости».

Дробязко лишили гражданства Литвы из-за участия в шоу Навки

Впервые о санкциях со стороны Литвы в сторону Дробязко и Ванагаса заговорили в августе 2022 года. Тогда Гитанас Науседа лишил фигуристов государственных наград из-за участия в шоу Татьяны Навки. За бронзу чемпионата мира Маргарита и Повилас в 2000 году наградили рыцарскими крестами Ордена Гедиминаса.

Тогда же Науседа высказался о необходимости пересмотреть законодательные акты, для того чтобы рассмотреть вопрос с лишением Дробязко литовского гражданства. Её партнёр родился в Литовской ССР, а вот Маргарита — в Москве, гражданство она получала в порядке исключения. Для выступлений на международных стартах под эгидой ISU достаточно гражданства страны у одного из спортсменов в паре, но, чтобы попасть на Олимпиаду, паспорт страны необходим обоим фигуристам.

Летом 2023 года, сразу после премьеры «Спящей красавицы» Татьяны Навки в Сочи, уже заговорили, что процесс по лишению Дробязко литовского гражданства запущен. Об этом в интервью LRT сообщила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. «Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной фазе. Скорее всего, решение будет принято», — сказала она.

В начале осень процедура изъятия паспорта была реализована.

Власти Литвы прикрывали политику угрозой нацбезопасности

Самое возмутительное в ситуации — аргументация властей Литвы, которая не выносит никакой критики. Поначалу Маргариту Дробязко посчитали источником угрозы нацбезопасности, хотя Департамент государственной безопасности Литовской Республики опроверг это замечание:

«Как известно, в сентябре 2023 года президент Литовской Республики подписал указ о лишении меня гражданства Литвы на основании рекомендации комиссии по гражданству, решившей, что я угрожаю национальной безопасности Литвы, и несмотря на то что Департамент государственной безопасности Литовской Республики пришёл к выводу что я, Маргарита Дробязко, никакой угрозы национальной безопасности Литвы не представляю.

Ранее я уже подробно описала мою позицию и причины, по которым я считаю решение о лишении меня литовского гражданства неправомерным и несправедливым. Я знаю, что меня поддерживает большинство литовцев, ставших за те 30 лет, что я являюсь гражданкой Литвы, такими же близкими для меня людьми, как и живущие на моей исторической родине — в России, также поддерживающие нас с Повиласом в сегодняшней ситуации. Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным», — писала спортсменка перед тем, как подать жалобу.

В итоге появилась другая причина лишить Дробязко гражданства — за то, что она «публично выражает поддержку России», которая является «враждебным государством по отношению к Литве, государствам Евросоюза и их союзникам». А поддержка эта выразилась в том, что фигуристка, которая вынуждена работать, чтобы содержать себя и свою семью, в детских ледовых шоу Татьяны Навки.

Большую известность Маргарита получила именно в России — прокаты здесь являются основным источником доходов для неё. Но литовским чиновникам это показалось неправомерным и опасным. Что ж, ничего удивительного.