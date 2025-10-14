«Поняла, насколько для меня ценно быть на льду». Честное интервью с Софьей Акатьевой

Карьера 18-летней Софьи Акатьевой складывается непросто — после успешной юниорской карьеры, где были и золотые медали, и мировые рекорды, фигуристка столкнулась с травмами и вынужденно пропустила целый сезон. Но она всё ещё здесь — теперь уже взрослая спортсменка, которая по-прежнему всем сердцем любит фигурное катание и готова продолжать соревноваться. После контрольных прокатов сборной России Софья пообщалась с «Чемпионатом» и рассказала о летних каникулах и новых программах, восхитилась тройным акселем Елизаветы Туктамышевой и искренне порадовалась за Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Софья Акатьева Фото: Из личного архива Софьи Акатьевой

«Отпуск прошёл в подготовке к ЕГЭ»

— Как прошло ваше лето, успели отдохнуть?

— Лето прошло хорошо. В конце сезона у нас был очень насыщенный тур по разным городам России вместе с Этери Георгиевной. Было очень интересно поучаствовать, и новый опыт для себя приобрести. Отдых тоже был, я летала в Дубай, но эта поездка у меня прошла в подготовке к ЕГЭ. Я сдавала биологию, русский и математику. Очень волновалась, нервничала за эти экзамены, и всё время провела в учебниках и в решебниках.

— То есть можно вас поздравить с поступлением?

— Поступила на тренерский, да. Но сейчас думаю, что буду пересдавать ещё несколько ЕГЭ, потому что планирую чуть позже поступать куда-то ещё.

— У вас на подготовку не так много времени же было: тренировки, шоу. Как это всё успевали вообще?

— Вот в Дубае я как раз и прошла всю подготовку. К биологии, конечно, готовилась всё это время с момента сдачи ОГЭ. Однако более активная подготовка началась уже во время отпуска.

«Обожаю момент, когда рождается новая программа»

— Как ставились ваши новые программы, кто предложил музыку, идею?

— Я обожаю этот момент, когда рождается новая программа. Процесс постановки у нас с тренерами прошёл очень классно. Я прямо получила удовольствие! Мы даже с тренерами обсуждали, что сам процесс прошёл легче, чем обычно. Музыку для короткой программы предложил Даниил Маркович [Глейхенгауз].

Сказал, что ему очень нравится и что давно её слушает. Певица polnalyubvi мне очень нравится, как и её песня. Сама идея мне очень понравилась, я её на себе как-то прочувствовала. И пусть не сразу всё получилось – нужно в неё вложить больше эмоций, чтобы показывать именно то, что в ней заложено.

Произвольную тоже с Даниилом Марковичем обсуждали. Он включил на льду первую часть музыки, и я подумала: какая медленная музыка, это что, вся программа будет такая? Затем Даниил Маркович включил вторую половину — и тут я поняла, как классно! Вторая часть более дерзкая, резкая – мне очень понравилось.

— Как вообще проходит сам процесс постановки?

— Мы выходим на лёд и начинаем пробовать различные движения, какие хорошо получаются, а какие – плохо. Этери Георгиевна [Тутберидзе] внимательно следит за всем процессом, показывает что-то своё, исправляет. Получается совместная работа — очень интересная. Я всегда обожала этот процесс, а теперь как-то ещё более осознанно проживаю. После постановки начинаем вкатывать программы, и это, конечно, всегда кропотливая и интересная работа. Постепенно делаем какие-то правки, разрабатываем физическую составляющую, чтобы хватало сил.

«Раньше я спокойнее выходила на старты»

— Вы уже частично затронули тему, что сейчас являетесь взрослой спортсменкой. Можете оценить на дистанции собственного опыта, что раньше было для вас проще или, наоборот, сейчас даётся легче?

— Раньше как-то спокойнее выходила на соревнования. Для меня это, конечно, много значило. Но сейчас я переосмыслила всё это. Поняла, насколько для меня ценно быть на льду, выступать. Из-за этого появилось больше важности и, соответственно, волнения. Иногда из-за этого у меня что-то срывается. Однако сейчас стараюсь идти к тому, чтобы более спокойно выходить на соревнования, увереннее кататься и показывать стабильные прыжки и элементы.

— Вас уже достаточно много спрашивали об ультра-си на фоне травм. Поэтому такой чисто философский вопрос: как вы считаете, нужны ли четверные женскому одиночному катанию?

— У каждого спортсмена свои возможности и своя подготовка. В прошлом сезоне я показывала элементы ультра-си только на тренировках. То есть я их напрыгала, но в силу каких-то сомнений и недостаточной подготовки у меня не получилось исполнить их на соревнованиях. Только на чемпионате России по прыжкам смогла показать четверной тулуп. Если спортсмен выкатывает четверные — это прекрасно. Я к этому тоже стремлюсь. И надеюсь, что в какой-то момент моя форма позволит это сделать.

— Всё ли в порядке со здоровьем сейчас? Можем ли ждать от вас усложнения контента?

— Всё нормально. Мы с тренерами будем ориентироваться на мою форму, потому что для меня это не совсем предсказуемый процесс. Ещё предстоит большой путь. Поэтому на прокатах я каталась с более упрощённым набором элементов. Думаю, потихоньку будем работать и двигаться вперёд.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

«Тройной аксель Туктамышевой — это эталон»

— Есть что-то, что вы хотели бы прыгнуть? Например, более сложные каскады?

— На самом деле, всё это мы выполняем на тренировках. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса. Если какие-то элементы не включены в программу, это вовсе не значит, что их не тренируют. Я люблю все прыжки — каждый по-своему для меня важен. Но главное, чтобы программа была целостной. Не могу выделить какой-то один прыжок.

— А как сейчас у вас дела с акселем?

— В прошлом сезоне я прыгала его только на тренировках. А сейчас пока нужно двойной подводить. Это всё такая длинная, кропотливая работа. Будем с тренерами наблюдать за моей формой, посмотрим. Если форма позволит — то пойдём на тройной аксель.

— А вы советуетесь с тренером или сами пробуете?

— Конечно, желание всегда исходит от спортсмена. Тренеры могут только со стороны оценить и сказать: «Ты ещё не в форме». Ты можешь чувствовать, что прямо уже готова, но это чревато травмой. Потому что тренеры тоже нас знают очень хорошо: с Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем [Дудаковым] я работаю буквально половину своей жизни! Они меня знают очень давно и могут подсказать, что пока ещё не время, нужно подождать, набрать форму.

— В исполнении кого из фигуристов вам нравится аксель?

— Четверной Аксель Ильи Малинина — очень классный, взрывной. А также, конечно же, тройной аксель Елизаветы Туктамышевой. Это просто эталон! Постоянно его пересматриваю, прямо на репите!..

«Петя и Аделия — большие молодцы»

— Прыжки обсудили. Теперь давайте поговорим про образы. У вас есть что-то, что вы когда-нибудь хотели бы воплотить?

— Я очень хотела бы исполнить программу под музыку из фильма «Гладиатор». У меня к ней особые чувства. Когда была на «Ледниковом периоде» в возрасте 9-10 лет, я уже каталась под неё. Это было давно, и тогда у меня не всё получилось, поэтому осталась незакрытая какая-то история с этой музыкой. Безумно её люблю! Я была на концерте Ханса Циммера, и, когда звучала эта музыка, у меня наворачивались слёзы. Не знаю, почему у меня такое отношение к ней. Но, может быть, однажды я использую её в показательном выступлении.

— А сейчас у вас нового показательного, я так понимаю, пока нет?

— Нового пока нет. Посмотрим по сезону. У меня есть программа «Bad to the bone», которую я катала в туре. Очень классная, интересная, у меня новый образ для неё.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— Вы уже ранее говорили, что очень переживали за наших олимпийцев. В прямом эфире смотрели? Вставали рано и болели за Петра и Аделию?

— Петю в пять утра смотрели. Вставала, созванивалась с друзьями и смотрела. болели очень сильно за него. Аделия выступала днём, и это на наше тренировочное время выпало. В итоге все остановились, смотрели на большом экране, держали кулачки. Очень рада, что у них получилось выйти и показать то, что они реально умеют!

— Что-то писали им?

— Да, я писала Аделии после короткой программы, после произвольной тоже немножко пообщались. Пете тоже писала, поздравляла. Они большие молодцы.

— За международными стартами следите, смотрите их?

— Не всё смотрю в прямом эфире, что-то потом отсматриваю в записи, какие-то отдельные прокаты. Интересно же!

—Что бы вы хотели пожелать себе на предстоящий сезон?

— Хотелось бы научиться выходить на соревнования более спокойной. Также побольше веры и уверенности в себе, наверное, пожелаю. Получать удовольствие от прокатов и новых образов, радовать зрителей. Чистых прокатов и постепенного усложнения контента.