Комментатором соревнований по фигурному катанию вместо Александра Гришина станет Василий Соловьёв, он не работал 10 лет

На место Гришина придёт легендарный напарник Тарасовой. Но как вернуться спустя 10 лет?
Екатерина Авдонина
Комментатором вместо Гришина станет Соловьёв
Аудио-версия:
Решение о том, кто заменит Александра, принято. Комментатор Василий Соловьёв попробует себя после долгого перерыва на Гран-при юниоров.

Кто пришёл на замену Гришину

Потеря Александра Гришина, долгое время являвшегося голосом фигурного катания, стала невосполнимой для нашего вида спорта. Многие эксперты, спортсмены и тренеры, а также болельщики не представляли кого-то на месте именитого комментатора. Как ни странно, представители Первого канала, где транслируются крупнейшие соревнования, – тоже. Но проблему решать было необходимо. Выбор претендента на комментаторскую позицию в важнейшем олимпийском сезоне в подобных трагических условиях был сложен вдвойне. В кулуарах велись постоянные споры о том, кто же может взять в руки микрофон.

Предполагали и молодых, неопытных, но заряженных на результат Анну Щербакову с Михаилом Колядой, ставшую тренером Елизавету Туктамышеву, которая неплохо проявила себя в прямом эфире, или даже Евгению Медведеву, у которой очень сложный график и высокая занятость в других проектах. Был вариант и вернуть легендарную Татьяну Тарасову, которая категорически отказывалась работать после смерти Александра Гришина из уважения к нему и из-за проблем со здоровьем. Можно было предположить, что пригласят Владимира Гомельского, который много лет работал с «Ледниковым периодом», однако спортивную составляющую мэтру баскетбольного комментирования пришлось бы «подтягивать».

В итоге решение было принято в пользу другого известного специалиста, который знаком с правилами и уже работал в фигурном катании, и не просто, а считался лучшим напарником Татьяны Тарасовой! Василий Соловьёв прокомментирует первый этап Гран-при среди юниоров. Экспертами на турнире выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Максим Траньков и Елизавета Туктамышева, а ещё зрители увидят влог Александры Трусовой эксклюзивно для Первого канала.

Восемь лет рука об руку с Тарасовой

Василий Соловьёв начал свой путь в спортивной журналистике в далёком 1994 году в редакции НТВ в качестве переводчика и редактора. Спустя два года он переквалифицировался с комментатора на канале «НТВ-Плюс». С этого момента по 2014 год включительно он работал на различных соревнованиях по гольфу, бильярду, прыжкам в воду и на батуте и, конечно же, по фигурному катанию. К слову, опыт комментирования Олимпийских игр у него огромный — с 1998 по 2014 год. Тот невероятный турнир в Сочи стал красивой точкой в его портфолио. Так что нет сомнений, что при должном усердии комментирование Олимпиады в Милане будет проведено по высшему разряду.

Среди коллег Соловьёва были и Василий Уткин, и Юрий Розанов, однако главной напарницей Василия была Татьяна Тарасова, с которой они делили эфир восемь лет подряд. И это было феерично.

«Что такое Тарасова-комментатор? Однажды на чемпионате России в Саранске она в перерывах прямо в эфире читала книгу рецептов. Там была долгая трансляция, она вот так придумала забивать время. «Как приготовить медвежью лапу» и всё в таком духе… Я умолял: «Давайте хотя бы не больше одного рецепта за перерыв!» Обычно я приходил обложенный бумажками и периодически вставлял нужную информацию. Тут главное — взаимопонимание. Например, начинается прокат, Татьяна Анатольевна вдруг поднимает палец вверх. Я сразу понимаю, что её зацепила хореография, и вставляю: хореограф такой-то, музыка из такого-то фильма… А она уже про этого хореографа может рассказать миллион историй.

Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

Фото: РИА Новости

Когда она вовлекалась, начинала активно жестикулировать, а кабинка-то у нас была крошечная — меня буквально вдавливало в стену. Жалею, что не снимал тогда это на видео, был бы хит. У Тарасовой — миллион ярких фразочек, например, когда кто-то плохо катался, она иронично отмечала: «Платье красивое». Когда спортсмен выходил с разминки и говорил, что хорошо размялся, она ему: «Как говорит Илья Кулик, разминка ничего не значит». Или про некоторых — «худой, как балалайка».

В целом я старался не лезть впереди неё с оценками. Смысл приглашать Тарасову, если ты сам такой умный? Мне важнее было дать её реакцию. Пусть даже некоторые мои суждения в эфире могли прозвучать наивно, зато я создавал ей нужный эмоциональный настрой. Это были такие своеобразные поддавки, но она в эту игру играла с удовольствием», — рассказывал Соловьёв об их тандеме Sports.ru.

Это были крепкие взаимоуважительные отношения не без доли юмора — однажды Василий и Татьяна Анатольевна спародировали знаменитый мем с Олимпиады в Сочи с уснувшим Дмитрием Медведевым.

10 лет без активной практики

Впоследствии похожий стиль работы был выстроен у Тарасовой и Гришина. При этом профессионализм Александра подметил и Василий, который так же, как и многие другие, выразил соболезнования после его кончины.

«Мы никогда не пересекались, я ушёл из комментаторской профессии раньше, чем в ней появился Гришин, однако могу сказать, что это очень большая потеря для фигурного катания. Работать комментатором в фигурном катании вообще бывает очень сложно: надо обладать не только широкими знаниями в спорте, но и широким кругозором в том, что касается искусства, музыки, хореографии.

Приходится много работать с людьми, находить с ними общий язык, с тренерами, со спортсменами. Все они выдающиеся люди, но одновременно с этим очень сложные, и это ещё один тяжёлый аспект работы спортивного комментатора. То, что Гришин сумел это сделать и нашёл себя в этой профессии, говорит о том, что он сумел найти дело своей жизни. И конечно же, очень большая трагедия, что такого человека не стало», — заявил Соловьёв RT.

Теперь комментатору придётся справляться самостоятельно. И главная сложность заключается в том, что Василий не участвовал в жизни фигурного катания примерно 10 лет, а это достаточно большой срок. Во всех дисциплинах поменялись действующие лица, изменились правила, классический технический набор стал другим, а в программах звучат совершенно новые темы. Так что 50-летнему специалисту придётся серьёзно углубиться в фактуру. Однако хочется верить, что это будет ему по плечу и в Милане мы услышим его голос без какого-либо сожаления.

