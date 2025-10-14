Скидки
Фигурное катание

Серебро Бобровой и Соловьёва на команднике ОИ-2018: допинг-скандал и близость к завершению, низкие баллы из-за очереди

Допинг-скандал мог сломать Боброву. Но Соловьёв зажёг её и привёл к третьей Олимпиаде
Екатерина Авдонина
Серебро Бобровой и Соловьёва на команднике ОИ-2018
Екатерина и Дмитрий вполне могли завершить карьеру, но решили бороться. Даже если их преследовали допинг-офицеры и не жаловали судьи.

Когда фигуристы проводили сборы и ставили программы в летнее межсезонье, «Чемпионат» задумался о прекрасном. И теперь мы предлагаем нашим читателям вспомнить лучшие прокаты наших спортсменов за последние 10 лет. И пусть не все выступления позволили им стать великими или взять значимую медаль — их выдающееся катание навсегда останется в памяти поклонников как достойное «золотого фонда». Финальными героями рубрики станут фигуристы, которые незадолго до Олимпиады-2018 были вынуждены бороться за своё честное имя из-за допинг-скандала. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв уже думали о завершении карьеры, как вдруг партнёр вместе с тренером Александром Жулиным решили вдохнуть новую жизнь в фигуристку. Результатом совместных усилий стала постановка, которая довела до слёз болельщиков по всему миру и принесла спортсменам из России серебро командного турнира.

Екатерина Боброва

Екатерина Боброва

Фото: РИА Новости

Боброва попалась на мельдонии в 2016 году и едва не пропала

В современном фигурном катании век спортсмена недолог: всё чаще появляются новости о завершении карьеры тех талантливых атлетов, которые могли бы феерить на большой арене ещё какое-то время. Причины самые разные — от травм и проблем со здоровьем до желания завести семью и больше не тратить жизнь на изнурительные тренировки. А бывает, уходить фигуристам приходится вынужденно — и, как ни странно, кейс Камилы Валиевой — не единственный за последние 10 лет в нашей дисциплине.

В начале этой декады несчастье приключилось с известным танцевальным дуэтом — Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым, за спинами которых было уже две Олимпиады, одна из которых им принесла золото командника. В организме Екатерины обнаружили запрещённое вещество — мельдоний, что автоматически означало дисквалификацию.

Новость так поразила Боброву и Соловьёва, что те начали размышлять об уходе из большого спорта. К счастью, совсем скоро фигуристку реабилитировали из-за микродозы препарата, и её партнёра это обнадёжило. Дмитрий был готов к новым свершениям, однако эмоциональное состояние напарницы было столь удручающим, что Екатерина даже после восстановления своего честного имени не хотела возвращаться.

Тем не менее у Соловьёва был план:

«Когда узнал про дисквалификацию, подумал: «Ну всё. Мы закончили». Не так я рисовал себе завершение карьеры. Расстроился, потом был занят мыслями о том, что делать. Через несколько месяцев появилась надежда, что мы можем вернуться. Мне позвонил Саша Жулин и спросил: «Ты хочешь кататься?» Я не сдерживал эмоций: «Я хочу кататься. Безумно». Катя не хотела, и тут я мог её понять. Тем не менее мы занялись постановкой программ. За спиной у Кати думали с Сашей, как сделать такие танцы, чтобы ей было в кайф приходить на тренировки. И постепенно всё сработало. Ей нравились музыка, идеи. Я видел, как она загорается тем, что мы делаем», — рассказывал он.

На плечи Дмитрия легла непростая задача не только набрать вновь пиковую форму, но и убедить Екатерину, что поездка на третью по счёту Олимпиаду — хорошая идея.

Неоднозначный шедевр про историю любви незрячей девушки

К Играм в Пхёнчхане дуэту нужно было подготовиться по всем направлениям: технически, артистически, а ещё организационно, ведь Боброва и Соловьёв были выбраны в качестве капитанов команды нашей страны. Конечно же, основным пунктом масштабной работы стали постановки в олимпийском сезоне, и здесь Александр Жулин превзошёл сам себя, предложив проникновенную тему для произвольной программы.

По настоянию тренера хореографом постановки стал народный артист Молдавии, основатель и главный балетмейстер академического театра «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару. Специалист создал для спортсменов неклассическую историю о взаимоотношениях между женщиной и мужчиной, восприятии незрячих людей и опасности иллюзий. Программа была поставлена под Oblivion Астора Пьяццолы и Five Secrets Людвига ван Бетховена в современной обработке. Интересные линии, оригинальные находки вроде поддержки и вращения вниз головой, сложные технические элементы — всё работало на атлетов, но главным их оружием стал накал эмоций, который с каждым новым стартом становился сильнее.

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва

Фото: РИА Новости

Интересно, что восприятие постановки в течение сезона тоже менялось. Изначально замысел состоял в том, что героиня Бобровой является символическим спутником персонажа Соловьёва к истинным чувствам и олицетворяет слом наваждения. Однако впоследствии значение программы стало более прямолинейным, но не менее драматичным — слепая девушка влюбилась в молодого человека, который научил её любить, однако, когда она прозрела, ослеп уже он сам.

«Смысл второй части программы в том, что любовь может открыть глаза на мир. И Дима мне всё это показывает. Конец же можно интерпретировать по-разному. Мы закладывали в него идею, что я для Димы была лишь видением. Но после одних соревнований к нам подошли и сказали: «Класс, у вас такая концовка! Дима становится незрячим, просто супер!» Так что вот так!» — делилась фигуристка.

Неоднозначная программа-конструктор должна была произвести правильное впечатление.

Серебро командника, несмотря на низкие баллы из-за правила очереди

Работа с судейской бригадой является неочевидной, но важной составляющей подготовки фигуристов топ-уровня. По сложившейся традиции в танцах на льду не всегда достаточно идеально точных прокатов, необходимо иметь подходящий рейтинг, отстоять так называемую очередь и представить неординарное видение. Из-за допинг-скандала Боброва и Соловьёв откатились вниз в списке фаворитов, поэтому бороться за каждую сотую балла, за каждый уровень приходилось с позиции чуть ли не новичков. Это признавали сами Екатерина и Дмитрий.

«После той Олимпиады (2014 год, за пару лет до допингового скандала. – Прим. «Чемпионата») мы пропустили не только чемпионат мира, но и следующий сезон. Нам пришлось выкарабкиваться из далёкого-далёкого места и заново всё навёрстывать. Французы тоже были не на лидирующих позициях на тех чемпионатах мира и Европы, а сейчас серебряные призёры и вырвали золото в произвольной, условно говоря. Нельзя упускать ни одного шанса и цепляться за всё. К сожалению, жизнь складывается так, что приходится жертвовать спортом и заниматься здоровьем. Без травм никак», — вспоминал Соловьёв.

Тем не менее в прокате фигуристы отдались на все 100%. Из глобальных недочётов можно лишь назвать дорожки шагов по диагонали и кругу на третий уровень, а в остальном технически Екатерина и Дмитрий не уступали лидерам. Но всё-таки опыт и мастеровитость Тессы Вирту и Скотта Мойра были неоспоримы. Не так просто дела обстояли с соперниками Бобровой и Соловьёва, занявшими второе место. Майя и Алекс Шибутани были хороши, однако без судейской поддержки не обошлось: судья из США поставил им достаточно высокие оценки, в то время как нашим атлетам существенно занизил. К слову, строже всех к дуэту от нашей страны отнёсся арбитр из Китая.

И всё же, несмотря на это, маленький спектакль на льду благодаря удивительной актёрской игре Екатерины (она специально наблюдала за незрячими, чтобы войти в образ) удался и довёл до слёз болельщиков по всему миру. Дуэт получил 110,43 балла за произвольную программу, и они стали третьими в своей дисциплине, но в конечном итоге взяли серебро по результатам всего командного турнира. Боброва и Соловьёв внесли огромный вклад в эту медаль, пройдя длинный и трудный путь до этого момента.

