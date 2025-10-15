Скидки
Интервью с фигуристкой Марией Елисовой: как пришла в фигурное катание, Камила Валиева, Александра Трусова, тройной аксель

«Я давно исполняю триксель, но все заметили это только сейчас». Кто такая Мария Елисова?
Мария Кравченко
Интервью с фигуристкой Марией Елисовой
Аудио-версия:
Комментарии
Поговорили с 16‑летней фигуристкой, представляющей Тулу.

На мемориале памяти первого олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина в Петербурге удивить судей и болельщиков смогли не только ученицы Этери Тутберидзе, которые заходили на четверные прыжки, но и Мария Елисова. Фигуристка заняла пятое место с двумя чистейшими трикселями в произвольной и одним – в короткой программе. Спортсменка представляет на соревнованиях Тульскую область, однако родилась в Ханты-Мансийском автономном округе. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мария рассказала, как пришла в фигурное катание, поделилась впечатлениями от работы с Артёмом Федорченко и объяснила, почему восхищается Камилой Валиевой.

«Топнула ногой и сказала: «Тоже пойду в фигурное катание!»

— Как ты пришла в фигурное катание?
— Изначально я жила в городе Радужном, который находится на севере Ханты-Мансийского автономного округа. В три года мои родители и я переехали в Краснодар. Там в торговом центре «Красная площадь» был небольшой каток, и в один из дней проходило шоу с участием детей. Пока моя мама выбирала вещи в магазинах, мы с папой стояли и смотрели это выступление. Как мне рассказывают, я вдохновилась, поняла, что тоже хочу попробовать, топнула ногой и сказала: «Тоже пойду».

— Где ты тренировалась в начале своей карьеры?
— Сначала тренировалась в Радужном – до шести-семи лет. Потом переехала в Краснодар и до прошлого сезона представляла Краснодарский край. Там я тренировалась у Сергея Добрина три года. В 2019-м переехала в Москву.

— Тяжело дался переезд сначала с севера на юг, а потом в Москву?
— Не могу сказать, что очень тяжело. Возможно, из-за того что была маленькая, не почувствовала этого. Меня не особо волновало, где я.

Мария Елисова

Мария Елисова

Фото: Федор Зонов, «Чемпионат»

— Где ты впервые прыгнула триксель? На каком турнире?
— Я показываю его на соревнованиях уже с прошлого сезона. Впервые смогла приземлить на турнире «На призы ФФКМО» в Молодёжке. Там я сделала два акселя, хотя один был чуть-чуть не докручен. Я достаточно давно исполняю этот прыжок на соревнованиях, но заметили его только сейчас. Конечно, очень рада этому.

— Ты работаешь с Артёмом Федорченко. Как давно с ним сотрудничаете?
— Мы работаем вместе с 2022 года. Он периодически приезжает, когда у него есть время — а его не так много, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы Артём приезжал почаще. Он приезжает летом, всем нам практически ставит программы, потом уезжает на шоу, показательные, к сентябрю возвращается – и мы доделываем программы до конца.

— Почему ты захотела поставить программу под музыку Майкла Джексона?
— Эта программа у меня была ещё в 2021 году, и она мне очень нравилась — была прямо по душе. Её поставила Настя Костюк из группы Светланы Пановой. Я знала, как передавать эмоции в этой программе. Но тогда ещё не могла полностью сосредоточиться на прыжках — просто выходила, хорошо прыгала, и всё. Я её не до конца выкатывала по компонентам. Мне это не нравилось, потому что не могла полностью реализовать её технику. В 2022 или 2023 году, ещё в прошлой группе, я долго говорила, что хочу снова исполнить Майкла Джексона. Мне постоянно отвечали: «Подожди, давай сделаем это на следующий год». И так прошли два сезона. Только в третьем, когда перешла к Екатерине Владимировне, мы вернули эту программу. Изначально она тоже не хотела, чтобы я её снова катала, но я уговорила тренера.

Мария Елисова

Мария Елисова

Фото: Федор Зонов, «Чемпионат»

«Поняла, что мне всё режут, и подумала: «Ну, приехали»

— Тебе сегодня очень долго считали оценки. Когда ты выходила со льда, уже понимала примерно, за что тебе порежут оценку, или нет?
— У меня было два варианта развития событий: либо меня пустят в тройку, либо нет. 197 баллов я вполне могла набрать. Но когда мы уже сидели в зоне Kiss and Cry, поняла, что там мне всё режут. И подумала: «Ну, приехали». Мы так долго сидели, что поняла: без вариантов. Второй вариант тоже был у меня в голове — что в тройку не попаду, всё-таки здесь есть и более старшие по званию девочки. Понятно, что у них больше опыта, да и прокаты были лучше. В целом я рада, что попала в пятёрку — это уже хороший результат.

— На тренировках пробуешь четверные прыжки?
— Да, я выезжала тулуп на тренировках. Хотела бы его попробовать в ближайшем будущем, но он пока что в доработке.

— В этом сезоне сможем его на стартах увидеть?
— Предполагаю, что да. Надеюсь на это

— Какие цели на сезон?
— Для начала нужно хорошо откатать два этапа, и было бы неплохо отобраться на чемпионат России и в финал Гран-при. Глобальных целей перед собой сейчас не ставлю. Если этапы хорошо откатаю, то, может быть, вставлю и тулуп в программу, если он будет стабильным.

«Не представляю, каково было Камиле»

— Ты говорила, что твой кумир — Камила Валиева. Чем она тебя зацепила?
— Я бы сказала, что у меня два кумира: Камила Валиева и Саша Трусова в своём прайме. Саша по прыжкам, технической составляющей, а Камила — по презентации программы, вращениям. И в целом мне нравится, как она каталась. Ну и ещё будет кататься, надеюсь.

— Саша и Камила зацепили во время Олимпийских игр в Пекине?
— Нет, я начала следить за ними, когда у Камилы была постановка «Девочка на шаре». А у Саши — «Пятый элемент» в сером комбинезоне. Это был юниорский сезон.

— А Аня Щербакова?
— Аня, безусловно, очень талантливая фигуристка, но вот она на третьем месте в моём личном топе.

— Когда смотрела Олимпиаду, какие эмоции у тебя были?
— Очень переживала, особенно за Сашу, за её пять четверных. И из-за допингового скандала Камилы тоже переживала. Очень грустная ситуация, не представляю, каково ей было. Очень переживала за всех девочек, да и за мальчиков тоже.

— А сейчас следила за олимпийской квалификацией?
— Да, я смотрела обе программы Аделии, а у Петра — только произвольную. Решила, что не встану в пять утра на короткую. Очень рада, что смогли отобраться. Они большие молодцы! Буду болеть за них на Олимпиаде.

