Косторная стала тренером мужа, а Трусова уже вернула лутц. Мамы-супергероини в фигурке

Алёна Косторная и Александра Трусова вместе с Анной Щербаковой когда-то стали символами новой эпохи в женском одиночном катании. Юные и дерзкие, они покоряли вершины крупнейших стартов и радовали сложнейшими элементами. Тем удивительнее, что спустя всего несколько лет ни одна из них не продолжает выступать на соревнованиях, хотя им слегка больше 20. Век фигуристок стал недолог, хотя уход Алёны и Саши не был продиктован особенностями взросления организма и проблемами со здоровьем. Наоборот, в их жизни произошли приятные кардинальные изменения — они стали мамами!

Казалось, они с головой погрузятся в семейные хлопоты, однако, похоже, обе спортсменки всерьёз намерены возродить карьеру. Иначе как объяснить, что они оказались на льду спустя всего несколько дней после родов и уже восстановили несколько элементов.

Косторная не только тренируется, но и тренирует

О том, что Алёна Косторная стала мамой, болельщики узнали только 3 октября, а сами роды прошли в конце сентября. Это событие разделило жизнь фигуристки на до и после. По её признанию, ощущения были неоднозначные:

«Всё хорошо. Мы немного задержались в роддоме. Планировалось, что нас выпишут раньше, однако нам пришлось полежать немного в патологии. Когда уже все обследования провели, когда поняли, что всё действительно хорошо, тогда выложили фото. Когда его вытащили, мне его показывают, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отёкший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был. Я никогда не видела детей, которые только родились. Почему-то даже не подумала посмотреть в интернете, как они выглядят. Потом его уже вытерли, он проорался. Сейчас каждый раз на него смотрю и каждый раз умиляюсь», — рассказывала спортсменка ТАСС.

Материнство внесло коррективы в график Алёны и её мужа Георгия Куницы, однако оба фигуриста и не думали прекращать тренировки, в особенности Гоша, который был намерен подтвердить разряд КМС вместе с временной партнёршей Анастасией Коробейниковой. На чемпионате Москвы попытка вышла неудачной, зато на последующем мемориале Панина-Коломенкина пару ждал успех. Всё это время фигуристов настраивала и подготавливала к выходу на лёд Косторная. По словам Куницы, поддержка жены ощущалась на каждом из стартов.

Тем не менее в полноценного тренера Алёна вряд ли превратится, поскольку всё указывает на то, что она всерьёз рассчитывает продолжить карьеру после периода адаптации. Сама она себе дала срок в один год, но что-то подсказывает, что её возвращение может случиться раньше, ведь и во время беременности она исполняла поддержки и вращения, проводила мастер-классы, чтобы поддерживать форму, да и в целом на льду оказалась почти сразу после родов. И уже есть результат — двойной сальхов восстановлен!

Трусова возвращает прыжки с рекордной скоростью

Александра Трусова, которая стала мамой чуть раньше, продвинулась дальше. Начинала Русская ракета также с двойных прыжков, точнее, с одинарных на полу под присмотром специалистов, а затем добавляла по одному обороту на катке. Удивительно, но двойной аксель в зале Сашей был покорён далеко не сразу, зато восстановление коронного лутца в три оборота и уже на льду прошло более чем успешно. Два месяца – и Королева квадов освоила сложнейший из тройных прыжков, не считая аксель 3,5. Это мощная заявка на возвращение.

Причём очевидно, что цель у фигуристки вполне реальная, а, как известно, если Трусова к чему-то стремится — она этого добивается.

«Я очень скучаю по соревнованиям и посмотрю, как будет проходить восстановление, пока рано говорить о четверных прыжках», — рассказывала спортсменка.

Она не только проводит время на тренировках, но и уже ставит программы, демонстрируя их на шоу. Так что рассчитывать, что Саша объявит о продолжении карьеры, будет не так уж странно.

Двое из ТЩК стали мамами и идут к возрождению карьеры

Воссоединение поколения ТЩК на текущих турнирах кажется неисполнимой мечтой, но двух фигуристок мы увидеть потенциально можем. Другой вопрос — нужно ли это им и есть ли перспективы.

Если представить, что обе продолжат спортивный путь, то нужно отметить, что у каждой он будет свой. В первую очередь эра квадов сейчас затихла, и в топ возвращается стабильность с набором из тройных. В этом плане Трусовой будет проще вернуться и захватить лидерство. В конце концов, даже во взрослом возрасте после рождения ребёнка её физическое строение тела не изменилась, добавить к этому волю – и получим медалистку крупных стартов. Кроме того, Саша может пойти дальше и поставить рекорд по самому эффектному возвращению четверного прыжка.

Вторым моментом является то, что время Косторной-одиночницы безвозвратно ушло, но вот как парницы — совсем нет. Алёна так и не успела добиться серьёзных успехов в новой дисциплине, хотя упорно тренировалась ради этого. Мотивация фигуристки может быть безграничной, а значит, ей и Гоше вполне могут покориться вершины парного катания.

В любом случае сейчас спортсменкам нужно лишь одно — время. После того как они привыкнут к новой роли и разработают грамотную стратегию, мы, возможно, услышим новости о громком камбэке одной из них – или сразу обеих.