Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке

На неделю раньше, чем в России, стартует международная серия Гран-при по фигурному катанию. В этом году порядок этапов слегка изменили и всё начинается с Франции. Уже на первой неделе мы увидим мощнейшие противостояния во всех четырёх видах.

Ради чего стоит смотреть этап Гран-при в Анже? Рассказывает «Чемпионат».

Сакамото, Левито или девушки с ультра-си – кто сильнее?

Наиболее вероятными претендентками на победу выглядят Каори Сакамото и Изабо Левито. Обе спортсменки неплохо начали сезон и имеют хороший компонентный потенциал. Для Каори эта серия Гран-при – последняя в карьере, так что фигуристке наверняка хочется выступить качественно и без ошибок. Да и с отбором на Олимпиаду Аделии Петросян каждый старт будет выглядеть для Сакамото подготовкой к битве за золото Игр.

Вот что Каори говорила о соперничестве с Петросян: «Важно подготовиться к этому вызову». Сакамото — о соперничестве с Петросян на ОИ-2026

В Анже приехали сразу три спортсменки, у которых в карьере были успешные попытки ультра-си. Японка Ами Накаи на протяжении юниорской карьеры штурмовала тройной аксель, а Рён Сумиёси приземляла четверной тулуп – кстати, одна из успешных попыток как раз пришлась на Гран-при во Франции. Далека пока от тройного акселя кореянка Ю Ён, но в прошлом олимпийском цикле она не раз приземляла этот прыжок на плюсы.

Возвращение Сизерона в танцах и битва за Европу

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри дебютируют в серии Гран-при как пара – сложно придумать лучший старт, чем дома, во Франции. В спешке паре пришлось переделывать ритм-танец, из-за этого фигуристы даже пропустили «челленджер» Nebelhorn Trophy. Трек Depeche Mode оказался выпущен в 1989 году, а тема ритм-танца – эпоха 90-х, судьи посоветовали паре сменить его, чтобы не нарваться на понижение баллов.

Вообще в танцах на льду в Анже ожидается этакий мини-чемпионат Европы. Помимо сильного дуэта из Франции, здесь выступят двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри из Италии, вице-чемпионы Европы и бронзовые призёры ЧМ Лайла Фир и Льюис Гибсон, бронзовые призёры ЧЕ Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичус, грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин (на прошлой неделе они установили личный рекорд, пробив отметку в 200 баллов на международных стартах).

Кто из чемпионов мира в парах лучше?

Уже на первом этапе Гран-при столкнутся друг с другом две спортивные пары, которые поделили между собой золото последних трёх чемпионатов мира. В Анже приезжают японцы Рику Миура и Рюити Кихара, а также канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Пока японская пара выглядит очевидным фаворитом в этом противостоянии, в этом сезоне Рику и Рюити неоднократно набирали больше 220 баллов по сумме двух программ. Динна и Максим выступили на одном «челленджере», не добрав нескольких сотых до отметки в 200 баллов.

Малинин в гостях у Фа. Пора брать реванш за 2023-й?

На первом же этапе Гран-при выступит главный претендент на олимпийское золото у мужчин Илья Малинин. В прошлые два сезона Илья не рисковал с четверным акселем по ходу серии и добавлял его только к финалу. В этом году на Lombardia Trophy Малинин обошёлся четырьмя четверными в произвольной программе, вряд ли он будет доставать все козыри заранее.

Домашний Гран-при получил и лидер французской сборной, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа. Два года назад на этапе, который проходил в Гренобле, Фа и Малинин сошлись в невероятной битве – оба набрали больше 300 баллов, а падение на дорожке шагов в короткой программе помешало Илье стать первым. Этот сезон Адам начал очень неровно, он пока не может справиться с амбициозной «пятиквадкой» в произвольной программе, но кто знает – может быть, именно дома Фа снова продемонстрирует прокаты жизни.

Во Франции мы наверняка увидим Этери Тутберидзе у бортика: на этап в Анже заявлен её ученик Ника Эгадзе. Фигурист будет стартовать третью неделю подряд – он завоевал серебро на мемориале Дениса Тена, а затем выиграл Trialeti Trophy, первый в истории грузинский «челленджер».

Расписание этапа Гран-при во Франции — 2025

Пятница, 17 октября

19:00 – женщины, короткая программа

20:50 – спортивные пары, короткая программа

Суббота, 18 октября

14:00 – танцы на льду, ритм-танец

15:40 – женщины, произвольная программа

19:10 – мужчины, короткая программа

21:00 – спортивные пары, произвольная программа

Воскресенье, 19 октября

12:30 – танцы на льду, произвольный танец

14:20 – мужчины, произвольная программа

20:00 – показательные выступления

Где смотреть этап Гран-при ISU по фигурному катанию во Франции

В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при во Франции покажет Okko.