«С мамой есть трудности». Костылева сменила более 10 тренеров, но Плющенко не сдаётся

Начало олимпийского сезона выдалось крайне неспокойным. Причём как на взрослом уровне, так и на юниорском. Стало откровенно тревожно за будущее одной из самых талантливых молодых фигуристок страны Елены Костылевой. После громких обвинений со стороны мамы спортсменки в адрес её тренера Евгения Плющенко казалось, что расставание с наставником не за горами.

Однако двукратный олимпийский чемпион уверил, что готов работать с Леной, даже несмотря на неудобства. Он не готов стать 14-м тренером, с которым не сложилось у Костылевой?

Елена Костылева Фото: РИА Новости

14-летняя фигуристка, сменившая кучу тренеров

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева — одна из самых талантливых фигуристок современности. Она сочетает в себе превосходную технику, владея сразу несколькими элементами ультра-си, и не по годам развитый артистизм. С таким балансом в навыках одиночницы обычно завоёвывают медали крупнейших турниров, но для этого должно сложиться сразу несколько факторов, один из которых – продуктивные взаимоотношения с тренерской командой. И вот с этим пунктом у Лены, к сожалению, не всё гладко.

Репутация Костылевой идёт дальше её реальных результатов, показанных на соревнованиях, и касается частых смен наставников. В работе с разными специалистами, конечно, нет ничего плохого — иногда это лишь на пользу: помогает найти новые подходы, улучшить технику, развить в себе пластичность, музыкальность, подобрать актуальные образы, попробовать оригинальные темы и так далее. Однако в других случаях «перебежчики» страдают, так как решения принимаются поспешно, а выбор нового тренерского штаба не соответствует ожиданиям спортсмена.

Как показывает практика, переход к другому тренеру работает, когда фигурист, перетекающий из детской фазы во взрослую, ищет альтернативные варианты развития, мыслит более широко и нуждается в более индивидуальном подходе. Однако в случае с Костылевой этот пример неприменим, так как в свои 14 лет Лена находится уже далеко не у первого и даже не у 10-го тренера.

С 2015 по 2018 год она занималась у Светланы Лепединой в Воронеже, в следующем сезоне переехала в Москву, где оказалась в ЦСКА у Сергея Давыдова, специалиста, который известен тем, что «натаскивает» фигуристов на ультра-си. Обычно от Сергея ученики переходят к самым топовым наставником — с Костылевой так и вышло: она ушла к Этери Тутберидзе, однако продержалась там недолго. До декабря 2020 года она готовилась в частной школе под руководством Натальи Митюшиной и Вадима Раевского.

Пару месяцев в начале 2021-го юная одиночница брала частные уроки у Юлии Лавренчук и Алексея Карпушова в «Армии фигурного катания», после чего вернулась в «Хрустальный», но внезапный конфликт из-за йогурта на летних сборах закончился для неё очередным уходом. Несколько месяцев Лена провела в Воронеже, а затем вернулась в Москву, где стала сотрудничать с Инной Гончаренко. Правда, не сложилось и там — пришлось искать нового наставника. На этот период она перебралась в частную школу к Вазгену Азрояну и Юлии Красинской. Затем подкатывалась у Александры Прокловой. Остановка в «Москвиче» у Виктории Буцаевой могла быть финальной, но нет. Дальше её принял Игорь Лютиков, с которым она стала заметна широкому зрителю, однако спустя полтора года они разошлись, и фигуристка перешла в тренерский штаб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Масштабные скандалы с участием Костылевой

Подобные частые смены специалистов, очевидно, не являются следствием недостатков самой спортсменки: для активного проявления характера (что, как известно, может быть причиной недопониманий между тренером и учеником) она слишком юна, а недостатком продуктивности точно не славится — на тренировках Лена выкладывается на максимум, и это затем видно по её прокатам, в которых зачастую нет слабых мест как с технической, так и с артистической точки зрения.

К сожалению, есть высокая вероятность, что причиной трансферов, как это обычно бывает с юниорами, является один или оба родителя, которые и принимают судьбоносные решения. В случае с Костылевой эти переходы никогда не проходили тихо — почти после каждого разрыва сотрудничества мир фигурного катания видел громкую скандальную историю — от «йогуртовой подставы» до притеснения талантливой девочки в угоду другим. Нельзя определить, насколько эти ситуации правдивы, однако то, что они влияют на тренировочный процесс спортсменки — факт.

Была надежда, что в группе Евгения Плющенко конфликты получится исключить, ведь именно этот штаб при участии Яны Рудковской славится особым уровнем дипломатии, но летом 2025 года было несколько странных случаев, указавших на обратное.

Сначала Ирина Костылева обвинила тренерский штаб в незаконном удержании несовершеннолетней фигуристки и запрете на общение матери с ней, а затем заявила, что двукратный олимпийский чемпион виноват в частых травмах Лены и даже способствует деградации звезды «Ангелов Плющенко».

По словам женщины, травма Костылевой-младшей была получена в апреле 2025 года при выполнении четверного риттбергера без страховки в результате постоянных падений на бедро. Долгое время фигуристка восстанавливалась, а когда вышла на лёд, случился рецидив из-за неправильных указаний наставника. И на текущий момент улучшений в состоянии Лены не наблюдается.

«Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой. И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? За 15 месяцев — семь травм с полной потерей контента. Две — в этом сезоне с апреля, пять — в том. И все перед отборочными стартами», — возмущалась Костылева-старшая в телеграм-канале «Гостиная МамыИры».

Плющенко не готов «скинуть» неудобную ученицу

После такого за будущее Костылевой в «Ангелах Плющенко», да и в целом (ведь если уход будет неизбежным, то к какому специалисту обратиться Лене, раз столько вариантов уже испробовано?), становится тревожно. Однако паниковать рано, потому что Евгений Викторович отказался бросать талантливую юниорку на произвол судьбы. Он признал, что сложности в общении с Ириной есть, однако он готов продолжать работу даже в таких условиях:

«Прежде всего — давай возьмём школу, где она занималась до меня. Сколько было таких же ситуаций? Чего никто не говорил? Она ругала тренеров, забирала девочку. Такое во всех школах было. Просто к нашей особое внимание.

Я же не маму тренирую. Мне до мамы ровно, мне интересна спортсменка, она очень талантлива, трудолюбива, пашет. Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось. Были ребята, которым всё на блюдечке, а мне нужно было бомбить на тренировках. То же самое, видимо, суждено и в тренерской работе.

Да, можно всё бросить, убрать маму, тогда придётся сказать до свидания фигуристке. Но надо перебарывать это, искать пути, хоть и трудно. Это, наверное, самая сложная для меня история за всю тренерскую карьеру.

Много моментов, которые недопустимы со стороны родителей. Отрегулировать ситуацию с мамой на данный момент невозможно. Может, что-то поменяется. Но я всегда буду бороться за спортсмена, чтобы он был у нас, и давать ему все условия. Не за родителя. Мы так и делаем», — сказал специалист в интервью «Спорт-экспрессу».

Евгений Плющенко Фото: Евгений Плющенко

Всё указывает на то, что Плющенко — идеальный тренер для Костылевой. Во-первых, он готов работать с Леной, даже несмотря на существенные неудобства, хотя не каждый наставник такое стерпит (Этери Тутберидзе, например, вмешательство родителей не жалует, что и подтвердило расставание с фигуристкой). Во-вторых, он способен технически дать толчок к развитию спортсменки, хотя её мама уверена в обратном. В данном случае мы склонны верить результатам, когда «ангелы» демонстрируют элементы ультра-си на тренировках и в прокатах.

Наконец, Плющенко — наставник с громким именем и огромными ресурсами на поддержку учеников, так что Костылевой определённо это будет только на пользу. Поэтому очень хочется надеяться, что все конфликты будут урегулированы и в скором времени мы увидим Лену на соревнованиях, а Евгения Викторовича — около бортика.