«Очень приятно работать с Туктамышевой». Интервью с новым талантом из группы Мишина

В группе Алексея Мишина подрастает новое поколение талантливых фигуристов, и на первом этапе юниорского Гран-при внимание на себя обратил Герман Ленков. Он уже не первый сезон тренируется на льду «Юбилейного», в прошлом году успешно показал себя на первенстве России и попал в сборную, а в этом сезоне борется с лидерами и берёт медали в серии Гран-при.

Сложно поверить в то, что этому парню всего 15 лет – он с лёгкостью передаёт на льду тяжёлые темы, сочетая при этом яркую презентацию с четверными прыжками.

Мы немного побеседовали после выступлений на мемориале Панина-Коломенкина – Герман рассказал, как он оказался в фигурном катании и как попал в группу Алексея Мишина, каково ему работать с Софьей Самодуровой и Елизаветой Туктамышевой, а также ответил на вопрос, какого фигуриста считает лучшим в истории этого вида спорта.

– Как ты попал в фигурное катание?

– Первый раз встал на коньки плюс-минус в полтора года. В Парке Победы зимой заливают каток, мама привела, сказала: «Давайте покатаемся». Я, правда, тогда не катался, а ползал (смеётся).

– Родители поддерживали твоё желание развиваться в фигурном катании?

– Да, очень благодарен им за это. Есть родители, которые начинают лезть в тренировочный процесс, а мои могут помочь, но в меру. Мама раньше занималась конным спортом, но с фигурным катанием она не связана.

– Когда случился твой переход в группу Алексея Мишина?

– Сначала я был в группе у Владислава Дмитриевича Сезганова, но она распалась, и потом я катался у Вероники Дайнеко, а три года назад перешёл к Алексею Николаевичу.

Герман Ленков выступает на шоу в честь дня рождения Алексея Мишина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– В какой момент фигурное катание стало чем-то более серьёзным?

– Наверное, когда поехал на первый мемориал Жука. Тогда уже понял, что это будет надолго.

– Есть ли у тебя любимые фигуристы, программы, которые часто пересматриваешь?

– Юдзуру Ханю, мне кажется, это лучший спортсмен в истории фигурного катания (улыбается). Мне очень нравилась короткая программа в олимпийском сезоне-2021/2022, а также произвольная «Сеймэй».

– В прошлом году у тебя случился значительный прогресс по части элементов ультра-си. Благодаря чему это произошло?

– Сейчас я всё ещё расту, но дошёл до такого момента, что пришёл как-то на тренировку – и аксель получился. До этого всё не шёл, а тут время пришло.

– В одном из предыдущих сезонов у тебя была программа под рок-оперу «Моцарт», которую поставил Матвей Ветлугин, при этом тогда вы катались в одной группе. Каково тебе было работать с Матвеем?

– Очень понравилось! Он спортсмен и понимает все тонкости, где может быть удобно, а где неудобно. Тогда мы очень хорошо общались, и сам процесс постановки был очень классным.

– Кто поставил тебе программы на этот сезон?

– Короткую программу «Per Te» поставила Софья Самодурова, произвольную – Леонид Свириденко. Софья Вячеславовна и программы ставит некоторым фигуристам нашей группы, и прыжками занимается.

В прошлом году начали работать с Леонидом Свириденко и поставили произвольную программу под Scorpions, Алексей Николаевич предложил это сотрудничество. Мне очень нравится.

– Твоя новая произвольная программа затрагивает достаточно тяжёлую тему Второй мировой войны и холокоста. Не сложно ли воплощать на льду такую историю?

– Сначала я не знал, что это за музыка, мы просто поставили программу. Где-то через неделю Елизавета Навиславская рассказала про фильм «Свидетели». Не сказал бы, что это тяжело катать. Мне как будто бы даже легче катать эту программу, чем что-то весёлое.

– В короткой программе у тебя достаточно классический и одухотворённый образ. Кто предложил его выбрать?

– Я предложил эту музыку, слушал композицию раньше, и она мне нравилась. Чувствую себя в ней очень хорошо, однородно.

– Согласен ли с тезисом «главное – сделать прыжки»?

– В этом сезоне начал работать над второй оценкой, понял, что одними прыжками уже не вывезти.

– В группе Алексея Николаевича сейчас работает очень много специалистов, в том числе с прошлого года подключилась Елизавета Туктамышева. Работает ли она с тобой? Давала ли какие-то советы?

– Она тренирует в нашей группе, иногда шеф говорит: «Поработайте с акселем». Бывает, что она видит: какой-то прыжок не идёт – может указать на ошибку и поправить. Очень приятно с ней работать.

– У вас на льду тренируется много топ-фигуристов. Как бы ты оценил атмосферу в группе Алексея Мишина?

– Атмосфера в группе очень классная, и с Женей [Семененко], и с Глебом [Лутфуллиным] очень хорошо дружим.

– Ставили ли вы вместе с тренерским штабом какие-то цели на этот сезон?

– Планы на этот сезон – выступить не хуже, чем в прошлом, в сборную попасть. Очень бы хотелось попасть на юниорский Кубок Первого канала.

– Есть куда ещё расти по контенту? На тренировках ты делал четверной лутц.

– Есть куда расти, но пока не работаем над четверным лутцем, накатываем тот контент, который есть. На этапах буду выступать с ним.