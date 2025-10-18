Итальянцев «топят» судьи накануне домашней Олимпиады? В фигурке опять полыхает

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри в шоке – и половина фигурного мира вместе с ними.

Первый этап серии Гран-при начинается с огненного сражения в танцах: все топовые европейские пары съехались во Францию – и грянул гром. Результаты ритм-танца удивили всех – трёхкратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри оказались лишь на пятом месте, хотя провели прокат без падений – Гийом Сизерон, например, допустил такую ошибку на ритм-секции, но они с Лоранс Фурнье Бодри всё равно оказались выше.

Гиньяр и Фаббри могли завершить карьеру ещё в 2022 году, но остались до следующих Олимпийских игр, домашних для них. Прошлый год стал для пары турбулентным, психологически непросто было выходить на старты, однако они дотянули до главного сезона в карьере.

Но, кажется, этот сезон станет самым сложным в их спортивной карьере… Попытаемся разобраться, что же случилось в Анже.

Почему Гиньяр так возмущалась в соцсетях?

Год назад у Гиньяр и Фаббри тоже не задался этап во Франции, однако тогда случилось падение в произвольном танце, и фигуристы проиграли Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо. А сейчас уже в первый день они уступают не только тем, кого обходили по ходу цикла, не только вернувшемуся с новой партнёршей олимпийскому чемпиону, но даже Диане Дэвис и Глебу Смолкину, молодой паре из Грузии.

Реакция Шарлен Гиньяр на оценки – фигуристка репостнула «сториз» от болельщика Фото: Из личного архива Шарлен Гиньяр

От комментариев в микст-зоне Гиньяр и Фаббри отказались. Марко молча покинул зону «кисс-энд-край» сразу после объявления оценок, а Шарлен оставила несколько «сториз» на своей странице в социальных сетях. Сначала у неё появился репост распределения судейских оценок на портале SkatingScores с комментариями, а затем скриншот из соцсетей проекта Anything GOEs с фразой «В последний раз Гиньяр/Фаббри получили оценку ритм-танца, близкую к этой, без серьезной ошибки, в 2018 году… Если это не кричит о манипуляции, то я не знаю, что это значит».

Что нашлось в решениях судей, чему Шарлен так возмутилась? Главная загвоздка в том, кто именно поставил Гиньяр/Фаббри такие низкие баллы – это судьи из Грузии, Литвы и Великобритании, и именно из этих стран основные соперники итальянской пары. И все они выступают на этапе во Франции. И все эти пары представляют одну и ту же тренерскую группу из Монреаля. И все оказались в таблице выше, чем итальянский дуэт.

Интересно, что судья из Грузии – это Елена Хмызенко, ещё в феврале 2025 года она работала на российских соревнованиях, например, на юниорском первенстве в Саранске, а в межсезонье сменила спортивное гражданство и вышла на международный уровень. Исходя из данных SkatingScores, в Анже Хмызенко поставила Гиньяр/Фаббри 72,91 балла, британский арбитр Сандип Пандья дал 72,61 балла, литовская судья Лаймуте Краузиене – 73,36 балла. Кстати, восемь лет назад представительница Литвы получала от ISU предупреждение и отстранение на полгода за разговоры с российским и белорусским арбитрами во время работы.

Реакция Шарлен и Марко на оценки говорит сама за себя Фото: Кадр из трансляции

Британский судья оценил итальянцев вровень с парой из Канады Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (это даже не третий дуэт своей страны), а литовский и грузинский арбитры поставили канадцев даже выше итальянцев.

В компонентах Шарлен и Марко просели примерно на два балла, из-за этого в итоговой таблице они ниже даже Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, пары намного менее опытной. Ошибки в технике можно ликвидировать по ходу сезона, можно подтянуть уровни, но если сохранится просадка в компонентах, то тут даже фактор домашней Олимпиады не сыграет для Гиньяр и Фаббри роли.

Есть ли аргументы против блокового судейства?

Часть сообщества фигурного катания отмечает, что итальянцы второй год подряд не совсем угадывают с постановкой – и именно из-за этого оценки настолько низкие. В этом году многие фигуристы переделывали ритм-танец после первого старта, а для Гиньяр/Фаббри турнир во Франции стал первым в сезоне, возможности обкатать постановку заранее не было.

Трое судей отметили несоответствие музыки правилам: вероятно, речь идёт об отсутствии обязательной high energy у композиции, по этой же причине музыку после «челленджеров» спешно меняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Если претензии у судей исключительно к музыке и постановке, то, может, к следующему этапу Гран-при дело и поправится – есть время внести какие-то изменения. Но если дело не только в музыке?

В России тоже не совсем поняли, почему пары в ритм-танце расположились именно в таком порядке. «А тем временем я в очередной раз поняла, что не разбираюсь в танцах на льду», – написала Елизавета Туктамышева в своём канале после завершения трансляции. Неоднозначная реакция и у Елизаветы Худайбердиевой, она в своём канале разместила несколько стикеров, которые ясно дали понять – Лиза в шоке от происходящего.

Очень интересно, какие баллы выставит судейская бригада завтра, отреагирует ли на эмоциональный выплеск итальянской пары и как примет новый произвольный танец Гиньяр и Фаббри. После такого холодного душа в ритм-танце паре предстоит показать всё, на что она способна.