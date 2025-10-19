«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?

14-летняя Софья Смагина только-только перешла в юниорскую категорию, как уже выиграла серебро на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Фигуристка владеет элементами ультра-си — четверным тулупом, четверным сальховом и тройным акселем. И мечтает кататься с тремя квадами в произвольной программе. Тренируется Смагина в группе Сергея Давыдова. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Cофья рассказала о своих программах на сезон, назвала кумиров и вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием.

«Форма хорошая — готова выступать ещё лучше»

— Как оцените прокат произвольной программы на дебютном этапе Гран-при?

— Прокат оцениваю хорошо. Немного нервничала, постараюсь убрать эти переживания и работать над маленькими ошибочками. Насчёт выступления скажу, что всё достаточно хорошо. Но всегда можно лучше.

— Удалось ли реализовать тот уровень сложности, на который рассчитывали с тренерами?

— Да, в произвольной программе удалось. Будем повышать этот уровень и улучшать некоторые детали.

— А что тренеры сказали после соревнований?

— Тренеры тоже сказали, что всё хорошо, будем работать дальше.

— Как шла подготовка к этапу?

— Спокойно, всё было по плану. Форма у меня хорошая, и, в принципе, я готова выступать ещё лучше.

— На какой этап Гран-при поедете дальше?

— Этап будет в Красноярске.

— Над какими элементами ультра-си работаете?

— Над четверным тулупом, четверным сальховом и тройным акселем. Четверной сальхов и четверной тулуп удаётся выезжать на тренировках, а тройной аксель — пока не совсем.

— Есть ли контент мечты в этом сезоне?

— Да, есть. Это четверной сальхов и два четверных тулупа в произвольной программе. Ну и, может быть, тройной аксель в короткой.

— Расскажите о своих планах на сезон.

— Отобраться на первенство, а там уже посмотрим. На этот этап стояла задача чисто откататься и сделать свой максимум.

— Ваши впечатления от выигранной медали?

— Это очень приятные впечатления. Мне очень понравилось выступать, понравилась атмосфера турнира. Очень радостно и приятно, что завоевала медаль на первом же своём этапе Гран-при.

— Успели обсудить с девочками, что пьедестал оккупирован Софьями и Софией?

— (Улыбается.) Да, обсудили немножко. Очень забавно получилось!

— Получается, секрет успеха прост — нужно быть Софьей или Софией?

— (Смеётся.) Ну, скорее всего, не совсем в этом. Надо много работать, и тогда всё получится.

— А вам как больше нравится, чтобы вас называли?

— Либо Софья, либо Софа.

«Начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком»

— В вашей карьере была травма, из-за которой вы надолго выпали из соревнований, даже была операция. Можете рассказать о ней?

— Не хочу об этом говорить. Но это был тяжёлый период. Не хочу вспоминать, однако мне помогли хорошие врачи.

— А как вас поддерживал тренерский штаб в такой непростой период?

— Поддерживал очень хорошо. Мне было приятно работать с ними и морально, и технически. Всё было прекрасно.

— Как у вас сейчас со здоровьем?

— Всё хорошо.

— Расскажите о своих программах на этот сезон.

— В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вёл Илья Гурылёв. Произвольная программа — это «Великолепный век» и «Королёк — птичка певчая». Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно — как в короткой, так и в произвольной.

— Как шла постановка программ?

— Процесс шёл очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удаётся их показать.

— Кто вам шьёт платья?

— На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья (улыбается).

— Как началось это сотрудничество?

— Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством.

— Расскажите немного о себе. Как начали заниматься фигурным катанием?

— Я начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком. Мы пришли в секцию, был набор только на фигурное катание, и туда меня отдали родители. Мне понравилось, и я продолжила кататься. Семья со спортом никак не связана.

— Помните свою первую тренировку на льду?

— Да, это было очень забавно. Я достаточно быстро отошла от бортика и начала кататься в центре катка (улыбается).

— А первое соревнование?

— Да, помню. Это было рядом с домом. Я тогда упала ещё с одинарного сальхова. Но эмоции всё равно остались приятными. По-моему, я тогда не завоевала никакую медаль.

— У кого вы начинали свой путь в спорте?

— Сначала я начала тренироваться в секции, рядом с домом. Потом уже через какое-то время перешла к Сергею Дмитриевичу Давыдову.

«На Олимпиаде порадовалась за Трусову и Щербакову»

— Какие у вас были первые впечатления от тренировок в группе Сергея Дмитриевича?

— Мне очень понравилось. Все тренеры ко мне сразу относились хорошо. Ну и до сих пор нравится (улыбается).

— Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?

— Мне нравятся его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.

— Есть ли совет от него, который запомнили на всю жизнь?

— Сохранять спокойствие и идти только вперёд.

— А с кем в группе чаще всего общаетесь?

— Общаюсь со Львом Лазаревым, Настей Уткиной, Марией Гордеевой, Лизой Куликовой, Вероникой Яметовой. А вообще, я общаюсь со всеми. У нас в группе всегда дружеская обстановка, очень приятно с ними находиться в одной группе.

— Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?

— Я видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, то всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно.

— Есть ли у вас какие-то хобби?

— Мне очень нравится собирать алмазную мозаику, картины по номерам и очень нравится изучать биологию.

— Чем в свободное время занимаетесь?

— Учусь и собираю алмазную мозаику, а ещё люблю погулять на свежем воздухе.

— А вы учитесь в обычной школе или в онлайн-школе?

— Из обычной школы я перешла в онлайн-школу, и мне это намного удобнее. Также занимаюсь с некоторыми репетиторами.

— Тяжело ли было адаптироваться к онлайн-школе?

— Нет, мне это далось легко и очень понравилось.

— Были ли у вас какие-то кумиры в детстве?

— Да, есть кумиры. Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева и Михаил Коляда — они очень мне нравятся.

— Чем они вас привлекают?

— Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией. Михаил Коляда нравится своим потрясающим катанием. А Камила Валиева — очень стойкий человек, у неё очень красивое катание.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

— Олимпиаду смотрели?

— Конечно. Я болела за Сашу Трусову, Аню Щербакову, ну и за Камилу Валиеву. Мне они нравились в тот момент. Даже не могла выбрать, кого бы хотела поставить на первое место. Было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась.

— Сейчас у вас есть кумиры?

— Да. Это всё те же Аня Щербакова и Саша Трусова. И ещё мне очень нравится, как катается Аделия Петросян.

— За олимпийской квалификацией следили?

— Да, следила. Мне понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы.

— А в целом зарубежные старты смотрите? Кого можете выделить из иностранцев?

— Некоторые смотрю. Мне очень нравятся фигуристки из Японии, но вот конкретно кого-то выделить не могу.

— Чем они вам нравятся?

— Своими прыжками и некоторыми программами.