«Трусова нравится прыжками, Щербакова — презентацией». На кого равняется юниорка Смагина?

14-летняя Софья Смагина только-только перешла в юниорскую категорию, как уже выиграла серебро на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Фигуристка владеет элементами ультра-си — четверным тулупом, четверным сальховом и тройным акселем. И мечтает кататься с тремя квадами в произвольной программе. Тренируется Смагина в группе Сергея Давыдова. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Cофья рассказала о своих программах на сезон, назвала кумиров и вспомнила, как начала заниматься фигурным катанием.
«Форма хорошая — готова выступать ещё лучше»
— Как оцените прокат произвольной программы на дебютном этапе Гран-при?
— Прокат оцениваю хорошо. Немного нервничала, постараюсь убрать эти переживания и работать над маленькими ошибочками. Насчёт выступления скажу, что всё достаточно хорошо. Но всегда можно лучше.
— Удалось ли реализовать тот уровень сложности, на который рассчитывали с тренерами?
— Да, в произвольной программе удалось. Будем повышать этот уровень и улучшать некоторые детали.
— А что тренеры сказали после соревнований?
— Тренеры тоже сказали, что всё хорошо, будем работать дальше.
— Как шла подготовка к этапу?
— Спокойно, всё было по плану. Форма у меня хорошая, и, в принципе, я готова выступать ещё лучше.
— На какой этап Гран-при поедете дальше?
— Этап будет в Красноярске.
— Над какими элементами ультра-си работаете?
— Над четверным тулупом, четверным сальховом и тройным акселем. Четверной сальхов и четверной тулуп удаётся выезжать на тренировках, а тройной аксель — пока не совсем.
— Есть ли контент мечты в этом сезоне?
— Да, есть. Это четверной сальхов и два четверных тулупа в произвольной программе. Ну и, может быть, тройной аксель в короткой.
— Расскажите о своих планах на сезон.
— Отобраться на первенство, а там уже посмотрим. На этот этап стояла задача чисто откататься и сделать свой максимум.
— Ваши впечатления от выигранной медали?
— Это очень приятные впечатления. Мне очень понравилось выступать, понравилась атмосфера турнира. Очень радостно и приятно, что завоевала медаль на первом же своём этапе Гран-при.
— Успели обсудить с девочками, что пьедестал оккупирован Софьями и Софией?
— (Улыбается.) Да, обсудили немножко. Очень забавно получилось!
— Получается, секрет успеха прост — нужно быть Софьей или Софией?
— (Смеётся.) Ну, скорее всего, не совсем в этом. Надо много работать, и тогда всё получится.
— А вам как больше нравится, чтобы вас называли?
— Либо Софья, либо Софа.
«Начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком»
— В вашей карьере была травма, из-за которой вы надолго выпали из соревнований, даже была операция. Можете рассказать о ней?
— Не хочу об этом говорить. Но это был тяжёлый период. Не хочу вспоминать, однако мне помогли хорошие врачи.
— А как вас поддерживал тренерский штаб в такой непростой период?
— Поддерживал очень хорошо. Мне было приятно работать с ними и морально, и технически. Всё было прекрасно.
— Как у вас сейчас со здоровьем?
— Всё хорошо.
— Расскажите о своих программах на этот сезон.
— В короткой программе очень интересный образ. Музыку подобрал мне Сергей Дмитриевич Давыдов, а постановку вёл Илья Гурылёв. Произвольная программа — это «Великолепный век» и «Королёк — птичка певчая». Тоже музыку предложил Сергей Дмитриевич, а постановку вела Виктория Леонидовна Бондаренко. Мне они обе очень нравятся — и образ, и сама постановка. В обоих образах комфортно — как в короткой, так и в произвольной.
— Как шла постановка программ?
— Процесс шёл очень интересно и захватывающе. Сложностей в этих программах нет, потому что мне очень нравятся образы. Они, как мне кажется, подходят мне, поэтому удаётся их показать.
— Кто вам шьёт платья?
— На этот сезон сшила мне платья Татьяна Лазарева, мама Льва Лазарева. Мне очень нравятся мои платья (улыбается).
— Как началось это сотрудничество?
— Посоветовали тренеры, ну и некоторые одногруппники с ней работали. Я довольна нашим сотрудничеством.
— Расскажите немного о себе. Как начали заниматься фигурным катанием?
— Я начала заниматься фигурным катанием, потому что была очень активным ребёнком. Мы пришли в секцию, был набор только на фигурное катание, и туда меня отдали родители. Мне понравилось, и я продолжила кататься. Семья со спортом никак не связана.
— Помните свою первую тренировку на льду?
— Да, это было очень забавно. Я достаточно быстро отошла от бортика и начала кататься в центре катка (улыбается).
— А первое соревнование?
— Да, помню. Это было рядом с домом. Я тогда упала ещё с одинарного сальхова. Но эмоции всё равно остались приятными. По-моему, я тогда не завоевала никакую медаль.
— У кого вы начинали свой путь в спорте?
— Сначала я начала тренироваться в секции, рядом с домом. Потом уже через какое-то время перешла к Сергею Дмитриевичу Давыдову.
«На Олимпиаде порадовалась за Трусову и Щербакову»
— Какие у вас были первые впечатления от тренировок в группе Сергея Дмитриевича?
— Мне очень понравилось. Все тренеры ко мне сразу относились хорошо. Ну и до сих пор нравится (улыбается).
— Что вам больше всего нравится в Сергее Дмитриевиче как в специалисте?
— Мне нравятся его спокойствие, настойчивость и характер. Он всегда спокоен и в то же время сосредоточен.
— Есть ли совет от него, который запомнили на всю жизнь?
— Сохранять спокойствие и идти только вперёд.
— А с кем в группе чаще всего общаетесь?
— Общаюсь со Львом Лазаревым, Настей Уткиной, Марией Гордеевой, Лизой Куликовой, Вероникой Яметовой. А вообще, я общаюсь со всеми. У нас в группе всегда дружеская обстановка, очень приятно с ними находиться в одной группе.
— Здесь также выступал Лев Лазарев. Вы ходили смотреть его прокаты? Поддерживаете друг друга?
— Я видела его выступления, они мне очень понравились. Мы поддерживаем друг друга на соревнованиях. Поддерживаем в переписке, а если пересекаемся, то всегда желаем удачи. С достижениями тоже поздравляем друг друга, конечно.
— Есть ли у вас какие-то хобби?
— Мне очень нравится собирать алмазную мозаику, картины по номерам и очень нравится изучать биологию.
— Чем в свободное время занимаетесь?
— Учусь и собираю алмазную мозаику, а ещё люблю погулять на свежем воздухе.
— А вы учитесь в обычной школе или в онлайн-школе?
— Из обычной школы я перешла в онлайн-школу, и мне это намного удобнее. Также занимаюсь с некоторыми репетиторами.
— Тяжело ли было адаптироваться к онлайн-школе?
— Нет, мне это далось легко и очень понравилось.
— Были ли у вас какие-то кумиры в детстве?
— Да, есть кумиры. Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева и Михаил Коляда — они очень мне нравятся.
— Чем они вас привлекают?
— Саша Трусова очень нравится прыжками, Аня Щербакова привлекает презентацией. Михаил Коляда нравится своим потрясающим катанием. А Камила Валиева — очень стойкий человек, у неё очень красивое катание.
Камила Валиева
Фото: РИА Новости
— Олимпиаду смотрели?
— Конечно. Я болела за Сашу Трусову, Аню Щербакову, ну и за Камилу Валиеву. Мне они нравились в тот момент. Даже не могла выбрать, кого бы хотела поставить на первое место. Было тяжело и обидно за Камилу. А за Аню и Сашу я порадовалась.
— Сейчас у вас есть кумиры?
— Да. Это всё те же Аня Щербакова и Саша Трусова. И ещё мне очень нравится, как катается Аделия Петросян.
— За олимпийской квалификацией следили?
— Да, следила. Мне понравилось, как выступили наши ребята. Они большие молодцы.
— А в целом зарубежные старты смотрите? Кого можете выделить из иностранцев?
— Некоторые смотрю. Мне очень нравятся фигуристки из Японии, но вот конкретно кого-то выделить не могу.
— Чем они вам нравятся?
— Своими прыжками и некоторыми программами.