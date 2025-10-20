«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов стали лучшими в танцах на льду на этапе Гран-при России среди юниоров, который прошёл в Москве. После яркой победы фигуристы пообщались с «Чемпионатом» и рассказали о своих программах, кумирах и планах на сезон, а также поделились тем, как пришли в фигурное катание и из-за чего Иван мог завершить карьеру ещё до перехода в танцы на льду. А также похвалили своих товарищей по группе — Анну Щербакову и Егора Гончарова и сообщили: у них совершенно нет ссор.

«В танцах на льду надо больше просто танцевать»

— Что думаете о выступлении в ритм-танце?

Тельнов: Могу сказать, что прокат был удачным. Мы смогли показать хореографию, эмоции, а также насладились танцем. Но всё же всегда можно делать ещё лучше. То есть могли что-то не доделать, где-то могли получше с эмоциями проиграть. То есть нет потолка — всегда надо расти. Что сказали тренеры? Они были рады, довольны.

— Расскажите немного о ритм-танце.

Дрожжина: В нём мы просто танцуем, как на дискотеке 90-х, зажигаем.

Тельнов: Наслаждаемся танцем без каких-либо напрягов, комплексов. Просто наслаждаемся и танцуем. И это так и происходит на льду.

— Кто поставил вам программу? Быстро ли нашли идею?

Тельнов: Сергей Сергеевич Плишкин — наш любимый тренер. Ну, у нас все любимые тренеры. Достаточно быстро скатались.

Дрожжина: Изначально думали взять другую музыку, но потом всё-таки склонились к этой. Поставили программу довольно-таки быстро, без каких-либо проблем.

— А как именно она ставилась?

Дрожжина: Наверное, у Сергея Сергеевича уже была какая-то задумка в голове. Он распределил элементы в программе, и постепенно просто ставили, пробовали какие-то связки, шаги. И накатывали

— Что самое сложное в этой программе?

Дрожжина: Не выглядеть к концу программы уставшими. Вот как начали задорно, так же и закончить.

Тельнов: И чтобы скорость самого танца оставалась.

— Какая задача стояла на этот этап Гран-при?

Дрожжина: Просто кататься чисто. Показать всё, что мы можем.

Тельнов: Да. Ну и насладиться танцем. Я чисто про нашу пару говорю, что у нас такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать. Понятное дело, есть хореография, техника, это всё понятно. Но когда ты начинаешь входить в этот танец душой, то не следишь за техникой, а просто танцуешь и наслаждаешься. Чуть другие ощущения появляются.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольного танца?

Дрожжина: Выступление прошло в целом хорошо. Были, конечно, помарки, какие-то ошибки. Будем всё улучшать, но в целом, мне кажется, мы довольны.

Тельнов: Поддержу Дашу.

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов Фото: t.me/SkateGambit

«Очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы»

— Что думаете о выступлении на турнире в целом? Подели́тесь впечатлениями от выигранного золота.

Дрожжина: Я считаю, что турнир прошёл очень хорошо. Заняли первое место. Это хорошее начало. Будем стараться двигаться дальше.

Тельнов: Очень рады и довольны, что результат после долгих тренировок наконец-таки был получен. Мы очень рады, что смогли собраться и показать то, что умеем.

— Какую оценку можете себе поставить?

Дрожжина: 8-9 из 10. Всегда есть куда улучшаться.

Тельнов: 6-7. Ну, как я говорил ранее, можно всегда что-то улучшить. Нет потолка.

— Это ваша первая золотая медаль на этапах Гран-при. Что для вас это значит?

Дрожжина: Чувствуем, что двигаемся в правильном направлении, и будем работать дальше.

Тельнов: Совершенно верно.

— Как отметите победу?

Тельнов: Поедим и спать (смеётся).

Дрожжина: Да (смеётся).

— Чувствуете прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?

Дрожжина: Конечно, прогресс есть, мы с каждым годом становимся всё лучше и лучше. Дальше выступим на этапе в Москве.

— Какие у вас глобальные планы на сезон?

Тельнов: Как и в каждом сезоне, мы очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы. Очень будем надеяться, что лично сможем донести до аудитории, до вообще всех людей, о чём была история. Чтобы мы могли не рассказывать, а сразу бам-бам: откатали — и всё, сразу люди поняли. Мы понимаем, что это огромный труд, и этот труд именно на нас возлагается. Именно мы должны показать это, чтобы людям было понятно. Ну, грубо говоря, кататься чисто, доносить историю и наслаждаться.

— Расскажете немного о своём произвольном танце?

Тельнов: У нас танец очень интересный, и, опять же, хотелось бы, чтобы мы смогли показать историю и вы смогли это понять через прокат. Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. В прокате есть несколько стадий отношений между нами: мы с ней просто соседи, которые живут рядом, и возникнут различные ситуации, изменения, из которых будут вытекать как раз таки следующие последствия.

— Тяжело примерять на себя такие образы?

Дрожжина: Тяжело, но мы справляемся.

Тельнов: Первое время, конечно же, когда ставят программу, бывает иногда тяжело, поскольку сразу может и не получиться. Самое тяжелое — донести историю. Сами истории ещё глубже, чем мы вам повествуем, очень многое Сергей Сергеевич черпает из своей жизни. Мы с Дашей очень благодарны нашим тренерам, за все труды вложенные в нас!

«В детстве много болели и пришли в фигурное катание, чтобы укрепить иммунную систему»

— Как работаете над вживанием в образы?

Дрожжина: Просто думаем об истории и вживаемся в неё.

Тельнов: Нам представляют историю, и мы начинаем в неё вживаться, проживать её, в особенности в танце. Конечно же, мы можем вне тренировочного процесса также повторять данную идею, прорабатывать её между нами. Но в основном эта работа основывается на прокатах, на наработке вообще всей программы.

— Кто вам такую идею предложил?

Дрожжина: Сергей Сергеевич Плишкин — постановщик наших программ. У него уже была эта задумка ранее. В целом постановка прошла довольно легко и быстро.

— Отрабатываете программу в зале с хореографом?

Тельнов: Ну да, мы это всё, конечно же, отрабатываем абсолютно. И хореографию, и эмоции, и взгляды — всё это мы прорабатываем как на льду, так и на земле. Потому что что-то можно проработать проще и быстрее на земле и потом уже перенести на лёд.

— Как создаются костюмы для ваших программ?

Тельнов: Придумывает костюмы моя мама вместе с тренерами. Тренеры представляют идеи, а мама их уже начинает реализовывать.

— Есть ли образ, который вы хотели бы попробовать?

Тельнов: Честно, если бы нам всем было дано очень много времени… Я бы все образы примерил. Ну, потому что это правда очень интересно. Хотелось бы попробовать многое.

— Можете немного рассказать о себе, как вы начали заниматься фигурным катанием?

Дрожжина: В фигурное катание пришла очень просто, как и многие. В детстве очень много болела, и мне сказали заняться каким-то видом спорта. Сначала выбор пал на плавание, но с ним не сложилось. И я пришла в фигурное катание. Там мне понравилось, и я начала заниматься одиночным катанием.

Тельнов: У меня история очень схожа с Дашей. Я очень долгое время в детстве сильно болел, и нам как-то посоветовали перейти в «холодные» виды спорта, чтобы укрепить иммунную систему. И так сложилось, что моей маме сказал врач об этой идее и чуть ли не в этот же день, я помню — сидел около телевизора, и на тот момент шло фигурное катание. Какое именно соревнование шло — уже не вспомню, но это точно было на арене в моём родном городе Саранске. Я помню, когда смотрел, сказал маме, что очень хочу научиться так же красиво кататься, как и они.

Мама вспомнила, что нам как раз таки предлагали фигурное катание для здоровья. Ну и я очень сильно этого хотел. Несмотря на взрослый для фигурного катания возраст, мне было шесть лет тогда, было много вопросов по данным, что поздно пришёл в фигурное катание. Но, несмотря на это, я здесь.

— Получается, Иван начинал в Саранске, а вы, Дарья?

Дрожжина: А я в Санкт-Петербурге.

— Тяжело вам было переезжать в Москву?

Дрожжина: Да, на самом деле, именно сам переезд мне дался тяжело, но сейчас я счастлива.

Тельнов: Ну, переезд был очень давно для меня, я уже много лет живу в Подмосковье-Москве. Переезд был для меня не так сложен, поскольку когда с тобой твои любимые старшие братья, то вообще без разницы, хоть куда. Хоть в воду, хоть в огонь. Благодаря братьям, семье мне было сильно легче.

«У меня был разрыв мышц бедра, но врач сказал, что я везучий!

— Почему решились на переезд? И у кого вы начинали кататься?

Дрожжина: Начинала я в одиночном катании. Потом не сложилось с прыжками, и я решила перейти в танцы на льду. Там каталась у Елены Михайловны Фоминой. И потом искала партнёра, в итоге нашли его в Москве. И вот так я к Ване поехала в Москву кататься.

Тельнов: Я достаточно долго занимался одиночным катанием в родном городе. Потом мы приняли решение, что надо переехать в Москву и попробовать там. В Саранске на тот момент, к сожалению, начали уходить тренеры, и просто так оставаться было бессмысленно — это конец карьеры. И поэтому мы решились на достаточно тяжёлый для семьи шаг – переезд в Москву. Первым моим тренером была Виктория Буцаева, я тренировался у неё в «Москвиче», где-то год-два. Она очень хорошо тренировала нас, благодаря ей даже смог собрать свой первый триксель. Я этим очень сильно гордился и очень сильно ценил всех тренеров, которые помогли мне с этим. Но в один момент получил травму – как раз таки после тройного акселя.

Я вроде как для спортсмена не сильно упал, но травмы были критичные, поскольку поначалу обещали вообще переломы бедра. И, скорее всего, надо было бы заканчивать со спортом из-за таких травм. Но, слава богу, мне повезло. Врач сказал, что я самый везучий. У меня был разрыв мышц бедра. И я после того, как отлежал месяц в больнице, не вставая с койки, потом заново учился ходить: с палками и без них. А затем вышел снова на лёд, потому что горю этим спортом: я очень сильно люблю фигурное катание.

После всего этого моим родителям позвонили тренеры из группы Александра Жулина и предложили перейти в танцы на льду. Я подумал: в одиночном катании не всё идеально складывается. Скорее всего, всё равно приду в танцы на льду через какое-то время, к тому же тренеры были заинтересованы во мне. Поэтому решил, что это шанс, который нельзя упускать, благодаря которому я смогу показать себя и стать лучше!

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов Фото: t.me/ffkmofficial

— Старые травмы не беспокоят? Как со здоровьем дела?

Тельнов: Нет, со здоровьем у меня всё великолепно, заживает всё очень быстро и до сих пор ничего не беспокоит. Это был просто разрыв мышц, всё это заживает достаточно быстро.

— У кого вы начинали заниматься в танцах?

Дрожжина: Я каталась у Елены Михайловны Фоминой, мне там очень сильно нравилось. Перешла, потому что искала партнера.

Тельнов: Я начинал в группе Александра Жулина. Было тяжело, поскольку многое в первое время не получалось. Но, несмотря на это, я достаточно быстро собрался. Через некоторое время перешёл в мою нынешнюю группу. И я очень счастлив, поскольку нашёл своих людей.

— Каких успехов добились в одиночном катании?

Дрожжина: У меня не было особых успехов в одиночном катании.

Тельнов: Честно, не знаю, не могу чем-то прям сильно похвастаться. Были какие-то достижения, но я все равно их не считаю чем-то прям ценным.

«В танцах мы должны постоянно следить друг за другом, чтобы всё было параллельным»

— Что для вас самое сложное в танцах – именно как в дисциплине?

Дрожжина: Наверное, самое сложное — это параллельно кататься, чтобы всё было чётко и параллельно.

Тельнов: Да, я поддерживаю Дашу. Это самое основное. Как бы мы оба ни хотели танцевать, показать, что можем кайфануть в своём прокате, в любом случае должны друг за другом постоянно следить, чтобы всё было параллельным. Конечно, в первое время это тяжело, но со временем этот навык нарабатывается. Надеемся, что мы его улучшим до идеала. Хотя идеала не бывает. Можно всегда лучше.

— Для вас это уже третий совместный сезон. Можно ли сказать, что вы скатались?

Дрожжина: Я считаю, что да, так можно сказать. Мы скатались.

Тельнов: Я поддержу Дашу.

— В чём секрет такого быстрого скатывания?

Дрожжина: Наверное, важно слушать друг друга.

Тельнов: И хорошо относиться друг к другу.

— Как думаете, у вас уже вырисовывается собственный стиль?

Тельнов: Мы думаем, что да. Очень многие люди подмечают, что мы та пара, которая отличается как раз таки стилем катания. Поэтому думаем, что у нас что-то вырисовывается.

— Как вам удаётся сохранять взаимоотношения?

Тельнов: Мы с Дашей — хорошие друзья. Можем погулять, сходить куда-нибудь, часто общаемся и слушаем друг друга.

— Не было ли у вас каких-то кризисных ситуаций в дуэте?

Тельнов: Были какие-то ссоры, но у всех людей в обществе бывают какие-либо разногласия. Благодаря тому, что мы находили компромиссы, подстраивались друг под друга, у нас всё хорошо.

Дрожжина: Мы стараемся разговаривать друг с другом и также стараемся рассказать о проблемах тренерам, чтобы они нам помогли их решить. А перед соревнованиями разбираем ошибки в программах, просто подбадриваем друг друга.

— У вас есть какие-то общие увлечения?

Тельнов: Наверное, животные.

Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему на них посмотреть.

Тельнов: У меня дома очень много различных экзотических питомцев – это как насекомые, так и рептилии, рыбки, собака. У меня дома прям интересно!

«Мы все должны хорошо относиться друг к другу и держать хорошие отношения»

— С кем в группе чаще всего общаетесь?

Дрожжина: Я чаще всего общаюсь с Варварой Слуцкой.

Тельнов: Я, наверное, чаще общаюсь с тренерами, а из спортсменов, наверное, со всеми, в принципе, общаюсь.

— С вами в группе тренируются Анна Щербакова и Егор Гончаров. Следите вообще за ребятами, общаетесь с ними?

Дрожжина: Да, конечно!

Тельнов: Конечно! Это звёздочки нашей группы. Мы за них всегда болеем, всегда рады.

— Как вам их постановки в этом сезоне?

Дрожжина: Мне очень нравятся!

Тельнов: Мне тоже. Всё, что делают наши тренеры — это прекрасно.

Анна Щербакова/Егор Гончаров Фото: РИА Новости

— За советом каким-нибудь можете к ним подойти?

Дрожжина: Да, можем, конечно.

Тельнов: Егор и Аня не только очень хорошие спортсмены, но ещё и отличные люди. Они очень добрые, отзывчивые. Абсолютно по любому вопросу могу подойти как к Ане, так и к Егору. И они спокойно помогут. Они правда очень хорошие. Мы их за это очень ценим.

— Какая у вас вообще атмосфера в группе?

Дрожжина: Мне кажется, очень дружелюбная и положительная.

Тельнов: Да, у нас очень позитивная группа, честно. Что бы ни случилось, мы всегда навеселе. Никогда нет никаких вообще ссор. Вообще никогда не было.

— Есть ли у вас конкуренция в группе?

Тельнов: Честно, не знаю, как ответить на данный вопрос. Лично я отношусь к этой теме так: мы все должны хорошо относиться друг к другу, ценить, уважать каждого и держать хорошие отношения. Поскольку соперниками мы являемся только в цифрах на бумаге.

«В одиночном катании нам нравилась Евгения Медведева — её артистизм»

— Напоследок хотелось бы немного поговорить о зарубежных стартах. Следите за ними?

Дрожжина: Я не особо.

Тельнов: Тоже не могу сказать, что прямо слежу за стартами. Мы можем с Дашей посмотреть. Допустим, наши тренеры смотрят какие-то соревнования — и мы можем вместе с ними понаблюдать, обсудить какие-то плюсы. Что-то можно будет подметить, что-то – улучшить, что-то — взять себе. Но прям так, чтобы следить — скорее всего, нет.

— Кого можете выделить из иностранцев?

Тельнов: Мы можем посмотреть кого-то с родителями, но чтоб выделять… Наверное, нет.

— Есть ли у вас желание выйти и посоревноваться вместе с зарубежными ребятами?

Дрожжина: Ну, такое желание есть, конечно.

Тельнов: Интересно посмотреть, насколько мы хороши, насколько они. Увидеть вообще, как это выглядит. Плюс как раз живьём на это интереснее смотреть, чем по телевизору или по телефону.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

— Были ли у вас кумиры в детстве?

Дрожжина: В одиночном катании — Евгения Медведева.

— А чем она вам нравилась?

Дрожжина: Её артистизм, красивая хореография.

Тельнов: Как бы забавно ни звучало, но то же самое. Просто за Медведевой я мог следить, особенно когда она приезжала к нам в Саранск. И мог смотреть, наблюдать вживую, как она выступает. Было очень интересно.

— Евгения Медведева в этом сезоне вновь будет комментировать российские старты. Хотели бы, чтобы она однажды прокомментировала ваш прокат?

Тельнов: Мы были бы очень рады.

Дрожжина: Хотелось бы (улыбается).