Интервью с Дарьей Дрожжиной и Иваном Тельновы: атмосфера в группе, ссоры, Щербакова, Гончаров, Евгения Медведева, танцы, программы

«Будем рады, если Медведева прокомментирует наш прокат!» Интервью с Дрожжиной и Тельновым
Маргарита Сальникова
Интервью с Дарьей Дрожжиной и Иваном Тельновым
Аудио-версия:
Комментарии
Поговорили с российскими танцорами.

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов стали лучшими в танцах на льду на этапе Гран-при России среди юниоров, который прошёл в Москве. После яркой победы фигуристы пообщались с «Чемпионатом» и рассказали о своих программах, кумирах и планах на сезон, а также поделились тем, как пришли в фигурное катание и из-за чего Иван мог завершить карьеру ещё до перехода в танцы на льду. А также похвалили своих товарищей по группе — Анну Щербакову и Егора Гончарова и сообщили: у них совершенно нет ссор.

«В танцах на льду надо больше просто танцевать»

— Что думаете о выступлении в ритм-танце?

Тельнов: Могу сказать, что прокат был удачным. Мы смогли показать хореографию, эмоции, а также насладились танцем. Но всё же всегда можно делать ещё лучше. То есть могли что-то не доделать, где-то могли получше с эмоциями проиграть. То есть нет потолка — всегда надо расти. Что сказали тренеры? Они были рады, довольны.

— Расскажите немного о ритм-танце.

Дрожжина: В нём мы просто танцуем, как на дискотеке 90-х, зажигаем.

Тельнов: Наслаждаемся танцем без каких-либо напрягов, комплексов. Просто наслаждаемся и танцуем. И это так и происходит на льду.

— Кто поставил вам программу? Быстро ли нашли идею?

Тельнов: Сергей Сергеевич Плишкин — наш любимый тренер. Ну, у нас все любимые тренеры. Достаточно быстро скатались.

Дрожжина: Изначально думали взять другую музыку, но потом всё-таки склонились к этой. Поставили программу довольно-таки быстро, без каких-либо проблем.

— А как именно она ставилась?

Дрожжина: Наверное, у Сергея Сергеевича уже была какая-то задумка в голове. Он распределил элементы в программе, и постепенно просто ставили, пробовали какие-то связки, шаги. И накатывали

— Что самое сложное в этой программе?

Дрожжина: Не выглядеть к концу программы уставшими. Вот как начали задорно, так же и закончить.

Тельнов: И чтобы скорость самого танца оставалась.

— Какая задача стояла на этот этап Гран-при?

Дрожжина: Просто кататься чисто. Показать всё, что мы можем.

Тельнов: Да. Ну и насладиться танцем. Я чисто про нашу пару говорю, что у нас такое мнение — в танцах на льду надо больше просто танцевать. Понятное дело, есть хореография, техника, это всё понятно. Но когда ты начинаешь входить в этот танец душой, то не следишь за техникой, а просто танцуешь и наслаждаешься. Чуть другие ощущения появляются.

— Какие у вас мысли по поводу проката произвольного танца?

Дрожжина: Выступление прошло в целом хорошо. Были, конечно, помарки, какие-то ошибки. Будем всё улучшать, но в целом, мне кажется, мы довольны.

Тельнов: Поддержу Дашу.

Фото: t.me/SkateGambit

«Очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы»

— Что думаете о выступлении на турнире в целом? Подели́тесь впечатлениями от выигранного золота.

Дрожжина: Я считаю, что турнир прошёл очень хорошо. Заняли первое место. Это хорошее начало. Будем стараться двигаться дальше.

Тельнов: Очень рады и довольны, что результат после долгих тренировок наконец-таки был получен. Мы очень рады, что смогли собраться и показать то, что умеем.

— Какую оценку можете себе поставить?

Дрожжина: 8-9 из 10. Всегда есть куда улучшаться.

Тельнов: 6-7. Ну, как я говорил ранее, можно всегда что-то улучшить. Нет потолка.

— Это ваша первая золотая медаль на этапах Гран-при. Что для вас это значит?

Дрожжина: Чувствуем, что двигаемся в правильном направлении, и будем работать дальше.

Тельнов: Совершенно верно.

— Как отметите победу?

Тельнов: Поедим и спать (смеётся).

Дрожжина: Да (смеётся).

— Чувствуете прогресс по сравнению с началом прошлого сезона?

Дрожжина: Конечно, прогресс есть, мы с каждым годом становимся всё лучше и лучше. Дальше выступим на этапе в Москве.

— Какие у вас глобальные планы на сезон?

Тельнов: Как и в каждом сезоне, мы очень хотим рассказать историю нашей произвольной программы. Очень будем надеяться, что лично сможем донести до аудитории, до вообще всех людей, о чём была история. Чтобы мы могли не рассказывать, а сразу бам-бам: откатали — и всё, сразу люди поняли. Мы понимаем, что это огромный труд, и этот труд именно на нас возлагается. Именно мы должны показать это, чтобы людям было понятно. Ну, грубо говоря, кататься чисто, доносить историю и наслаждаться.

— Расскажете немного о своём произвольном танце?

Тельнов: У нас танец очень интересный, и, опять же, хотелось бы, чтобы мы смогли показать историю и вы смогли это понять через прокат. Наша идея по поводу соседей и межличностных отношений. В прокате есть несколько стадий отношений между нами: мы с ней просто соседи, которые живут рядом, и возникнут различные ситуации, изменения, из которых будут вытекать как раз таки следующие последствия.

— Тяжело примерять на себя такие образы?

Дрожжина: Тяжело, но мы справляемся.

Тельнов: Первое время, конечно же, когда ставят программу, бывает иногда тяжело, поскольку сразу может и не получиться. Самое тяжелое — донести историю. Сами истории ещё глубже, чем мы вам повествуем, очень многое Сергей Сергеевич черпает из своей жизни. Мы с Дашей очень благодарны нашим тренерам, за все труды вложенные в нас!

«В детстве много болели и пришли в фигурное катание, чтобы укрепить иммунную систему»

— Как работаете над вживанием в образы?

Дрожжина: Просто думаем об истории и вживаемся в неё.

Тельнов: Нам представляют историю, и мы начинаем в неё вживаться, проживать её, в особенности в танце. Конечно же, мы можем вне тренировочного процесса также повторять данную идею, прорабатывать её между нами. Но в основном эта работа основывается на прокатах, на наработке вообще всей программы.

— Кто вам такую идею предложил?

Дрожжина: Сергей Сергеевич Плишкин — постановщик наших программ. У него уже была эта задумка ранее. В целом постановка прошла довольно легко и быстро.

— Отрабатываете программу в зале с хореографом?

Тельнов: Ну да, мы это всё, конечно же, отрабатываем абсолютно. И хореографию, и эмоции, и взгляды — всё это мы прорабатываем как на льду, так и на земле. Потому что что-то можно проработать проще и быстрее на земле и потом уже перенести на лёд.

— Как создаются костюмы для ваших программ?

Тельнов: Придумывает костюмы моя мама вместе с тренерами. Тренеры представляют идеи, а мама их уже начинает реализовывать.

— Есть ли образ, который вы хотели бы попробовать?

Тельнов: Честно, если бы нам всем было дано очень много времени… Я бы все образы примерил. Ну, потому что это правда очень интересно. Хотелось бы попробовать многое.

— Можете немного рассказать о себе, как вы начали заниматься фигурным катанием?

Дрожжина: В фигурное катание пришла очень просто, как и многие. В детстве очень много болела, и мне сказали заняться каким-то видом спорта. Сначала выбор пал на плавание, но с ним не сложилось. И я пришла в фигурное катание. Там мне понравилось, и я начала заниматься одиночным катанием.

Тельнов: У меня история очень схожа с Дашей. Я очень долгое время в детстве сильно болел, и нам как-то посоветовали перейти в «холодные» виды спорта, чтобы укрепить иммунную систему. И так сложилось, что моей маме сказал врач об этой идее и чуть ли не в этот же день, я помню — сидел около телевизора, и на тот момент шло фигурное катание. Какое именно соревнование шло — уже не вспомню, но это точно было на арене в моём родном городе Саранске. Я помню, когда смотрел, сказал маме, что очень хочу научиться так же красиво кататься, как и они.

Мама вспомнила, что нам как раз таки предлагали фигурное катание для здоровья. Ну и я очень сильно этого хотел. Несмотря на взрослый для фигурного катания возраст, мне было шесть лет тогда, было много вопросов по данным, что поздно пришёл в фигурное катание. Но, несмотря на это, я здесь.

— Получается, Иван начинал в Саранске, а вы, Дарья?

Дрожжина: А я в Санкт-Петербурге.

— Тяжело вам было переезжать в Москву?

Дрожжина: Да, на самом деле, именно сам переезд мне дался тяжело, но сейчас я счастлива.

Тельнов: Ну, переезд был очень давно для меня, я уже много лет живу в Подмосковье-Москве. Переезд был для меня не так сложен, поскольку когда с тобой твои любимые старшие братья, то вообще без разницы, хоть куда. Хоть в воду, хоть в огонь. Благодаря братьям, семье мне было сильно легче.

«У меня был разрыв мышц бедра, но врач сказал, что я везучий!

— Почему решились на переезд? И у кого вы начинали кататься?

Дрожжина: Начинала я в одиночном катании. Потом не сложилось с прыжками, и я решила перейти в танцы на льду. Там каталась у Елены Михайловны Фоминой. И потом искала партнёра, в итоге нашли его в Москве. И вот так я к Ване поехала в Москву кататься.

Тельнов: Я достаточно долго занимался одиночным катанием в родном городе. Потом мы приняли решение, что надо переехать в Москву и попробовать там. В Саранске на тот момент, к сожалению, начали уходить тренеры, и просто так оставаться было бессмысленно — это конец карьеры. И поэтому мы решились на достаточно тяжёлый для семьи шаг – переезд в Москву. Первым моим тренером была Виктория Буцаева, я тренировался у неё в «Москвиче», где-то год-два. Она очень хорошо тренировала нас, благодаря ей даже смог собрать свой первый триксель. Я этим очень сильно гордился и очень сильно ценил всех тренеров, которые помогли мне с этим. Но в один момент получил травму – как раз таки после тройного акселя.

Я вроде как для спортсмена не сильно упал, но травмы были критичные, поскольку поначалу обещали вообще переломы бедра. И, скорее всего, надо было бы заканчивать со спортом из-за таких травм. Но, слава богу, мне повезло. Врач сказал, что я самый везучий. У меня был разрыв мышц бедра. И я после того, как отлежал месяц в больнице, не вставая с койки, потом заново учился ходить: с палками и без них. А затем вышел снова на лёд, потому что горю этим спортом: я очень сильно люблю фигурное катание.

После всего этого моим родителям позвонили тренеры из группы Александра Жулина и предложили перейти в танцы на льду. Я подумал: в одиночном катании не всё идеально складывается. Скорее всего, всё равно приду в танцы на льду через какое-то время, к тому же тренеры были заинтересованы во мне. Поэтому решил, что это шанс, который нельзя упускать, благодаря которому я смогу показать себя и стать лучше!

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов

Фото: t.me/ffkmofficial

— Старые травмы не беспокоят? Как со здоровьем дела?

Тельнов: Нет, со здоровьем у меня всё великолепно, заживает всё очень быстро и до сих пор ничего не беспокоит. Это был просто разрыв мышц, всё это заживает достаточно быстро.

— У кого вы начинали заниматься в танцах?

Дрожжина: Я каталась у Елены Михайловны Фоминой, мне там очень сильно нравилось. Перешла, потому что искала партнера.

Тельнов: Я начинал в группе Александра Жулина. Было тяжело, поскольку многое в первое время не получалось. Но, несмотря на это, я достаточно быстро собрался. Через некоторое время перешёл в мою нынешнюю группу. И я очень счастлив, поскольку нашёл своих людей.

— Каких успехов добились в одиночном катании?

Дрожжина: У меня не было особых успехов в одиночном катании.

Тельнов: Честно, не знаю, не могу чем-то прям сильно похвастаться. Были какие-то достижения, но я все равно их не считаю чем-то прям ценным.

«В танцах мы должны постоянно следить друг за другом, чтобы всё было параллельным»

— Что для вас самое сложное в танцах – именно как в дисциплине?

Дрожжина: Наверное, самое сложное — это параллельно кататься, чтобы всё было чётко и параллельно.

Тельнов: Да, я поддерживаю Дашу. Это самое основное. Как бы мы оба ни хотели танцевать, показать, что можем кайфануть в своём прокате, в любом случае должны друг за другом постоянно следить, чтобы всё было параллельным. Конечно, в первое время это тяжело, но со временем этот навык нарабатывается. Надеемся, что мы его улучшим до идеала. Хотя идеала не бывает. Можно всегда лучше.

— Для вас это уже третий совместный сезон. Можно ли сказать, что вы скатались?

Дрожжина: Я считаю, что да, так можно сказать. Мы скатались.

Тельнов: Я поддержу Дашу.

— В чём секрет такого быстрого скатывания?

Дрожжина: Наверное, важно слушать друг друга.

Тельнов: И хорошо относиться друг к другу.

— Как думаете, у вас уже вырисовывается собственный стиль?

Тельнов: Мы думаем, что да. Очень многие люди подмечают, что мы та пара, которая отличается как раз таки стилем катания. Поэтому думаем, что у нас что-то вырисовывается.

— Как вам удаётся сохранять взаимоотношения?

Тельнов: Мы с Дашей — хорошие друзья. Можем погулять, сходить куда-нибудь, часто общаемся и слушаем друг друга.

— Не было ли у вас каких-то кризисных ситуаций в дуэте?

Тельнов: Были какие-то ссоры, но у всех людей в обществе бывают какие-либо разногласия. Благодаря тому, что мы находили компромиссы, подстраивались друг под друга, у нас всё хорошо.

Дрожжина: Мы стараемся разговаривать друг с другом и также стараемся рассказать о проблемах тренерам, чтобы они нам помогли их решить. А перед соревнованиями разбираем ошибки в программах, просто подбадриваем друг друга.

— У вас есть какие-то общие увлечения?

Тельнов: Наверное, животные.

Дрожжина: Ваня очень любит заниматься муравьями, и я часто хожу к нему на них посмотреть.

Тельнов: У меня дома очень много различных экзотических питомцев – это как насекомые, так и рептилии, рыбки, собака. У меня дома прям интересно!

«Мы все должны хорошо относиться друг к другу и держать хорошие отношения»

— С кем в группе чаще всего общаетесь?

Дрожжина: Я чаще всего общаюсь с Варварой Слуцкой.

Тельнов: Я, наверное, чаще общаюсь с тренерами, а из спортсменов, наверное, со всеми, в принципе, общаюсь.

— С вами в группе тренируются Анна Щербакова и Егор Гончаров. Следите вообще за ребятами, общаетесь с ними?

Дрожжина: Да, конечно!

Тельнов: Конечно! Это звёздочки нашей группы. Мы за них всегда болеем, всегда рады.

— Как вам их постановки в этом сезоне?

Дрожжина: Мне очень нравятся!

Тельнов: Мне тоже. Всё, что делают наши тренеры — это прекрасно.

Анна Щербакова/Егор Гончаров

Анна Щербакова/Егор Гончаров

Фото: РИА Новости

— За советом каким-нибудь можете к ним подойти?

Дрожжина: Да, можем, конечно.

Тельнов: Егор и Аня не только очень хорошие спортсмены, но ещё и отличные люди. Они очень добрые, отзывчивые. Абсолютно по любому вопросу могу подойти как к Ане, так и к Егору. И они спокойно помогут. Они правда очень хорошие. Мы их за это очень ценим.

— Какая у вас вообще атмосфера в группе?

Дрожжина: Мне кажется, очень дружелюбная и положительная.

Тельнов: Да, у нас очень позитивная группа, честно. Что бы ни случилось, мы всегда навеселе. Никогда нет никаких вообще ссор. Вообще никогда не было.

— Есть ли у вас конкуренция в группе?

Тельнов: Честно, не знаю, как ответить на данный вопрос. Лично я отношусь к этой теме так: мы все должны хорошо относиться друг к другу, ценить, уважать каждого и держать хорошие отношения. Поскольку соперниками мы являемся только в цифрах на бумаге.

«В одиночном катании нам нравилась Евгения Медведева — её артистизм»

— Напоследок хотелось бы немного поговорить о зарубежных стартах. Следите за ними?

Дрожжина: Я не особо.

Тельнов: Тоже не могу сказать, что прямо слежу за стартами. Мы можем с Дашей посмотреть. Допустим, наши тренеры смотрят какие-то соревнования — и мы можем вместе с ними понаблюдать, обсудить какие-то плюсы. Что-то можно будет подметить, что-то – улучшить, что-то — взять себе. Но прям так, чтобы следить — скорее всего, нет.

— Кого можете выделить из иностранцев?

Тельнов: Мы можем посмотреть кого-то с родителями, но чтоб выделять… Наверное, нет.

— Есть ли у вас желание выйти и посоревноваться вместе с зарубежными ребятами?

Дрожжина: Ну, такое желание есть, конечно.

Тельнов: Интересно посмотреть, насколько мы хороши, насколько они. Увидеть вообще, как это выглядит. Плюс как раз живьём на это интереснее смотреть, чем по телевизору или по телефону.

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Фото: РИА Новости

— Были ли у вас кумиры в детстве?

Дрожжина: В одиночном катании — Евгения Медведева.

— А чем она вам нравилась?

Дрожжина: Её артистизм, красивая хореография.

Тельнов: Как бы забавно ни звучало, но то же самое. Просто за Медведевой я мог следить, особенно когда она приезжала к нам в Саранск. И мог смотреть, наблюдать вживую, как она выступает. Было очень интересно.

Евгения Медведева в этом сезоне вновь будет комментировать российские старты. Хотели бы, чтобы она однажды прокомментировала ваш прокат?

Тельнов: Мы были бы очень рады.

Дрожжина: Хотелось бы (улыбается).

Комментарии
