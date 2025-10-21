Я съездила на Гран-при ISU в Анже! Удивили постоянная русская речь, Малинин и Сизерон

С 17 по 19 октября в маленьком городе Анже, расположенном на северо-западе Франции, открылась серия Гран-при ISU — комплекс соревнований, которые считаются одними из самых престижных. Корреспонденту «Чемпионата» посчастливилось оказаться на турнире и прочувствовать настоящую международную спортивную повестку. Что удивило больше всего и как показали себя фигуристы — в нашем материале.

Сравнения с российскими этапами

В связи с тем, что наше фигурное катание в настоящий момент отделено от иностранного, было особенно интересно наблюдать за тем, кто кого обходит. Куда движутся зарубежные фигуристы, какие у них достижения и прогнозы на ближайшее будущее.

Начнём с того, что на этапах ISU русского языка также много — столько же, сколько и в самой России. Создаётся впечатление, что в целом в кулуарах вовсе необязательно говорить на английском, чтобы чувствовать себя комфортно. И речь идёт не только о многочисленных иностранных русскоговорящих журналистах, но и о самих спортсменах и их тренерах. Например, Илья Малинин общается со своим отцом и агентом Ари Закаряном на русском, одновременно с этим Ника Эгадзе шутит по-русски. Там же слышны Павлова, Святченко и тренер Изабо Левито — Юлия Кузнецова. Тут же Малинину, Эгадзе и Лукасу Бричги болельщики дарят шоколадки «Аленка» и «Вдохновение».

Для русского журналиста не представляет никакой сложности подать заявку на работу на этапах от своей родной страны. Вам легко выдадут именную аккредитацию, в котором указано, что вы из России. Никаких проверок на нейтральность, которые устраивают для спортсменов, проходить не надо. В этом плане всё очень приятно и быстро.

Также порадовала «компактность» турнира. Причём в этом случае речь идёт не только о самой арене, которая действительно вмещает в себя только три с половиной тысячи человек, что не сравнится с большинством российских площадок. Но важно и то, что тут ты буквально чувствуешь себя со всеми одной семьёй, находишься в одной лодке со спортсменами.

Зона и пресс-центр для журналистов и разминочные зоны для спортсменов располагаются настолько близко, что ты порой не замечаешь, как натыкаешься на распивающего кофе Бенуа Ришо, выбегающего после обеда Гийома Сизерона или, извините, в соседнюю уборную с тобой заходит сам Адам Сяо Хим Фа.

Лорнас Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Из личного архива Сони Касаткиной

Про условия работы для журналистов хочется рассказать отдельно. С одной стороны, ваш бейдж позволяет спокойно передвигаться по всей площадке, заходить во все комнаты, а также садиться на любые места на самой арене. Так, произвольные программы спортивных пар удалось посмотреть на соседних местах с Ильёй Малининым.

Но с другой стороны, уровень заботы о журналистах мог быть и выше. К примеру, нам очень сильно не хватало еды или тёплых напитков, которые всегда есть на российских соревнованиях. Когда ты находишься на арене с момента начала тренировок (с раннего утра) до позднего вечера (пресс-конференции два дня подряд заканчивались после 22:00), то хочется хоть на момент расслабиться и банально перекусить. Но, к сожалению, в этом плане организаторы никак о нас не позаботились.

Особенности французской публики

Как сказали некоторые спортсмены, в том числе Илья Малинин или Лайла Фир / Льюис Гибсон, французская публика действительно особенная. И в этом плане это не просто красивые слова. Французы открыты ко всем спортсменам и умеют по-настоящему поддерживать. Конечно, главными звёздами вечера стали местные спортсмены — двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа и действующий олимпийский чемпион в танцах на льду, гордость нации — Гийом Сизерон, который теперь катается с новой партнёршей. В честь них организовали огромный французский фан-сектор, одели всех в национальные цвета, а также раздали флаги и маски с лицами спортсменов, которыми при их выходе на лёд и выступлении зрители активно размахивали.

При этом французы ни капли не обделяли любовью и других атлетов. Конечно, таких звёзд, как Илья Малинин и Каори Сакамото, будут поддерживать всегда и везде. Но без громких оваций не обошлись и другие. Постоянно доставали всё новые и новые флаги — грузинский, британский, итальянский, литовский и т.д., а также кричали своё любимое (в переводе с французского «давай, давай» или «вперёд, вперёд» — прим. «Чемпионат»).

Особенной симпатий пользовались те, у кого не получились прокаты. Не передать словами, как французы волновались за японца Као Миуру, который завалил пять прыжковых элементов из семи. Несмотря на то, что он боролся за подиум с местным любимцем Адамом Сяо Хим Фа, после каждой ошибки японца зал вздыхал, хватался за голову и снова начинал его поддерживать.

Такое единение действительно создавало особую атмосферу. Финальным аккордом стало общее исполнение Марсельезы в честь победителей соревнований среди танцоров, награждение которых специально сдвинули на самый конец третьего дня. С рукой у сердца пели все — не только триумфаторы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри.

Запоминающиеся выступления спортсменов

Все журналисты пытались развить в себе навыки телепортации и оказаться одновременно в микст-зоне, пресс-центре и на трибунах самой арены. Это особенно касается топовых спортсменов, постановки которых действительно Мне удалось увидеть некоторые из них — в связи с этим я хочу выделить свой личный топ выступлений, который особенно круто смотрелись вживую.

Рику Миура и Рюити Кихара Фото: International Skating Union via Getty Images

В спортивных парах, которые открывали соревнования, особенно выделяется японский дуэт Рику Миура и Рюити Кихара. Короткая программа, которую оставили с прошлого сезона, наглядно демонстрирует главную «фишку» пары — невероятную скорость. Несмотря на довольно успешные прокаты, японцы получили почти на 20 баллов меньше по сравнению с существующим международным рекордом, который до сих пор принадлежит россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Однако нашим спортсменам действительно стоит обратить внимание на скорость японских фигуристов.

Произвольная программа у пары также очень интересная и величественная —в духе тех же «Мишек». В качестве музыкальной основы был выбран саундтрек из фильма «Гладиатор» в исполнении итальянского оперного мэтра Андреа Бочелли. В купе с отличными прыжками это кажется важной находкой в преддверии Олимпиады, которая пройдёт в Милане.

Каори Сакамото (слева) Фото: Из личного архива Сони Касаткиной

В женском одиночном катании интересной смотрелась короткая программа Каори Сакамоты. Нынешний сезон станет для трёхкратной чемпионки мира последним, поэтому она выбрала композицию с символичным названием — «Time to say goodbye». Тот же голос великого Бочелли, как кажется, действительно очень подходит размашистому катанию японки!

Самый долгожданный выход не то чтобы дня, а, пожалуй, всего четырёхлетия — выступление французов Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье Бодри. Ошибка в ритм-танце буквально вынуждала их оставить все свои силы в произвольном. И это не просто получилось, а феерично воплотилось в жизнь! Дуэт получил 74.88 балла за технику, что равно рекорду мира в этом компоненте, и 58.14 баллов за компоненты. В итоге за первый произвольный танец в карьере на уровне этапов Гран-при в нынешнем составе французы набрали 133.02 балла. Это повергло в шок не только самих спортсменов, но и зрителей в зале. В моменте все буквально ахнули.

Лорнас Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Наверняка на другом континенте ахнули и главные претенденты на золото будущей Олимпиады — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Это всего лишь на четыре балла меньше их рекорда, который они получили на командном чемпионате мира — самом щедром на оценки соревновании. Но с трибун всё в любом случае казалось не так радужно. Да, французы очень старались, им поставили удачную произвольную, акценты в которой сделаны на любимые чёткие линии Гийома Сизерона и его экс-партнёрши Габриэлы Пападакис.

При этом в прокате было заметно, что Лоранс и Гийому пока что очень не хватало скатанности. Они оба — сильные и техничные фигуристы, однако на данный момент не могут делать элементы по-настоящему синхронно — были видны были достаточно большие расхождения на твиззлах.

В связи с этим особенно странно выглядели оценки итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Это самая возрастная, опытная и скатанная пара, которые вместе не только в спорте, но и в жизни. На льду они выглядят как одно целое! Но их оценки за ритм-танец (77.25) были действительно неожиданными, но это ещё можно объяснить несоответствием музыки. Однако произвольный танец с трибун казался очень подходящим этой паре и выглядел действительно сильно. Лиричная композиция, хорошая техническая база, чувственное катание — всё это было у итальянских танцоров! Но судьи неожиданно остались строги к дуэту, из-за чего Шарлен, Марко и их тренер просто ушли из зоны «kiss and cry» сразу после объявления оценок за произвольную программу (118.73).

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри Фото: International Skating Union via Getty Images

Закрыли соревнования мужчины, которые традиционно являются самым эффектным видом. Когда на этапе принимает участие Илья Малинин, бороться за первое место практически невозможно. Уже в короткой программе американец оторвался от преследователей почти на 10 баллов. Его новая программа, в которой он представляет образ принца Персии, выглядела действительно эффектно. Особенно зрителей завела часть с фирменным для Ильи рэпом, кульминацией которой является сальто назад. В произвольной Малинин с точки зрения техники пошёл ещё дальше. Но в плане презентации программа выглядела уже не так ярко. Казалось, что американец устал, поэтому медленно ехал и не так уверенно исполнял последние каскады.

Илья Малинин Фото: International Skating Union via Getty Images

На этом фоне хочется поделиться своими впечатлениями от проката француза Адама Сяо Хим Фа. Причём от обеих программ! Несмотря на ошибку в короткой и спорный костюм, который всё же решили оставить, хочется отметить невероятную дорожку. В ней спортсмен настолько сильно выкладывался — все точёные линии, перебежки, шаги действительно передавали образ «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи.

В произвольной Адаму наконец-то удалось соединить его достаточно высокую компетентность и сложную технику. Он приземлил четыре четверных прыжка, исполнил фирменный слайд и сальто назад. В итоге с 196.08 баллами за произвольную программу Сяо Хим Фа взлетел на второе итоговое место, а также поднял с мест весь зал ICEPARK арены в Анже. Вот он — настоящий триумфатор вечера!

Уже в эти выходные начнётся второй этап Гран-при, который пройдёт в Пекине. Состав участников, особенно в мужском и парном катании, будет намного слабее. Тем временем, в России в ближайшие выходные стартует очередная внутренняя серия Гран-при. Пока вопрос допуска наших фигуристов висит в воздухе, им остаётся лишь делать свою работу. Но в то же время совершенно точно нужно поглядывать за тем, что происходит на зарубежных турнирах.