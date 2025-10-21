600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов

Больше чем полтора года, 600 дней – ровно столько Юлия Артемьева и Алексей Брюханов не выходили на соревновательный лёд. С 2024 года тянулась история с получением медицинского допуска Юлии до стартов, хотя до этого пара стремительно прогрессировала – топ-5 чемпионата России, бронза Спартакиады сильнейших, четверная подкрутка в произвольной программе!

И вместе с этим – тяжёлые испытания, через которые они прошли вместе. На мемориале Панина-Коломенкина Артемьева и Брюханов сразу же взяли медаль, хотя ехали в Петербург просто проверить свои силы и выносливость перед серией Гран-при. После церемонии награждения Юлия и Алексей пообщались с «Чемпионатом» и рассказали, как они провели эти 600 дней без стартов, как тренировались и поддерживали друг друга на расстоянии, следили ли за турнирами, когда сами не могли в них участвовать, а ещё о многом другом.

«Решили пропустить сезон, немного подождать, чтобы всё наладилось»

– Довольны ли тем, как всё сложилось на этом турнире?

Юлия: Да, мы довольны турниром и результатами, которые показали в обеих программах. Ошибки были, но их было не избежать, потому что присутствовало волнение — всё-таки форма не максимальная. Всегда есть над чем работать, это хорошо.

Алексей: Главной задачей для нас была проверка выносливости. Ещё нужно было протестировать эмоциональную составляющую.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Почему решили начать сезон именно в Санкт-Петербурге?

Алексей: На самом деле, мы решили во вторник, за несколько дней перед стартом. Наши тренеры согласились с тем, что мы должны выступить и проверить себя.

Юлия: Этот старт был удобен по датам, есть ещё время до этапа Гран-при.

Алексей: Плюс ребята из нашей группы уже были на него заявлены, мы к ним присоединились.

– Если обращаться к ретроспективе – каким образом прошли для вас эти 19 месяцев без соревнований?

Юлия: После Кубка Первого канала в марте 2024 года мы ещё выступили с показательным номером в Перми один раз. После отпуска съездили на сборы в Сочи, затем было УМО [углублённое медицинское обследование], и начались трудности с получением допуска до соревнований. В это время мы всё равно готовились, катали программы и тренировались, я была в процессе получения допуска. Но тогда ничего не получилось, поэтому решили пропустить сезон, немного подождать, чтобы всё наладилось.

«У Тамары Николаевны мы восстановили все элементы, все тройные»

– В микст-зоне вы отмечали, что был такой период, когда вы катались в разных городах.

Алексей: В начале декабря мы уехали на гастроли шоу Ирины Слуцкой. Откатали тур, в январе разъехались по домам, тренировались по отдельности.

Юлия: Один раз Лёша ко мне приезжал в Казань, это было в марте.

Алексей: Да, это было для того, чтобы немного поддержать форму.

Юлия: В апреле мы приехали в Петербург сдавать экзамены и подумали, что было бы неплохо, если бы мы где-нибудь покатались в это время.

Алексей: Тогда как раз появились новости, что мы находимся на катке у Тамары Николаевны Москвиной. Спасибо ей большое за такую возможность, тогда мы спустя большой перерыв вновь начали делать элементы. Не практиковались где-то месяца четыре, были не «рука в руке». У Тамары Николаевны мы восстановили все элементы, все тройные. Когда мы завершили все дела в Петербурге, то снова разъехались на целый месяц, а в конце июня вернулись в наш коллектив, чтобы готовиться к сезону – и вот мы здесь.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Когда вы восстанавливали элементы на катке у Тамары Москвиной, то работали самостоятельно? Или помогал кто-то из тренеров?

Алексей: По большей части мы работали индивидуально, но Тамара Николаевна и её тренерский коллектив в силу своего профессионализма не могли полностью оставить нас в стороне, делились ценным опытом и мудростью.

– Прошлый сезон было непросто пережить морально. Как вы поддерживали друг друга всё это время?

Юлия: Наверное, нам надо было просто пережить какой-то промежуток времени, чтобы всё обдумать по части продолжения. Насчёт поддержки – мы общались около трёх раз в день, ежедневно, семь дней в неделю (улыбается). В любое время могли позвонить друг другу, что-то рассказать, например, про тренировки, когда мы были на расстоянии – что получается, а что нет, пожаловаться на что-то.

«Музыка из произвольной нравилась с тех пор, как Аннабель Морозов каталась с Андреем Багиным»

– Как принимали решение, с какими программами будете выступать в этом сезоне?

Алексей: На прошлый сезон у нас было поставлено две новые программы. Но когда мы начали работу летом, то приняли решение вернуть позапрошлогоднюю короткую программу, потому что она уже была накатана.

Юлия: Одновременно нарабатывать две программы было непросто.

Алексей: Да, поэтому из-за нехватки времени вернули короткую программу и работали над новой произвольной.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов в короткой программе Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Кто предложил идею и музыку к новой произвольной программе?

Юлия: Музыку предложила я. Мне очень нравилась эта композиция с тех пор, как Аннабель Морозов каталась с Андреем Багиным (Произвольный танец в сезоне-2019/2020 и сезоне-2020/2021. – Прим. «Чемпионата» ).

Алексей: На удивление Сергей Сергеевич Плишкин очень быстро одобрил этот вариант, и мы сразу начали думать над идеей и ставить программу.

– Где будут ваши следующие соревнования?

Алексей: Мы выступим на этапах Гран-при в Магнитогорске и Казани. К Магнитогорску будем исправлять недочёты, все неточности, которые допустили здесь, первый этап уже совсем скоро.

– Обсуждали ли вы с тренерами какой-то план на текущий сезон?

Алексей: Соперничество и победы – основа соревнований, основа спорта, поэтому всё это присутствует. Наша задача – просто подвести себя к какому-нибудь соревнованию в лучшей форме.

Юлия: Да, собрать всё воедино в обеих программах, чтобы самим хотелось пересматривать выступления с радостью.

«Гастролировали с шоу Слуцкой по городам Беларуси на автобусе»

– Можете немного рассказать об опыте участия в шоу Ирины Слуцкой? В каких городах были?

Алексей: Это было шоу-сказка, получилось довольно интересно и необычно для нас. Мы гастролировали по городам Беларуси на автобусе.

Юлия: Также выступили ещё в двух российских городах – Архангельске и Кирове, это было уже после Нового года.

Алексей: Мы остались очень довольны постановкой, организацией шоу и его проведением. Только положительные эмоции от участия (улыбается).

Юлия: Да, было классно, мы катали Золушку и Принца, исполняли в паре главные роли.

– Много ли времени проводили на льду в таком спектакле? Насколько сильно этот опыт отличается от соревновательного?

Алексей: Было два акта, у меня было около семи выходов.

Юлия: У меня около 10. А репетиции у нас заняли около 10 дней.

Алексей: Мы довольно быстро всё схватили и сработались со всеми, было комфортно в плане энергозатратности.

– Какое участие в шоу принимала сама Ирина Слуцкая? Удалось ли вам с ней поработать?

Юлия: Да, она присутствовала на постановках, в российских городах выступала вместе с нами. У неё был свой выход с номером. Она поддерживала всех нас, когда мы были за кулисами. Спасибо ей большое (улыбается).

– Смотрели ли соревнования по фигурному катанию в период без стартов?

Юлия: Да, я смотрела каждый турнир, все виды – и пары, и танцы, и одиночников. Пары – особенно внимательно. В целом сезон был прикольный. Конечно, пар было семь на чемпионате России, это очень мало, но, с другой стороны, это даже более концентрированная борьба, когда на одном старте сходятся все сильнейшие дуэты.

Алексей: Болели, поддерживали коллег, списывались с некоторыми. За международными соревнованиями тоже следили.

Чемпионат России — 2025 в Омске в парном катании выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

– На чемпионате России объявили о допуске российских фигуристов к олимпийской квалификации, и наметилось потепление со стороны ISU. Стало ли это какой-то дополнительной мотивацией для вас, чтобы вернуться?

Юлия: Я не особо об этом думала, хотела в принципе кататься – по России, дай бог по международным стартам, чтобы можно было выступать перед зрителями. Я хотела снова заниматься любимым делом.