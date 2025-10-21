«Обстановка стала нездоровой». Олимпийская чемпионка Пападакис объяснила уход из спорта

На первом этапе Гран-при ISU в серии дебютировала новая французская пара — на соревнования вернулся олимпийский чемпион Гийом Сизерон, но не с Габриэлой Пападакис, а с Лоранс Фурнье Бодри. В истории фигурного катания уже бывали случаи, когда именитые спортсмены возобновляли карьеру — однако чтобы настолько известные лица, да ещё и в новом тандеме… Решение французского фигуриста ещё летом наделало много шуму.

Гийом и Лоранс опубликовали в соцсетях совместное заявление (при этом предварительно почистили свои аккаунты от прежних постов), где сообщили, что встали в пару. Получилось громко и поэтично.

«Дуэт, рождённый из дружбы, уважения и любви к спорту. Танец, написанный годами и подпитываемый огнём наших мечтаний. Начинается новая история», – написали фигуристы.

И ещё тогда Габриэла отреагировала… болезненно. Из её постов чувствовалось, что переживать подобные новости фигуристке непросто. В ответ на заявление Гийома она выложила проникновенные строки из «Тюремщика» Сильвии Плат. Но на этом история не закончилась. После триумфальной победы Сизерона с новой партнёршей на этапе Гран-при стало известно, что Пападакис вскоре выпустит мемуары, где расскажет всю правду о решении завершить карьеру. Анонс произведения выглядит громко и многообещающе. Так что случилось между французскими спортсменами, которые добились в спорте всего?

Аборт ради золота Олимпиады

Заветная победа на Олимпийских играх в Пекине обошлась Пападакис очень дорого. Ради столь желанного золота фигуристке пришлось пожертвовать главным женским счастьем — собственным ребёнком. Уже после Игр Габриэла призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира – 2021. Решение далось ей непросто — к тому же, со слов спортсменки, она столкнулась с полным отчуждением со стороны тренеров и партнёра.

«Они сказали: «Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство. Иначе мы всё завершаем». Это было сказано не со зла, но меня припёрли к стенке. Тогда я решила «выздороветь». Отчасти это сработало. Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки. Это не вопрос отсутствия поддержки, это скорее недостаток понимания. Когда я сказала, что не могу тренироваться, люди говорили: «Не не можешь, а не хочешь». Нет, я и правда не могла. Желание здесь ни при чём.

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон на Олимпийских играх в Пекине Фото: Cui Nan/Getty Images

Понять, что я перенесла, может лишь тот, кто пережил нечто подобное. Это всё началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения. Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться.

Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так. Я ждала две недели, чтобы признаться Гийому и тренерам. Сказала потому лишь, что выбора не было. «Разберись со своими проблемами» – был ответ. В спортивной среде до сих пор игнорируются вопросы, касающиеся ментального здоровья», – рассказала Пападакис в фильме Le couple de feu.

Однако на этом, как оказалось дальше, история только начиналась.

Гийом Сизерон с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Возвращение партнёра в новом тандеме

После Олимпийских игр и победы на чемпионате мира Пападакис и Сизерон взяли паузу. Некоторое время фигуристы появлялись вместе — участвовали в модных показах, катались в шоу. Габриэле даже выпала честь поучаствовать в эстафете Олимпийского огня накануне Игр в Париже в 2024 году. Казалось, что она вполне довольна жизнью — появлялась в медиа, экспериментировала в паре с женщиной — их показательный номер с Мэдисон Хаббелл наделал массу шуму. Но точка в их с Сизероном карьере не была поставлена.

В январе 2024 года в СМИ появились новости, что олимпийские чемпионы обсуждают возможное возобновление карьеры. Как говорят источники, Габриэла и Гийом действительно рассматривали такую возможность. Однако в конце года точка в их совместной карьере всё-таки была поставлена. Причём в дальнейшем оказалось, что не только в спорте, но и в каких-либо взаимоотношениях.

Фигуристы резко отписались друг от друга в соцсетях, а Сизерон вскоре встал в пару с новой партнёршей. По слухам, разлад между олимпийскими чемпионами случился из-за разных позиций вокруг сексуального скандала с бывшим партнёром Фурнье Бодри Николаем Сёренсеном. Возможно поэтому Габи реагировала так болезненно на все дальнейшие события.

По постам Пападакис ещё летом — после новостей о новоиспечённой паре — казалось, что ей грустно. И после победы Гийома и Лоранс на этапе Гран-при это ощущение усилилось. Габриэла объяснила решение уйти из спорта нездоровой обстановкой вокруг себя:

«На выходных я прочитала в нескольких статьях, что перестала соревноваться ради того, чтобы «сосредоточиться на шоу». Но это не так. Я перестала потому, что обстановка, в которой я находилась, стала крайне нездоровой. Я была истощена физически и морально, и мне пришлось уйти, чтобы защитить себя. У меня не было выбора. Уже потом я ощутила желание выступать в шоу, кататься с Мэдисон Хаббелл, чтобы дать представление о движении однополых дуэтов в фигурном катании.

Для меня важно проговорить это, ведь если сводить решение об уходе из спорта просто к смене деятельности, то это полностью перечёркивает то, через что я прошла, и то, как этот опыт повлиял на мою жизнь. Сегодня я счастлива, потихоньку перестраиваюсь в жизни и хочу продолжать работу, чтобы культура соревнований по фигурному катанию стала более здоровой для следующих поколений. Но какая-то часть меня не выбирала такой финал, и это навсегда оставит свой след. Не хочу это перечёркивать», – написала Пападакис.

Уход из-за нездоровой обстановки

Финалит драму вокруг французской фигуристки информация о скором выходе в свет мемуаров, в которых Габриэла рассказала о своей жизни. Книга с достаточно проникновенным названием «Чтобы не исчезнуть» выйдет в январе 2026 года. В аннотации мы можем прочитать, что нам предстоит узнать реалии большого спорта.

«В 2022 году Пападакис стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по фигурному катанию. Тогда казалось, что она будет участвовать в Олимпиаде-2026, но Габриэла решила уйти из спорта и объявила о завершении карьеры. Эта книга раскрывает личные и закулисные причины такого неожиданного шага: почему она решила покинуть лёд, когда ещё одна олимпийская золотая медаль была в пределах досягаемости, и почему спустя несколько месяцев появилась на льду снова – в паре с женщиной, разрушая устои фигурного катания?

Являясь результатом глубокого самоанализа, эта повесть раскрывает жизненный путь, где всё было выстроено для того, чтобы сиять, какой бы ценой это ни обходилось. Между яркими победами и невидимыми травмами, жизненной потребностью танцевать и жестокостью окружающей среды, мировым признанием и глубоким внутренним убеждением в необходимости ухода Габриэла представляет ясный и вместе с тем эмоциональный рассказ о реалиях большого спорта. Она пишет, чтобы не исчезнуть в навязанном женщинам молчании и чтобы вернуть себе право на свою историю и свое искусство», — говорится в анонсе книги.

Похоже, что между фигуристами действительно произошло что-то очень серьёзное. Что именно хочет донести до широкой аудитории Пападакис, узнаем совсем скоро. Однако символично, что мемуары Габриэлы выйдут всего за месяц до Олимпийских игр в Милане, куда у Гийома вместе с новой партнёршей есть все шансы попасть, если учитывать их бодрое начало карьеры.