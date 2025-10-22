Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской

13-летняя София Сарновская проводит свой первый сезон по юниорам. На дебютном этапе Гран-при России фигуристка стала седьмой, но это лишь начало сезона. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсменка рассказала о своих планах по усложнению контента и программах на сезон, назвала кумиров, поделилась тем, как ей досталась салфетница от самого Юдзуру Ханю, а также раскрыла, за что уважает и ценит своего тренера — Евгения Плющенко.

«Иногда работаю над четверными тулупом и лутцем»

— Поделитесь мыслями по поводу выступления.

— Я очень довольна своим прокатом и рада, что у меня всё получилось. Выступала довольно легко, катала намного легче, чем на тренировке. Очень рада, что откатала чисто. Тренеры сказали, что я молодец. К этапу готовились спокойно, не спеша — нарабатывали прыжки и отрабатывали программы.

Софья Сарновская Фото: РИА Новости

— На разминке перед короткой программой вы прыгали тройной аксель, а в прокате его не показали. Почему?

— Чтобы не рисковать. Тренеры сказали, что короткую программу надо откатать чисто, а вот в произвольной уже можно рискнуть.

— Что думаете о своей форме?

— Не могу сказать, что форма самая хорошая. В концовке прошлого сезона она была чуть лучше. А так, в принципе, нормальная форма.

— Недавно было видео от вас с четверным сальховом. Как идёт работа над ним?

— Работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день. На тренировке перед короткой программой тоже его прыгала. В общем, пытаемся его стабилизировать, работа хорошо идёт.

— Что про четверной лутц можете сказать? Было видео, на котором вы его приземлили.

— На данный момент его не прыгаю. Возможно, после этапа возобновлю попытки.

— Над какими четверными прыжками работаете?

— Над четверным сальховом. Иногда над четверным тулупом и четверным лутцем. Но перед этапом не учила их пока что.

— Были удачные попытки четверного тулупа?

— На выезд — нет. Я как-то в прошлом сезоне не очень часто его крутила, потому что было чуть-чуть страшновато. А в этом сезоне прям как-то хорошо заходится в него.

— В начале сезона вы говорили, что также будете работать над четверным риттбергером.

— На данный момент над ним не работаю.

— Это ваш первый сезон по юниорам. Чувствуете больше давления в связи с выходом на новый уровень?

— Нет, не чувствую. Скажем так, этот этап был таким же стартом фактически, как и все.

— Как думаете, уже готовы составить конкуренцию другим юниоркам? И есть ли кто-то, с кем особенно хотели бы посоревноваться?

— Да, готова. Насчёт соперничества — ну, не знаю. Нет, наверное. Надо просто выходить, делать своё дело. Там уже будет, что будет. Но самое главное — просто катать чисто.

«Евгений Викторович очень давно предлагал мне программу «Лебединое озеро»

— А следите ли вы за кем-то из юниорской сборной?

— В прошлом сезоне следила за Алисой Двоеглазовой, Еленой Костылевой, Соней Дзепкой. Ну, в принципе, я за всеми наблюдала по чуть-чуть. А за теми, кого перечислила, побольше.

— С кем особенно хорошо общаетесь из юниорок?

— (Улыбается.) С Викой Стрельцовой. Вика — весёлая, добрая, хорошая подруга.

— Как раз хотела спросить — она специально приехала на этап поддержать вас?

Сарновская: Нет, честно, я не знала об этом (смеётся).

Стрельцова: Я за кофточкой приехала! (Смеётся.)

— Давайте поговорим о вашей короткой программе. Почему решили оставить её?

— Ну, мне короткая программа очень нравится. Было принято решение, что ещё на один сезон оставим, так как вроде бы не прямо много у меня было стартов в том сезоне. Поэтому решили оставить.

— Можете немного рассказать о ней?

— Евгений Викторович очень давно предлагал мне программу «Лебединое озеро», но я была маленькая. И все очень сомневались, что я смогу её вкатать, потому что это довольно сложный образ. В прошлом сезоне как-то одним днём маме пришло в голову поставить «Лебединое озеро», попалась эта музыка — «Лебединая песня». Мне она очень сильно понравилась. У нас было два варианта: либо вот этот, либо ещё один. Мне больше понравился этот. И, собственно, начали ставить, и всё.

София Сарновская и Евгений Плющенко Фото: Мария Кравченко, «Чемпионат»

— А как проходил постановочный процесс?

— Спокойно ставили один за одним прыжки, накатывали. Дорожку ещё ставили довольно долго — хотели что-то оригинальное сделать. Не совсем прям хорошо получилось, но мне она всё равно очень нравится.

— Близка ли вам такая музыка?

— Да, мне очень нравится. В принципе, «Лебединая песня»… Я как-то, скажем так, чувствую, когда под неё катаю.

— Как создавалось платье к короткой программе?

— Изначально я каталась в платье с шоу — Яна Александровна предложила то платье. Первую половину прошлого сезона каталась в том платье, а потом поменяли уже на платье, в котором теперь катаю. Просто так решили.

— А кто сшил новое платье?

— Ольга Рябенко.

— Есть ли образ, который вы хотели бы воплотить на льду?

— Не знаю. Наверное, нет такого. Пока что нет.

«Евгения Викторовича выделяет трудолюбие — даже после операции продолжил кататься»

— Можете немного рассказать о себе? Как началась ваша карьера в фигурном катании?

— Я на Новый год попросила у папы конёчки в пять с половиной лет. И всё – с этого момента началась моя карьера.

— Помните свой первый выход на лёд?

— Я вышла на лёд, встала на коленки и поползла (улыбается).

— Есть какие-то воспоминания о первом соревновании?

— Да, я там откатала чисто и заняла третье место — это был мой первый старт. Под русскую народную катала. У меня было такое красивое фиолетовое платье с жёлтыми цветочками, насколько помню.

— Какой фигуристкой вы были в детстве?

— Наверное, весёлой, доброй. Старалась делать то, что мне скажут. Да и сейчас, в принципе, это и делаю.

— Как попали в группу Евгения Плющенко?

— Изначально тренировалась у Сергея Давыдова. Потом мы перешли к Этери Тутберидзе, прокатались там полтора года и в конце апреля перешли к Евгению Викторовичу. Первые тренировки у Евгения Викторовича мне очень понравились.

— А почему перешли к Евгению Плющенко?

— Просто решили перейти к Евгению Викторовичу.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

— С кем из группы чаще всего общаетесь?

— С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера (улыбается).

— Есть ли у вас конкуренция в группе?

— Нет, её в группе нет.

— Что самое ценное вы почерпнули у Евгения Викторовича как у тренера, как у спортсмена?

— Силу и веру в себя. Что надо всегда достигать своей цели.

— Чувствуете ли особую ответственность, тренируясь у такого известного фигуриста?

— Честно, не очень. Просто уже как-то за семь лет, сколько я тренируюсь у Евгения Викторовича, он стал мне родным. Семь лет я каждый день, кроме воскресенья, вижу его два раза на тренировках.

— Какие качества Евгения Викторовича для вас самые ценные?

— Он добрый, добивается всего, что делает. Трудолюбивый, любит достигать цели.

— Есть ли совет от него, который вы запомнили?

— Просто катать, как на тренировке. С чувством.

— Что, на ваш взгляд, выделяет Евгения Викторовича среди других специалистов?

— Наверное, его трудолюбие. То, что он всё время достигал своих целей. И даже после операции продолжил кататься.

София Сарновская Фото: Маргарита Сальникова, «Чемпионат»

«Трусова нравится мне своим бесстрашием, что просто идёт и делает»

— Были ли у вас в детстве любимые фигуристы?

— Когда я была маленькая, мне очень нравились Саша Трусова, Евгений Викторович, Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен. Ну, Аня Щербакова ещё нравилась и нравится.

— А чем они все вам нравились?

— Как я сказала уже, Евгений Викторович — силой, верой в себя. Юдзуру Ханю — ну, так же, как и с Евгением Викторовичем, что он верит в себя, достигает своих целей. Саша нравится мне своим бесстрашием, что просто идёт и делает. А Аня — харизмой.

— У вас в руках Винни-Пух, как у Юдзуру Ханю. Расскажите историю этой салфетницы, пожалуйста.

— В один день мы пошли смотреть какое-то соревнование, где был Юдзуру Ханю. Насколько я помню, это был «Мегаспорт». На каток ЦСКА, где мы тренировались тогда, принесли игрушки, которые кинули ему на лёд. И нам дали три из них — две сидячих и лежачую. И маме пришла в голову идея сделать салфетницу. В какой-то период её начал носить с собой Кирилл на старты. У меня был другой талисман — котёнок. Потом Кирилл сказал, что всё — больше не будет с ним ездить, потому что вырос. И мне отдал его. И с тех пор я с ним неразлучно везде езжу.

Салфетница Софии Сарновской Фото: Маргарита Сальникова, «Чемпионат»

— Здорово как! А за другими видами фигурного катания вы следите? Есть ли у вас там любимые спортсмены?

— Наверное, кроме парного катания, особо ни за чем не слежу. Любимая пара — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и, наверное, всё. Ну, я ещё дружу с парой Ева Хмелькова/Владислав Антонышев. Мне тоже они очень нравятся.

— А чем эти пары вас привлекают?

— Ну, не могу прямо сказать. Просто они мне очень нравятся. Меня чем-то в детстве зацепили, и всё. И смотрю их на каждом старте.

— Есть ли какие-то программы, которые можете бесконечно пересматривать?

— «Мастера и Маргариту» у Ани Щербаковой. «Болеро» у Камилы Валиевой мне как-то прям нравилось. Не знаю, всё, наверное.

— А ваши программы?

— Мне нравится лебединая программа. А когда чуть-чуть помладше была, то катала программу под музыку Toxic — тоже она очень нравилась. И «Кошечка». «Кошечку» я катала, и тоже мне очень нравилось.

— Когда поняли, что для вас фигурное катание — это не просто увлечение, а что-то серьёзное?

— В шесть лет. В пять с половиной я начала кататься, а в шесть у меня уже осознание какое-то начало приходить, что надо серьёзно заниматься. И мне причём это очень нравилось. И нравится сейчас. И будет нравиться всегда.

«Я очень любила гимнастику, но потом поняла, что это не моё»

— А вообще, у вас какие увлечения? Как свободное время проводите?

— Я люблю заниматься конным спортом. Иногда вышиваю ковровой вышивкой. Ну и люблю всякие водные штучки — вейкбординг, сёрфинг. Уроки делаю, учусь. Отдыхаю, развиваюсь, рисую иногда, могу ковровую вышивку вязать, шить.

— Другие виды спорта смотрите? Нравятся ли вам какие-то команды?

— Хоккей, наверное, иногда. Мне нравится СКА. Ну и, в принципе, особо-то я, кроме СКА, ни за чем не слежу.

— Вы недавно участвовали в модном показе, но я так понимаю, что это не впервые для вас? Как вообще такой опыт?

— Да, не впервые. Раньше меня иногда приглашали на всякие съёмки. В принципе, мне это очень нравится.

— Ваш брат Никита недавно рассказал, что вы раньше занимались спортивной гимнастикой. Почему в итоге выбрали фигурное катание?

— Просто в какой-то момент меня забрали, это было до пяти лет. Меня взяли в старшую группу в гимнастике и затем просто оттуда забрали, сказали: «Пока хватит, надо взять перерыв». Это было лето. Потом я походила в детский садик чуть-чуть, и уже всё — Новый год, коньки.

— Успели добиться каких-то успехов в спортивной гимнастике?

— Я делала всякие акробатические элементы. Но я была маленькая, меня постепенно, не прям как старших, нагружали. Постепенно, постепенно, постепенно. И очень обидно было – тогда я очень любила гимнастику – что в один момент меня забрали. Но потом поняла, что это чуть-чуть не моё. Сейчас вообще не слежу за спортивной гимнастикой.

— Вот я упомянула Никиту в нашем разговоре. А Кирилл – он сейчас соревнуется?

— Нет, на данный момент не соревнуется.

— А какие у вас вообще отношения с братьями? Чем любите вместе заниматься?

— Хорошие, мы общаемся. Иногда куда-то можем вместе поехать. Любим приставку — вместе играем в «Мортал Комбат».

— В детстве когда-нибудь обращались к ним за советами? Что они могли подсказать?

— Да, когда маленькая была, иногда обращалась. Подсказывали, как лучше сделать. Как лучше сделать, допустим, тот или иной предмет в школе. Ну, просто во всём помогали.

— А выступления друг друга смотрите? Поздравляете друг друга с победами, достижениями?

— Да, я очень переживаю за братьев, когда они выступают. Поздравляю, да.