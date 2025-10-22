Юниорская серия Гран-при России набирает обороты! В борьбу вступают Базылюк и Федотов

В период с 22 по 24 октября в Магнитогорске пройдёт этап Гран-при России среди юниоров. Это второй турнир года подобного ранга в России, и ещё до своего старта он рождает множество загадок. «Чемпионат» готов рассказать все подробности.

Базылюк и Федотов хотят вернуть лидерство после провального сезона

На старт в Магнитогорске выйдут известные ученики Этери Тутберидзе. Чемпионы России среди юниоров Маргарита Базылюк и Арсений Федотов неудачно провели сезон-2024/2025: потерпели поражения на этапах Гран-при и буквально развалились на первенстве страны. Юные фигуристы, безусловно, хотят вернуть себе лидерские позиции. Федотов заочно сражается с учеником Сергея Давыдова Львом Лазаревым, который уже выступил на первом этапе в Москве и с прекрасными оценками — отрывом в 20 баллов от второго места — стал победителем соревнований. Арсению нужно кататься чисто, чтобы навязать заочную борьбу.

У Базылюк ситуация полегче. Её главная соперница — ученица Евгения Плющенко Елена Костылева — находится в непонятном физическом состоянии на старте этого сезона. В межсезонье «Ангелы Плющенко» пережили сразу несколько скандалов, связанных с мамой Лены. Тогда Ирина Костылева обвинила тренерскую группу в том, что они саботируют восстановление дочери — сначала заставляют её прыгать, потом, наоборот, не дают лёд и не занимаются качественной подготовкой.

В итоге практически всё межсезонье юной Костылевой были запрещены занятия на льду по медицинским причинам. Она логично растеряла все элементы ультра-си и только в конце лета получила допуск до тренировок и окончательно вернулась на лёд после травмы. Правда, на недавнем турнире «На призы Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», где Лена выступала вне конкурса, она уже успешно приземлила в короткой программе каскад тройной аксель — тройной тулуп, а ещё раньше — и фирменный четверной сальхов в произвольной. На этом фоне более спокойная подготовка Базылюк кажется явным преимуществом, особенно для получения хороших результатов в начале сезона.

На этапе в Магнитогорске будет ещё одна фигура, связывающая Тутберидзе и Плющенко. Речь идёт об Арине Парсеговой, которая со скандалом покинула академию двукратного олимпийского чемпиона. После этого фигуристка пробовала себя в парном катании: выучила выбросы, подкрутки и даже заявилась на первенство Москвы в этом разряде. Однако до настоящих соревнований в паре дело так и не дошло, и спортсменка продолжила кататься в одиночном разряде. В итоге Парсегова получила место на этапе Гран-при в Магнитогорске, где также планирует показать хорошие результаты как одиночница.

Полина Тихонова Фото: РИА Новости

Дочь Алексея Тихонова осваивается в танцах на льду

Не меньше страстей разгорится в парных разрядах. Ученики Павла Слюсаренко — Кира Доможирова и Илья Вегера — явно считаются одними из главных фаворитов своего этапа, поэтому от них ожидают уверенной победы. Это, пожалуй, единственный способ закрепиться в числе сильнейших. Несмотря на громкое начало по юниорам, в прошлом сезоне-2024/2025 их выступления в парном катании были крайне неудачными, и их место заняли действующие чемпионы России среди юниоров — Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Киру с Ильёй даже не спасла произвольная программа под «Прекрасное далёко», которая запомнилась судьям. Однако пара оставила эту программу на сезон и, судя по всему, готова к реабилитации и новым успехам.

Дочь чемпионов мира в парном катании Алексея Тихонова и Марии Петровой Полина в межсезонье сменила дисциплину и перешла из одиночного катания в танцы на льду. Её партнёром стал Матвей Лысов. Несмотря на то что дуэт уже выступал на мемориале Панина-Коломенкина, участие в этапе Гран-при станет для пары первым реальным испытанием. И хотя сама Полина говорила, что в этом сезоне не ждёт каких-то больших баллов и высоких мест, мы всё равно надеемся на крутое выступление от танцоров.

Список участников юниорского Гран-при в Магнитогорске

Юноши: Михаил Алексахин, Искандер Амиров, Кирилл Былинин, Константин Волков, Даниил Жолобов, Михаил Клепацкий, Данил Колосков, Ярослав Крегель, Илья Неретин, Роман Попов, Павел Савченко, Алдар Самбуев, Валентин Сидоренко, Марк Соколов, Арсений Федотов, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин.

Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Алёна Болдырева, Елизавета Вахитова, Кира Гудаева, Анастасия Жуланова, Мирослава Лезина, Валерия Литвинчёва, Полина Малышева, Арина Ореховская, Арина Парсегова, Агата Петрова, Варвара Родина, Майя Сарафанова, Виктория Стрельцова, Юлиана Черенёва, София Шепелева.

Спортивные пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Дарья Третьякова – Александр Саморуков, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский.

Танцы: Ева Васюкевич – Максим Афонин, Ярослава Воробьёва – Георгий Цымбалов, Софья Гончарова – Александр Синцов, Евдокия Крючкова – Артём Мякишев, Ирина Кузнецова – Андрей Тихомиров, Таиса Мусурова – Иван Тертышников, Полина Неганова – Богдан Шамков, Любовь Скрябина – Григорий Матвеев, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Анна Соболева – Матвей Чураков, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Мария Фефелова – Артём Валов, Милана Чегемова – Кирилл Евграфов, Кристина Чернышева – Семен Фитерман.

Маргарита Базылюк Фото: РИА Новости

Расписание юниорского Гран-при в Магнитогорске

22 октября, среда

15:30. Танцы на льду, ритм-танец

17:45. Пары, короткая программа

23 октября, четверг

11:00. Танцы на льду, произвольный танец

13:30. Пары, произвольная программа

15:20. Девушки, короткая программа

17:40. Юноши, короткая программа

24 октября, пятница

10:45. Девушки, произвольная программа

13:45. Юноши, произвольная программа

Где смотреть юниорский Гран-при в Магнитогорске

Соревнования покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все выступления в полном объёме.