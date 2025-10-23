«Наша пермская молодёжь». Как Щербинина и Петров ворвались во взрослые соревнования?

Пары пермского тренерского штаба Павла Слюсаренко и Егора Закроева продолжают прогрессировать и навязывать серьёзную конкуренцию лидерам на главных стартах страны. Таисия Щербинина и Артём Петров успешно провели свой последний юниорский сезон — стали серебряными призёрами первенства России и чемпионами IV Российско-Китайских молодёжных игр.

Свой первый взрослый сезон молодая пара начала в Санкт-Петербурге: сначала фигуристы представили новые программы на взрослых контрольных прокатах в «Юбилейном», а потом взяли серебро мемориала Панина-Коломенкина, уступив лишь титулованным Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Таисия и Артём рассказали о тёплом приёме на первом старте по мастерам спорта, общении с соперниками, планах на сезон и популярности.

«Артём Грицаенко представлял нас «пермской молодёжью»

— Как вам первый старт по взрослым?

Щербинина: Здорово, правда. Понимаешь, что есть куда стремиться, на кого равняться, куда расти. Поэтому стараешься становиться лучше с каждым стартом.

Петров: Всё нравится, всё супер. Хоть лица уже другие, но все по-прежнему замечательные люди, приветливые, друг другу улыбаются.

— Ждали этого перехода в прошлом сезоне?

Петров: Мы изначально знали, что тот сезон — наш последний по юниорам, потому что по возрасту уже не прохожу в юниоры. Я родился 30 июня, а это последний день первой половины года. Если бы родился на денёк позже, 1 июля, то мы могли бы ещё целый сезон кататься по юниорам. А так выбора не оставалось, кроме как идти во взрослые.

Щербинина: Я ждала перехода после юниорского финала Кубка России в Калуге. Когда закончились все соревнования, тогда и захотелось уже поскорее перейти во взрослые.

— Было осознание, что уже переросли юниорский уровень?

Щербинина: Нет, просто хотелось смены обстановки, видеть новых людей вокруг. Взрослый уровень — это совсем другое, совершенно непохоже на юниорские старты и публикой и организацией в целом.

— Как вас встретили на взрослом уровне?

Щербинина: Встретили хорошо, так как мы были уже знакомы со многими до этого, периодически общаемся в раздевалке. Я в целом достаточно общительный человек, поэтому мне нужно перед стартом с кем-то пообщаться.

Петров: У меня была забавная ситуация. Мы приехали перед контрольными прокатами на сборы в Новогорск, и там я жил вместе с Артёмом Грицаенко. Мы везде ходили вместе, потому что работаем в одной тренировочной группе. Артём всем остальным фигуристам представлял меня как «наша пермская молодёжь, подрастающее поколение». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его, а уже молодёжь». Все приняли нас с теплом, посмеялись. Общий контакт словили и, как Тася сказала, со многими уже были знакомы до перехода.

Таисия Щербинина и Артём Петров Фото: РИА Новости

— Что для вас значит первый взрослый старт — мемориал Панина-Коломенкина?

Щербинина: Этот старт запомнится нам надолго, потому что это первый наш взрослый старт. В целом мы довольны этим турниром.

Петров: Всё-таки нам ещё нужно набираться опыта.

Щербинина: Да, думаю, это был разогревочный старт перед этапами Гран-при России. И он прошёл достаточно успешно.

«Как бы ты себя ни успокаивал, мысли могут лезть, от них надо уметь избавляться»

— Какие планы на сезон?

Щербинина: Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и дай бог, чтобы это получилось.

— Загадываете медальные планы?

Щербинина: Мы места не загадываем, точнее, стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.

Петров: Мы будем пытаться выполнить все элементы на тот максимум, который умеем.

— Как вы настраиваетесь на прокаты?

Щербинина: Мы в поисках правильного настроя, потому что юниорский уровень — это одно, а взрослый — немного другое. Возможно, людям, которые никогда не выступали, сложно понять. Но я очень чётко это ощутила. Для меня есть конкретная разница между тренировкой и стартом. Я уже примерно поняла, как настраиваться. Можно подойти чуть более спокойно к соревнованиям, однако волнение всё равно присутствует. Я просто стою и говорю себе, что у меня всё получится.

Петров: Я пытался на мемориале Панина-Коломенкина настраиваться по прошлогодней методике – как готовил себя на главных стартах юниорского уровня. Вроде бы помогло, но есть ещё куда стремиться, как себя успокоить. Всё равно, как бы ты себя ни успокаивал, мысли могут лезть, и от них надо уметь избавляться. Я пока что ищу способ. И хорошо, что мы приехали сюда —это всё равно опыт. И я плюс-минус представил, как настраивать себя в будущем, чтобы всегда всё получалось.

— Помогает ли вам медийность в спорте или, наоборот, мешает?

Щербинина: Конечно, помогает. Поддержка со стороны зрителей и болельщиков только помогает и придаёт больше уверенности.

Петров: Да, безусловно помогает, особенно когда ты делаешь чисто элемент и тебе аплодирует весь зал. После такого ещё больше ловишь кураж и появляется больше сил, программа едется гораздо легче. Каждый элемент с поддержкой зрителей получается всё лучше и лучше.