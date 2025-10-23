Первый этап Гран-при России в Магнитогорске начнётся с выступления главной олимпийской надежды. Но обычная победа Аделии не устроит.

Петросян нужно показывать прогресс, а не просто брать золото. Какая тактика у Тутберидзе?

Долгожданное начало сезона в фигурном катании уже наступило. Первый этап Гран-при России в Магнитогорске означает для наших спортсменов старт масштабной подготовки к главным соревнованиям года — теперь их задача не только выигрывать, но и набирать очки для участия в финале серии.

А для некоторых участников пул целей расширяется — так, для Аделии Петросян золотая медаль, за которую, к слову, придётся побороться с неслабыми соперницами, будет лишь меньшей наградой. Прокаты на этапе Гран-при для ученицы Этери Тутберидзе станут возможностью продемонстрировать свой прогресс с отборочного турнира в Пекине. Но увидим ли мы улучшения?

Собрали в этом материале самую важную информацию о турнире и обозначили его главные интриги.

Где и когда пройдёт первый этап Гран-при России

Старт серии Гран-при России пришёлся на Магнитогорск. Соревнования пройдут с 22 по 26 октября. По традиции первыми на лёд выйдут юниоры, а уже после них в игру вступят взрослые: за два дня зрители увидят прокаты коротких и произвольных программ во всех четырёх видах.

Фавориты и главные интриги первого этапа Гран-при России

Основное внимание будет приковано к развязке в женском одиночном катании, ведь среди участниц заявлена главная олимпийская надежда в лице Аделии Петросян. Для ученицы Этери Тутберидзе это первый официальный старт на внутренней арене в этом сезоне и также первая проверка на прочность после завершения отборочного турнира в Пекине, где Петросян смогла получить возможность поехать на Олимпиаду в Милан.

В Магнитогорске у Аделии не будет серьёзных соперниц, хотя Анна Фролова, в последние годы отличающаяся невероятной стабильностью, и Ксения Синицына, которая, кажется, наконец вернулась в строй, смогут навязать борьбу хотя бы в короткой программе. И даже в произвольной, если контент Петросян за это время не изменился: без элементов ультра-си зрителей вполне может ждать интересная концовка соревнований у женщин.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Поэтому Петросян необходимо показывать прогресс, и не только в плане техники — обычное золото не поможет ей набрать авторитет у международных судей, которые следят в том числе и за баллами спортсменов на национальных соревнованиях. Подготовка к Играм классически — игра вдолгую, поэтому Аделия должна копить очки уже сейчас. Так что будет любопытно узнать, к какой тактике прибегла Этери Тутберидзе сейчас — к попыткам усложнения контента или оттачиванию программ до идеала.

Тем временем в мужском одиночном катании недостатка в многооборотных прыжках точно не будет, поскольку, вероятно, основным событием станет борьба «пятиквадок» Марка Кондратюка и Николая Угожаева, а в лучшем раскладе и Егора Рухина. При этом артистических выступлений также будет вдоволь, ведь программы ученика Светланы Соколовской в этом году напоминают больше театр на льду, да и Роман Савосин порадует уникальной постановкой о жизни Фредди Меркьюри. Приятно будет наблюдать и возвращение на большую арену Артура Даниеляна и Артёма Ковалёва — этим фигуристам пора «цепляться» за пьедестал.

В парных дисциплинах выделить фаворитов крайне тяжело, оттого и интереснее, кто же захватит лидерство. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поборются с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко, а Василиса Кагановская и Максим Некрасов посоревнуются с Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Состав участников первого этапа Гран-при России:

Женщины: Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Арина Мариничева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Мужчины: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Илья Молянов, Егор Рухин, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Расписание первого этапа Гран-при России:

25 октября, суббота



Женщины, короткая программа — 13:00

Мужчины, короткая программа — 14:45

Спортивные пары, короткая программа — 16:30

Танцы на льду, ритм-танец — 17:50

26 октября, воскресенье



Женщины, произвольная программа — 12:00

Мужчины, произвольная программа — 14:05

Спортивные пары, произвольная программа — 16:10

Танцы на льду, произвольный танец — 17:40

Где смотреть первый этап Гран-при России

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.