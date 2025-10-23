Парсегова обошла лучшую юниорку Тутберидзе! Арина катается сразу в двух дисциплинах

Арина Парсегова лидирует после короткой программы на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка опередила чемпионку России по прыжкам Маргариту Базылюк и чемпионку России по старшему возрасту Викторию Стрельцову, которые также тренируются у Тутберидзе. После выступления Арина рассказала, что планирует продолжать карьеру сразу в двух направлениях — в одиночном и парном катании! Как фигуристке удаётся работать сразу в двух дисциплинах?

«Каталась по пять льдов в день»

Массовому зрителю Арина Парсегова знакома благодаря громкому переходу из академии «Ангелы Плющенко» к Этери Тутберидзе и последовавшему за ним судебному разбирательству. Всё закончилось хорошо — в новом штабе спортсменку поддержали, помогли закрыть долг и дали возможность развиваться дальше. Арина полностью ею воспользовалась — около полугода назад решила попробовать себя в парном катании! Партнёром Парсеговой стал Матвей Богданов. Фигуристка демонстрировала в социальных сетях свои навыки — выбросы и подкрутки.

В сентябре Арина была заявлена на первенство Москвы сразу в двух дисциплинах — одиночном и парном катании, но в итоге выступила только в одиночном и заняла седьмое место. Однако на этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске Парсегова чисто откатала короткую программу и неожиданно стала промежуточным лидером соревнований! Её звёздные одногруппницы Виктория Стрельцова и Маргарита Базылюк допустили ошибки. Вика пошла на каскад тройной аксель — тройной тулуп, но сорвала его и не выполнила второй прыжок. Не была безупречной и Агата Петрова — ученица Мишина не справилась с риттбергером.

Марго также ошиблась на тройном риттбергере и заняла промежуточное третье место. Базылюк ещё в позапрошлом сезоне буквально сметала всех соперников на своём пути. Сейчас фигуристка ещё не до конца восстановила элементы ультра-си — весь прошлый сезон ей мешали травмы. К тому же она сильно выросла и вытянулась. Однако сама спортсменка не считает всё это отговоркой. Впрочем, это лишь начало сезона.

Маргарита Базылюк Фото: РИА Новости

После короткой программы в микст-зоне Арина призналась, что по-прежнему тренируется и с одиночниками, и с парами: «У меня каждый день разное расписание — в одиночном лёд в 10 утра и в 14:55. При этом в 10:15 и 14:55 проходят парные тренировки. Иногда график сдвигают — тогда хожу на парные, иногда выхожу на 10 минут на одиночные. Всегда по-разному». При этом на вопрос о выборе дисциплины фигуристка ответила однозначно – она планирует совмещать!

Такие прецеденты уже были

Одиночница, выступающая одновременно в двух видах — не новое явление. Австрийская фигуристка Херма Сабо в 1925 году вошла в историю как обладательница титулов чемпионки мира сразу в одиночном и парном катании (в дуэте с Людвигом Верде). За год до этого Сабо стала олимпийской чемпионкой Шамони в одиночном разряде. Целых три сезона спортсменка совмещала две дисциплины и делала это успешно, выигрывая медали. Но пока в полной мере никто не смог повторить её достижений.

В современной истории также были случаи, когда спортсмены совмещали одиночное и парное катание. Например, японка Харуна Мураками в сезоне-2022/2023 выступала и индивидуально, и в паре с Сумитадой Моригути. Дуэт выиграл чемпионат Японии среди спортивных пар, однако в одиночном разряде Мураками заняла лишь восьмое место. В таком составе пара просуществовала один сезон. Позже Мураками полностью вернулась в одиночное катание, а Моригути встал в пару с Юной Нагаоки. С новой партнёршей фигурист завоевал олимпийскую квоту для сборной Японии на Игры-2026 в Милане.

Главный вопрос теперь в том, сможет ли Парсегова выдержать двойную нагрузку и превратить эксперимент в долгосрочный проект, а не во временный этап в карьере. По её словам, она совершенно адаптировалась к тренировкам в двух дисциплинах. И ей уже привычно кататься и на одиночных, и на парных льдах.

«Вначале было очень тяжело, потому что каталась по пять льдов в день, особенно в прошлом сезоне. Сейчас привыкла, стало гораздо легче. Если откатала два парных льда, потом выхожу на одиночные — там уже всё делать проще. Там не так много разных элементов, как в парном», — призналась Арина в микст-зоне.

Таким образом, промежуточное лидерство 13-летней фигуристки кажется ещё более уникальным — ведь она смогла обойти именитых соперниц. Сможет ли Арина удержать лидерство — пока вопрос. Ведь в произвольной программе девушки уже смогут исполнять четверные прыжки — а таких участниц на соревнованиях в Магнитогорске немало.