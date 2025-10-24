«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме

Пока интервью с талантливой спортивной парой Зоя Ковязина/Артемий Мохов ждало своего часа, ребята сумели выиграть второй этап юниорской серии Гран-при подряд и первыми завоевали путевку в финал. Фигуристы тренируются в штабе Этери Тутберидзе и в текущем сезоне считаются одними из лидеров в своей возрастной категории. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсмены порадовались золотым медалям, рассказали о своих программах и вспомнили, как вообще начали кататься.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мы движемся в правильном направлении и надо работать дальше»

— Поде́литесь мыслями о своём выступлении на этапе Гран-при в Москве (интервью записывалось 15 октября. – Прим. «Чемпионата»)?

Ковязина: Как сказал наш тренер: «Прокат произвольной был рабочий, а для начала сезона очень даже неплохо». Получили кучу положительных эмоций, остались довольными соревнованиями и прокатами.

Мохов: Для первого этапа, я считаю, нам удалось реализовать задуманный уровень сложности. Для начала сезона. Выступили неплохо.

— Как оцените свою форму?

Мохов: На данный момент мы достаточно хорошо готовы. Надеемся сохранить на весь сезон такую форму… Хотя бы (смеётся).

— Идёт ли работа над добавлением элементов ультра-си в программы?

Ковязина: Над элементами ультра-си — нет. Мы больше работаем над тем, чтобы передать образы в программах и сделать все элементы. Может быть, не такие сложные, но чистые.

— Какие эмоции от золота?

Мохов: Ну, пока смешанные чувства, потому что сразу после проката немножко такое состояние… Ну, радостные, конечно.

Ковязина: Ну да, ещё не до конца, наверное, поняли, что произошло. Только отходим от проката, а так эмоции только положительные. Это значит, что мы движемся в правильном направлении и надо работать дальше.

Мохов: Поддерживаю.

«Фильм «Гладиатор» пока не смотрели, но планировали»

— Расскажите немного о своей произвольной программе.

Ковязина: Наша произвольная программа поставлена под саундтрек к фильму «Гладиатор». Эту идею нам предложил Георгий Похилюк, он же и поставил нашу программу.

— Какие у вас образы в этой программе?

Мохов: Ну… В этом образе я гладиатор. Просто ставили по мотивам фильма.

— А фильм смотрели?

Ковязина: (Смеётся.) Нет, не успели. Но мы планировали.

— Как проходил постановочный процесс?

Ковязина: С позитивом. И Филипп Тарасов помогал с постановкой программы, и вся наша тренировочная команда пыталась помочь, где-то подсказать, сделать что-то получше. Вот так вот и образовалась наша произвольная программа.

— Что самое сложное для вас в этой постановке?

Мохов: Передать эмоции.

Ковязина: Ну да. Передать образы в программе.

— Насколько вам комфортно в выбранных образах?

Ковязина: Наша тренерская команда всегда пытается подобрать образы, подходящие нам. И чаще всего это у них очень хорошо получается. В этих образах мы чувствуем себя довольно комфортно.

— Тяжело ли вам переключаться между образами в короткой и произвольной программах?

Мохов: Наверное, нет.

Ковязина: Нет.

«Решили полноценно переехать в Москву, чтобы достичь бо́льших результатов»

— Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в мир фигурного катания?

Ковязина: Я, если честно, начала заниматься фигурным катанием очень спонтанно. Мы просто ехали на машине, моей маме позвонила её подруга и просто сказала: «Мы идём на просмотр на занятия фигурным катанием, пойдёмте с нами». Я пошла и осталась. Мне было четыре года.

Мохов: Я, как и большинство ребят, пошёл сначала для здоровья, а потом мне понравилось. И начал заниматься профессионально.

— Связаны ли ваши семьи со спортом?

Ковязина: Моя мама занималась лёгкой атлетикой, а брат пробовал разные виды спорта. Он занимался плаванием… и тоже лёгкой атлетикой вроде (смеётся). У нас очень спортивная семья.

Мохов: У меня брат тоже занимался плаванием.

Зоя Ковязина и Артемий Мохов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Какими фигуристами вы были в детстве?

Ковязина: Мне кажется, в детстве я была очень целеустремлённой. И всегда хотела сделать лучше, чем остальные.

Мохов: Я был трудолюбивым в детстве.

— А где начинали кататься?

Ковязина: В моём родном городе Йошкар-Оле на катке «Дружба» вместе с Дарьей Садковой.

Мохов: На катке «Динамо» в Новогорске.

— Было ли страшно переезжать в Москву?

Ковязина: Нет. Конечно, были небольшие сомнения, но семья меня очень сильно поддерживает. И мы все вместе приняли решение и переехали.

— Из-за чего решили переехать?

Ковязина: Изначально я приезжала в Москву тренироваться только на каникулах, а потом мы поняли, что так нельзя. И решили уже полноценно переехать, чтобы достичь бо́льших результатов.

— А с Дашей Садковой часто общаетесь про родной город?

Ковязина: Да нет… У нас иногда бывает, что встречаемся в перерывах, немножко болтаем. Или на льду, когда я выхожу к ним.

— Есть любимые места в Йошкар-Оле?

Ковязина: Наверное, любимое место в моём городе — каток «Дружба», на котором я начинала кататься. И всегда, когда приезжаю, люблю рядом с ним погулять. Ну и, конечно же, дом родной.

— Насколько ощутима разница в уровне здесь и там?

Ковязина: Наверное, уровень здесь намного выше.

Тренеры Сергей Дудаков, Филипп Тарасов, Этери Тутберидзе и Георгий Похилюк Фото: РИА Новости

«Конкуренция есть в каждой группе, и она помогает, подстёгивает»

— А как вы попали в группу Этери Георгиевны?

Ковязина: Если честно, переход у меня тоже был очень спонтанным… Мы просто позвонили и записались на просмотр. Нам сказали: «Всё, хорошо, приезжайте». Через три часа вроде началась тренировка, и после неё мне сказали: «Оставайся».

Мохов: А мы всей группой парного катания Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина перешли к Этери Георгиевне.

— Почему решили перейти в парное катание?

Мохов: Захотелось что-то поменять.

Ковязина: Мне предложила Этери Георгиевна. Я согласилась и перешла. Очень ей за это благодарна.

— Поде́литесь первыми впечатлениями от тренировок в группе Этери Георгиевны?

Ковязина: Я очень старалась сделать всё хорошо — так, чтобы она видела как можно больше моих попыток прыжков и как можно больше меня заметила.

Мохов: Я тоже старался лучше тренироваться, показать себя.

— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?

Ковязина: Наверное, с Олей Сабадой и Полиной Шешелевой.

Мохов: Я с Егором Карнауховым и Павлом Астаховым.

— Опишите атмосферу в вашей группе.

Ковязина: У нас все на позитиве, все поддерживают друг друга.

Мохов: Да, очень дружеская атмосфера.

— Есть ли у вас конкуренция в группе и мотивирует ли она вас?

Мохов: Думаю, конкуренция есть в каждой группе. Ну да, она помогает.

Ковязина: Иногда помогает собраться. Если что-то на тренировке развалится немножко, то помогает, подстёгивает.

«Кажется, мы уже более-менее скатанная пара»

— Если говорить о парном катании, можно ли сказать, что вы уже скатались?

Мохов: Думаю, да. Но ещё есть над чем работать.

Ковязина: Нет предела совершенству. Однако мне кажется, мы уже более-менее скатанная пара.

— Помните первые впечатления друг о друге, когда только встали в пару?

Ковязина: (Смеётся.) Я посмотрела на него и подумала: «Ну, нормальный парень вроде». И всё.

Мохов: Я так же примерно (улыбается).

— Как общий язык находите?

Мохов: Вообще проблем с этим не было. Сразу нашёлся общий язык, да и всё. У нас похожие характеры, нам легче в этом плане, наверное.

— А бывают у вас какие-то конфликты в паре?

Ковязина: Нет. Я не знаю, почему так получилось, но пока что вроде бы ни одного не было. Даже никаких ссор не было.

— Проводите ли вы время вместе вне льда?

Ковязина: Иногда бывает, что сходим погулять. Или после соревнований тоже бывает, что можем сходить куда-нибудь.

— Есть ли у вас какие-то общие увлечения?

Ковязина: Листать TikTok (смеётся).

— TikTok — это уважаемо! Какие у вас хобби по отдельности?

Ковязина: Я окончила четыре класса музыкального училища и до сих пор иногда могу поиграть на скрипке. Также люблю собирать конструкторы, лего, заниматься мелкой моторикой. Ещё изучаю японский язык немножко.

Мохов: У меня мало времени на хобби, но я люблю, например, поиграть, чтобы расслабиться. Играю я в «Геншин» (смеётся).

— «Геншин» мы тоже уважаем! А следите ли за другими видами спорта, помимо фигурного катания?

Ковязина: Я, наверное, немножко слежу за художественной гимнастикой, немножко – за теннисом. В каждом виде знаю по чуть-чуть.

— Есть любимый спортсмен у вас? Может, теннисист какой? Александр Бублик, например, если говорить в рамках TikTok…

Ковязина: Александр Бублик — это легенда (смеётся).

Мохов: Я прям за кем-то не слежу, но люблю смотреть, например, волейбол. Любимых команд или волейболистов, наверное, нет. Просто нравится смотреть сам спорт.

— Артемий, слышала, что вы увлекаетесь аниме. Какие любите?

Мохов: Да, я смотрю (улыбается).

Ковязина: Давай топ-3 аниме от Артемия Мохова (улыбается).

Мохов: Сейчас я пересматриваю «Наруто». Ну я много чего смотрел. «Человек-бензопила», «Магическая битва» мне нравятся. Это вот из последних, которые понравились.

— Вы больше по старым или по новым аниме?

Мохов: Нравятся и старые, и новые.

— Какое аниме можете любому посоветовать? Из разряда «обязательно должен посмотреть каждый, иначе жизнь пройдёт зря».

Мохов: Ну, вот то, с которого я начинал — «Бездомный Бог», его порекомендую.

— Супер! Зоя, а вы смотрите аниме?

Ковязина: Я смотрела только одно аниме — это «Синяя тюрьма: Блю Лок». И мы смотрели его вместе с братом, он у меня тоже фанат аниме. Он мне сказал: «Это ты точно должна посмотреть». И мы вместе с ним посмотрели.

— Какие впечатления остались от просмотра?

Ковязина: Достаточно хорошие. В прошлом году вышел второй сезон. Я пересмотрела первый и ещё посмотрела второй.

— Вас Артемий не пытался подсадить на аниме?

Ковязина: Нет (смеётся).

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

«Следили за отбором Аделии — смотрели на большом экране»

— Не так давно Аделия Петросян выступала в олимпийском отборе. Следили?

Мохов: Конечно.

Ковязина: Да, следили, смотрели на большом экране. Поздравляем её с отбором на Олимпийские игры!

— А лично вы общались с ней после этого? Поздравляли, возможно?

Ковязина: Да, когда она приехала в Москву, мы встретились с ней в коридоре, я сказала: «Поздравляю, молодец!»

Мохов: Тоже.

— Говоря о международных соревнованиях, смотрите их?

Ковязина: Как получится.

Мохов: Иногда смотрим.

Ковязина: Да, иногда смотрим. Следим за Никой Эгадзе, нашим одногруппником. Мы всегда болеем за него.

— За какими видами следите?

Мохов: За одиночным катанием. За женским, за мужским.

— А кто вам нравится?

Ковязина: Илья Малинин. Это фаворит, наверное…

Мохов: Всех (смеётся).

Ковязина: (Смеётся.) Фаворит всех!

— Чем он вас привлекает?

Ковязина: Наверное, своим упорством. Он делает то, что делают единицы в мире. И всегда очень интересно за ним наблюдать.

— А его постановки в этом сезоне видели?

Ковязина: Да. Очень понравилась его короткая программа. И он, по моему мнению, стал намного лучше с прошлого сезона.

— Есть у вас кумиры?

Ковязина: Аня Щербакова (улыбается).

Мохов: Прям кумира, наверное, нет.

— Зоя, а чем вам Аня нравилась?

Ковязина: Аня мне нравится и сейчас. Чем именно… Своим умением собираться в нужный момент. Это прям её фишка. И стальными нервами.

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

— Были ли у вас в детстве любимые фигуристы?

Мохов: Ну, сейчас не скажу. Не помню…

Ковязина: Наверное, всё та же Анна Щербакова. Я помню, она один раз приезжала в Йошкар-Олу на этап Гран-при, вроде бы юниорский. И мы ходили на трибуны, болели за неё.

— А вы с Анной общались, виделись?

Ковязина: Да, общались. Она очень позитивный человек (улыбается).