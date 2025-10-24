«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме

Пока интервью с талантливой спортивной парой Зоя Ковязина/Артемий Мохов ждало своего часа, ребята сумели выиграть второй этап юниорской серии Гран-при подряд и первыми завоевали путевку в финал. Фигуристы тренируются в штабе Этери Тутберидзе и в текущем сезоне считаются одними из лидеров в своей возрастной категории. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» спортсмены порадовались золотым медалям, рассказали о своих программах и вспомнили, как вообще начали кататься.
Зоя Ковязина и Артемий Мохов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Мы движемся в правильном направлении и надо работать дальше»
— Поде́литесь мыслями о своём выступлении на этапе Гран-при в Москве (интервью записывалось 15 октября. – Прим. «Чемпионата»)?
Ковязина: Как сказал наш тренер: «Прокат произвольной был рабочий, а для начала сезона очень даже неплохо». Получили кучу положительных эмоций, остались довольными соревнованиями и прокатами.
Мохов: Для первого этапа, я считаю, нам удалось реализовать задуманный уровень сложности. Для начала сезона. Выступили неплохо.
— Как оцените свою форму?
Мохов: На данный момент мы достаточно хорошо готовы. Надеемся сохранить на весь сезон такую форму… Хотя бы (смеётся).
— Идёт ли работа над добавлением элементов ультра-си в программы?
Ковязина: Над элементами ультра-си — нет. Мы больше работаем над тем, чтобы передать образы в программах и сделать все элементы. Может быть, не такие сложные, но чистые.
— Какие эмоции от золота?
Мохов: Ну, пока смешанные чувства, потому что сразу после проката немножко такое состояние… Ну, радостные, конечно.
Ковязина: Ну да, ещё не до конца, наверное, поняли, что произошло. Только отходим от проката, а так эмоции только положительные. Это значит, что мы движемся в правильном направлении и надо работать дальше.
Мохов: Поддерживаю.
«Фильм «Гладиатор» пока не смотрели, но планировали»
— Расскажите немного о своей произвольной программе.
Ковязина: Наша произвольная программа поставлена под саундтрек к фильму «Гладиатор». Эту идею нам предложил Георгий Похилюк, он же и поставил нашу программу.
— Какие у вас образы в этой программе?
Мохов: Ну… В этом образе я гладиатор. Просто ставили по мотивам фильма.
— А фильм смотрели?
Ковязина: (Смеётся.) Нет, не успели. Но мы планировали.
— Как проходил постановочный процесс?
Ковязина: С позитивом. И Филипп Тарасов помогал с постановкой программы, и вся наша тренировочная команда пыталась помочь, где-то подсказать, сделать что-то получше. Вот так вот и образовалась наша произвольная программа.
— Что самое сложное для вас в этой постановке?
Мохов: Передать эмоции.
Ковязина: Ну да. Передать образы в программе.
— Насколько вам комфортно в выбранных образах?
Ковязина: Наша тренерская команда всегда пытается подобрать образы, подходящие нам. И чаще всего это у них очень хорошо получается. В этих образах мы чувствуем себя довольно комфортно.
— Тяжело ли вам переключаться между образами в короткой и произвольной программах?
Мохов: Наверное, нет.
Ковязина: Нет.
«Решили полноценно переехать в Москву, чтобы достичь бо́льших результатов»
— Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в мир фигурного катания?
Ковязина: Я, если честно, начала заниматься фигурным катанием очень спонтанно. Мы просто ехали на машине, моей маме позвонила её подруга и просто сказала: «Мы идём на просмотр на занятия фигурным катанием, пойдёмте с нами». Я пошла и осталась. Мне было четыре года.
Мохов: Я, как и большинство ребят, пошёл сначала для здоровья, а потом мне понравилось. И начал заниматься профессионально.
— Связаны ли ваши семьи со спортом?
Ковязина: Моя мама занималась лёгкой атлетикой, а брат пробовал разные виды спорта. Он занимался плаванием… и тоже лёгкой атлетикой вроде (смеётся). У нас очень спортивная семья.
Мохов: У меня брат тоже занимался плаванием.
Зоя Ковязина и Артемий Мохов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Какими фигуристами вы были в детстве?
Ковязина: Мне кажется, в детстве я была очень целеустремлённой. И всегда хотела сделать лучше, чем остальные.
Мохов: Я был трудолюбивым в детстве.
— А где начинали кататься?
Ковязина: В моём родном городе Йошкар-Оле на катке «Дружба» вместе с Дарьей Садковой.
Мохов: На катке «Динамо» в Новогорске.
— Было ли страшно переезжать в Москву?
Ковязина: Нет. Конечно, были небольшие сомнения, но семья меня очень сильно поддерживает. И мы все вместе приняли решение и переехали.
— Из-за чего решили переехать?
Ковязина: Изначально я приезжала в Москву тренироваться только на каникулах, а потом мы поняли, что так нельзя. И решили уже полноценно переехать, чтобы достичь бо́льших результатов.
— А с Дашей Садковой часто общаетесь про родной город?
Ковязина: Да нет… У нас иногда бывает, что встречаемся в перерывах, немножко болтаем. Или на льду, когда я выхожу к ним.
— Есть любимые места в Йошкар-Оле?
Ковязина: Наверное, любимое место в моём городе — каток «Дружба», на котором я начинала кататься. И всегда, когда приезжаю, люблю рядом с ним погулять. Ну и, конечно же, дом родной.
— Насколько ощутима разница в уровне здесь и там?
Ковязина: Наверное, уровень здесь намного выше.
Тренеры Сергей Дудаков, Филипп Тарасов, Этери Тутберидзе и Георгий Похилюк
Фото: РИА Новости
«Конкуренция есть в каждой группе, и она помогает, подстёгивает»
— А как вы попали в группу Этери Георгиевны?
Ковязина: Если честно, переход у меня тоже был очень спонтанным… Мы просто позвонили и записались на просмотр. Нам сказали: «Всё, хорошо, приезжайте». Через три часа вроде началась тренировка, и после неё мне сказали: «Оставайся».
Мохов: А мы всей группой парного катания Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина перешли к Этери Георгиевне.
— Почему решили перейти в парное катание?
Мохов: Захотелось что-то поменять.
Ковязина: Мне предложила Этери Георгиевна. Я согласилась и перешла. Очень ей за это благодарна.
— Поде́литесь первыми впечатлениями от тренировок в группе Этери Георгиевны?
Ковязина: Я очень старалась сделать всё хорошо — так, чтобы она видела как можно больше моих попыток прыжков и как можно больше меня заметила.
Мохов: Я тоже старался лучше тренироваться, показать себя.
— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?
Ковязина: Наверное, с Олей Сабадой и Полиной Шешелевой.
Мохов: Я с Егором Карнауховым и Павлом Астаховым.
— Опишите атмосферу в вашей группе.
Ковязина: У нас все на позитиве, все поддерживают друг друга.
Мохов: Да, очень дружеская атмосфера.
— Есть ли у вас конкуренция в группе и мотивирует ли она вас?
Мохов: Думаю, конкуренция есть в каждой группе. Ну да, она помогает.
Ковязина: Иногда помогает собраться. Если что-то на тренировке развалится немножко, то помогает, подстёгивает.
«Кажется, мы уже более-менее скатанная пара»
— Если говорить о парном катании, можно ли сказать, что вы уже скатались?
Мохов: Думаю, да. Но ещё есть над чем работать.
Ковязина: Нет предела совершенству. Однако мне кажется, мы уже более-менее скатанная пара.
— Помните первые впечатления друг о друге, когда только встали в пару?
Ковязина: (Смеётся.) Я посмотрела на него и подумала: «Ну, нормальный парень вроде». И всё.
Мохов: Я так же примерно (улыбается).
— Как общий язык находите?
Мохов: Вообще проблем с этим не было. Сразу нашёлся общий язык, да и всё. У нас похожие характеры, нам легче в этом плане, наверное.
— А бывают у вас какие-то конфликты в паре?
Ковязина: Нет. Я не знаю, почему так получилось, но пока что вроде бы ни одного не было. Даже никаких ссор не было.
— Проводите ли вы время вместе вне льда?
Ковязина: Иногда бывает, что сходим погулять. Или после соревнований тоже бывает, что можем сходить куда-нибудь.
— Есть ли у вас какие-то общие увлечения?
Ковязина: Листать TikTok (смеётся).
— TikTok — это уважаемо! Какие у вас хобби по отдельности?
Ковязина: Я окончила четыре класса музыкального училища и до сих пор иногда могу поиграть на скрипке. Также люблю собирать конструкторы, лего, заниматься мелкой моторикой. Ещё изучаю японский язык немножко.
Мохов: У меня мало времени на хобби, но я люблю, например, поиграть, чтобы расслабиться. Играю я в «Геншин» (смеётся).
— «Геншин» мы тоже уважаем! А следите ли за другими видами спорта, помимо фигурного катания?
Ковязина: Я, наверное, немножко слежу за художественной гимнастикой, немножко – за теннисом. В каждом виде знаю по чуть-чуть.
— Есть любимый спортсмен у вас? Может, теннисист какой? Александр Бублик, например, если говорить в рамках TikTok…
Ковязина: Александр Бублик — это легенда (смеётся).
Мохов: Я прям за кем-то не слежу, но люблю смотреть, например, волейбол. Любимых команд или волейболистов, наверное, нет. Просто нравится смотреть сам спорт.
— Артемий, слышала, что вы увлекаетесь аниме. Какие любите?
Мохов: Да, я смотрю (улыбается).
Ковязина: Давай топ-3 аниме от Артемия Мохова (улыбается).
Мохов: Сейчас я пересматриваю «Наруто». Ну я много чего смотрел. «Человек-бензопила», «Магическая битва» мне нравятся. Это вот из последних, которые понравились.
— Вы больше по старым или по новым аниме?
Мохов: Нравятся и старые, и новые.
— Какое аниме можете любому посоветовать? Из разряда «обязательно должен посмотреть каждый, иначе жизнь пройдёт зря».
Мохов: Ну, вот то, с которого я начинал — «Бездомный Бог», его порекомендую.
— Супер! Зоя, а вы смотрите аниме?
Ковязина: Я смотрела только одно аниме — это «Синяя тюрьма: Блю Лок». И мы смотрели его вместе с братом, он у меня тоже фанат аниме. Он мне сказал: «Это ты точно должна посмотреть». И мы вместе с ним посмотрели.
— Какие впечатления остались от просмотра?
Ковязина: Достаточно хорошие. В прошлом году вышел второй сезон. Я пересмотрела первый и ещё посмотрела второй.
— Вас Артемий не пытался подсадить на аниме?
Ковязина: Нет (смеётся).
Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
«Следили за отбором Аделии — смотрели на большом экране»
— Не так давно Аделия Петросян выступала в олимпийском отборе. Следили?
Мохов: Конечно.
Ковязина: Да, следили, смотрели на большом экране. Поздравляем её с отбором на Олимпийские игры!
— А лично вы общались с ней после этого? Поздравляли, возможно?
Ковязина: Да, когда она приехала в Москву, мы встретились с ней в коридоре, я сказала: «Поздравляю, молодец!»
Мохов: Тоже.
— Говоря о международных соревнованиях, смотрите их?
Ковязина: Как получится.
Мохов: Иногда смотрим.
Ковязина: Да, иногда смотрим. Следим за Никой Эгадзе, нашим одногруппником. Мы всегда болеем за него.
— За какими видами следите?
Мохов: За одиночным катанием. За женским, за мужским.
— А кто вам нравится?
Ковязина: Илья Малинин. Это фаворит, наверное…
Мохов: Всех (смеётся).
Ковязина: (Смеётся.) Фаворит всех!
— Чем он вас привлекает?
Ковязина: Наверное, своим упорством. Он делает то, что делают единицы в мире. И всегда очень интересно за ним наблюдать.
— А его постановки в этом сезоне видели?
Ковязина: Да. Очень понравилась его короткая программа. И он, по моему мнению, стал намного лучше с прошлого сезона.
— Есть у вас кумиры?
Ковязина: Аня Щербакова (улыбается).
Мохов: Прям кумира, наверное, нет.
— Зоя, а чем вам Аня нравилась?
Ковязина: Аня мне нравится и сейчас. Чем именно… Своим умением собираться в нужный момент. Это прям её фишка. И стальными нервами.
Анна Щербакова
Фото: РИА Новости
— Были ли у вас в детстве любимые фигуристы?
Мохов: Ну, сейчас не скажу. Не помню…
Ковязина: Наверное, всё та же Анна Щербакова. Я помню, она один раз приезжала в Йошкар-Олу на этап Гран-при, вроде бы юниорский. И мы ходили на трибуны, болели за неё.
— А вы с Анной общались, виделись?
Ковязина: Да, общались. Она очень позитивный человек (улыбается).