Загитова — тщеславная цыганка, а Плющенко — страстный тореадор? Лучшая программа «Кармен»

«Чемпионат» продолжает восхищаться прекрасным и запускает новый спецпроект — лучшее воплощение известных образов с «золотого диска» мира фигурного катания. Это серия рейтингов, в которых читателям предлагается вспомнить яркие программы известных фигуристов и выбрать лучшую интрепретацию. Начинаем с одного из самых популярных произведений, которое часто используется — «Кармен».
В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую программу, так и за все постановки, которые вам понравились.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алина Загитова, сезон-2018/2019
В постолимпийском сезоне всё ещё 15-летней Алине Загитовой было необходимо удивлять как технически, так и артистически, а это было вдвойне тяжело, ведь после триумфального шествия с «Дон Кихотом» она решила продолжить углубление в «золотой фонд» и выбрала для себя роль тщеславной цыганки Кармен. Однако в новом амплуа она была удивительно органична.
Нужно отметить, что программа Загитовой, которую поставили вместе Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, была посвящена жизни Кармен и не затрагивала трагичный финал, когда цыганка погибла от рук отчаянного любовника Хосе. Настроение постановки чётко улавливалось за счёт грамотной смены музыкальных отрывков, основным из которых была «Хабанера»: энергичное начало оказалось некой ретроспективой в прошлое Кармен, которая соблазняла мужчин для потехи и избегала всяческого наказания за это; затем темп музыки менялся, и она становилась тревожной — это Кармен попала в тюрьму, откуда впоследствии её вызволит обманутый Хосе; в конце же вновь начинался быстрый танец-превосходство, где Алина показывала героиню, сбежавшую из заточения и вернувшуюся к своему привычному образу жизни.
Игривый нрав Кармен Загитова передала отлично, а также справилась со сложной хореографией, которая прекрасно ложилась на сюжет. В постановке можно увидеть как движения из балета «Кармен-сюита», так и другие узнаваемые жесты — поворот на пятке, мах ногой или проезд с заведёнными за спину руками, когда Кармен арестовали. Все эти движения не выглядели инородными, а ведь впоследствии они перекочевали в другие программы Глейхенгауза и были жёстко раскритикованы: махи ногами, например, не раз осуждались как неприменимые к классической хореографии некоторых культовых произведений у Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. В программе же Алины всё было к месту, и, когда спортсменка выкладывалась на полную, результат был превосходный: в том году Загитова выиграла чемпионат мира, став обладательницей «Большого шлема».
Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, сезон-1984/1985
Танцевальное прочтение произведений «золотого фонда» всегда будет выделяться на фоне других — именно это доказали Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, которые представили своё видение «Кармен» в очень сложном сочетании: если Наталья играла исключительно одну роль, то Андрей воплощал в разные моменты постановки Хосе и Эскамильо.
В первой половине программы фигуристы показывали страстную и порочную связь цыганки и тореадора — оба тщеславные, надменные, стремящиеся к собственному удовольствию, они буквально летели по катку, повторяя движения друг друга. Параллельность шагов, одинаковая хореография рук и ног, одно направление движения — всё это указывало на равность персонажей, их низкую духовность. Вместе с тем во второй половине тональность изменялась, и Наталья оказывалась у ног Андрея, буквально повисая на нём — в этот момент спортсмен перевоплощался в Хосе, смыслом жизни которого была Кармен.
Визуально эта метаморфоза решалась за счёт интересных находок. В поддержке, когда корпус партнёрши находился на бёдрах фигуриста, иллюстрировалась ведущая роль Кармен. Итог же роковой ссоры отобразила поддержка на руках, когда сержант нёс почти бездыханную возлюбленную. Финальная поза, во время которой Андрей укладывает Наталью себе на колени, сожалея о содеянном, стала мощной акцентной точкой. Бестемьянова и Букин за несколько минут рассказали историю безумной любви, итогом которой стала трагедия сразу двоих людей.
Роман Костомаров/Татьяна Навка, сезон-2005/2006
К Олимпиаде в Турине 2006 года Татьяна и Роман входили в число мировых лидеров в танцах на льду. В том сезоне они брали золото на этапах Гран-при, чемпионате страны и первенстве Европы. В Италии же фигуристы продемонстрировали невероятную подготовку: после обязательной программы они шли вторыми, но с безупречным произвольным танцем «Кармен» не оставили шансов соперникам и стали первыми.
Работа над постановкой велась после изучения балета, в котором блистала великая Майя Плисецкая, и, пожалуй, Навке удалось приблизиться к эталону Кармен. Татьяна обманчиво находилась во всех поддержках и вращениях в позиции ведомой — например, во время проката на бедре партнёра. Однако именно она задавала ритм танцу, как это делала её героиня, управляющая чувствами двух совершенно разных мужчин.
К слову, у Романа в этой программе был, скорее, собирательный образ, приближённый к тореадору, который находился на одной волне со строптивой возлюбленной. Вместе они двигались к своей цели, восхищая публику. Особенность хореографии Костомарова и Навки как раз заключалась в том, что у них почти не было сольных движений — либо они шли параллельно, либо навстречу друг другу, сохраняя тактильный контакт. Такая слаженность и привела к ощущению цельности их дуэта, которая не оставила судей равнодушными.
Ксения Столбова/Фёдор Климов, сезон-2017/2018
Яркой точкой в карьере Ксении Столбовой и Фёдора Климова стала произвольная программа «Кармен», тема, которая в парном катании встречается редко из-за сложности сюжета и необходимости вплетения в него стандартизированных элементов, которых у парников в избытке. Но спортсмены смогли интегрировать и выбросы, и тодесы, и подкруты так, чтобы они отражали драматургию.
Ксения и Фёдор катались на огромной скорости, при этом попадая во все музыкальные акценты. И если их отыгрыш лицом и руками, быть может, казался несколько скупым, всё компенсировалось тем, какие находки они использовали. Будь то «побег» Кармен на руках у партнёра, когда фигуристка повисла в воздухе, или же колесо Столбовой при поддержке Климова — все эти фишки отображали взаимоотношения женщины, привыкшей к чужому вниманию и способной погубить понравившегося ей мужчину.
Евгений Плющенко, сезон-2002/2003
Первая Олимпиада в карьере Евгения Плющенко началась с премьеры его новой произвольной программы. В Солт-Лейк-Сити фигурист решил не мелочиться и взять музыку, которую сложно выкатать на все 100%, однако талантливому ученику Алексея Мишина это удалось.
Для себя Евгений выбрал героя тореадора Эскамильо — молодого и дерзкого, страстного и охотливого до чужого внимания. Все эти качества персонажа Плющенко перенёс в хореографию: гибкие руки, подвижные плечи и шея, даже взмахи ногами — всё работало на образ. Главной фишкой стало характерное движение бёдрами при полной статичности корпуса, более подходящее женской хореографии, — в этом слышался вызов от спортсмена, который был настолько бесстрашен, что включил в программу несколько элементов, которые на тот момент ни исполнял никто в мире.
Однако четверные прыжки и невероятные каскады не были основным оружием фигуриста — его постановка говорила сама за себя. Скоростной прокат с отлично обыгранными музыкальными акцентами принёс Евгению высокие баллы за вторую оценку и серебро главного старта четырёхлетия.
Софья Муравьёва, сезон-2025/2026
Самая свежая «Кармен» в фигурном катании — от Софьи Муравьёвой, которая в текущем сезоне будет радовать новой короткой программой. С переходом к Алексею Мишину фигуристке требовалась трансформация, но мало кто ожидал, что вместе с необычным для себя амплуа Софья сломает и систему прочтения легендарного произведения.
Особенность постановки не столько в нестандартном выборе музыки, ведь к классическим отрывкам из оперы добавились и другие фрагменты, сколько в репрезентации роковой женщины, у которой на самом деле трагическая судьба. В этом Муравьёва не изменила себе и добавила в дерзкий образ драматического накала, отразив это через финальную позу на льду, игру лицом и работу руками. При этом все технически важные элементы остались вплетёнными в канву проката, так что он выглядел вполне цельно.
Основная сложность — это экспрессивное включение от фигуристки, ведь пока это новое для неё направление, и ей приходится искать себя в нём:
«Близок ли мне образ роковой женщины Кармен? Не близок, в этом и сложность программы, потому что это совершенно другой человек. Перед тем как встать в начальную позу, ты должен резко переключиться, понять, что сейчас не себя катаешь, чтобы все поняли историю», — делилась Муравьёва.
Катарина Витт, сезон-1987/1988
Олимпиада в Калгари навсегда вошла в историю как решающая конфликт двух Кармен — Катарины Витт и Дэби Томас. Причём победа немки была символом того, что она перекатала соперницу не по технике, а как раз по артистизму.
Особенностью проката Витт являются несколько вещей: первое — отличное попадание в смену темпа музыки, второе — умелая интеграция акцентных движений, которые, обратите внимание, компенсируют не слишком выдающуюся физическую форму фигуристки, и третье — игра лицом. Возможно, последнее не так важно в мире спорта, но на тот момент именно это «проживание» образа сделало Катарину чемпионкой.
Что же касается её хореографических навыков, то тут стоит отметить, что вращения, дорожки шагов, связки выполнены на среднем даже для того времени уровне. Однако то, как спортсменка подошла к их стилизации, заслуживает самой высокой похвалы. Основная работа была проведена над руками и фиксацией позиций — в любом положении Витт придерживалась выбранной позы: согнутые кисти, вывернутая под не самым удобным углом нога, намеренно изогнутая линия позвоночника — даже не в динамическом движении всё это сохранялось, отчего и возник эффект уникальной артистичности.
Михаил Коляда, сезон-2018/2019
«Мне было лет 9-10, когда я сказал, что мне очень нравится музыка, хотел бы попробовать, потому что она меня заводит. Но потом эта идея отложилась в долгий ящик, и только недавно я вспомнил. И не только я. Три фигуриста нашей сборной поставили программы под «Кармен». Так что сезон «Кармен» объявляю открытым», — именно так свой выбор темы программы объяснил Михаил Коляда перед стартом сезона-2018/2019. И, кажется, тот факт, что фигуристу пришлось «вынашивать» эту идею, дал свои плоды.
«Кармен» Коляды отличалась от ряда других программ у мужчин-одиночников тем, что в ней отсутствовали гиперболизированные эмоции и резкие движения, соответствующие им. Спортсмен давал «остроты» ровно столько, сколько требовалось, ведь развитие Эскамильо не было главным в новелле Проспера Мериме. Таким образом, музыка оперы Жоржа Бизе для партии этого героя не выделялась яркими акцентными переходами и шла в одной тональности. Так и выступление Миши было плавным, без лишней драмы, оттого и выглядело очень уверенным, когда все прыжки исполнялись чисто.
Коляда за счёт отличного владения коньком, хорошей пластики, работы с корпусом и руками добился прямых линий в статичных позах и красивых переходах во время динамических элементов вроде вращений и дорожки шагов. Благодаря этому постановка выглядело комплексной, достойной высоких оценок как за технику, так и за артистизм.
Ирина Слуцкая, сезон-2000/2001
К сезону-2000/2001 Ирина Слуцкая была большой фигурой в своём виде спорта, поэтому к её программам было самое пристальное внимание. В том году она представила свою интерпретацию «Кармен», но постановка получилась неоднозначной.
По сути, произвольная Слуцкой — классическое прочтение произведения с традиционным музыкальным сопровождением, нарезанным в соответствии с логикой развития сюжета. Однако если присмотреться, то хореографически история обыграна мало: специалисты, работавшие над постановкой, оставили много пустых мест, которые не позволили фигуристке раскрыть весь свой потенциал.
Ирина попадала в акценты благодаря прыжкам со скоростной круткой, выделялась эффектными вращениями вроде либелы или винта, а вот на дорожке шагов было мало уникальных поворотов, которые сделали бы её заметной. Тем не менее «Кармен» принесла Слуцкой немало наград, в том числе золото чемпионата Европы и серебро мирового первенства.
Максим Ковтун, сезон-2018/2019
Возвращение Максима Ковтуна на лёд было одним из главных событий сезона-2018/2019, причём воспитанник Елены Буяновой планировал сделать это ярко, поэтому взял образ своего, вероятно, самого звёздного соперника Евгения Плющенко. Конечно, тема «Кармен» не принадлежала конкретно двукратному олимпийскому чемпиону, но Максим думал именно о нём, когда предложил Петру Чернышёву сделать постановку о драме сержанта, полюбившего вздорную цыганку.
«Была уже глухая ночь. В какой-то момент мы остановились у борта, и я спросил Петю, помнит ли он программу Плющенко, которую тот катал в 2002 году, и можно ли вообще её брать, вдруг на этот счёт существуют какие-то ограничения? Почему-то у меня сложилось ощущение, что со времён Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити эту версию «Кармен» никто не использовал», — рассказывал Ковтун «РИА Новости».
В итоге после благословения Татьяны Тарасовой было принято решение пробовать. То, что получилось, принесло фигуристу титул четырёхкратного чемпиона России. Хотя не сказать, что постановка была оригинальной: вероятно, Максиму не хватило пластичности, чтобы обыграть все важные моменты. Одним из его главных преимуществ была сложная дорожка шагов в быстром темпе со множеством переходов и эмоциональным включением фигуриста. Ковтун катал эту программу ровно, делая упор на четверные прыжки.