Загитова — тщеславная цыганка, а Плющенко — страстный тореадор? Лучшая программа «Кармен»

Алина Загитова, сезон-2018/2019

В постолимпийском сезоне всё ещё 15-летней Алине Загитовой было необходимо удивлять как технически, так и артистически, а это было вдвойне тяжело, ведь после триумфального шествия с «Дон Кихотом» она решила продолжить углубление в «золотой фонд» и выбрала для себя роль тщеславной цыганки Кармен. Однако в новом амплуа она была удивительно органична.

Нужно отметить, что программа Загитовой, которую поставили вместе Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, была посвящена жизни Кармен и не затрагивала трагичный финал, когда цыганка погибла от рук отчаянного любовника Хосе. Настроение постановки чётко улавливалось за счёт грамотной смены музыкальных отрывков, основным из которых была «Хабанера»: энергичное начало оказалось некой ретроспективой в прошлое Кармен, которая соблазняла мужчин для потехи и избегала всяческого наказания за это; затем темп музыки менялся, и она становилась тревожной — это Кармен попала в тюрьму, откуда впоследствии её вызволит обманутый Хосе; в конце же вновь начинался быстрый танец-превосходство, где Алина показывала героиню, сбежавшую из заточения и вернувшуюся к своему привычному образу жизни.

Игривый нрав Кармен Загитова передала отлично, а также справилась со сложной хореографией, которая прекрасно ложилась на сюжет. В постановке можно увидеть как движения из балета «Кармен-сюита», так и другие узнаваемые жесты — поворот на пятке, мах ногой или проезд с заведёнными за спину руками, когда Кармен арестовали. Все эти движения не выглядели инородными, а ведь впоследствии они перекочевали в другие программы Глейхенгауза и были жёстко раскритикованы: махи ногами, например, не раз осуждались как неприменимые к классической хореографии некоторых культовых произведений у Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. В программе же Алины всё было к месту, и, когда спортсменка выкладывалась на полную, результат был превосходный: в том году Загитова выиграла чемпионат мира, став обладательницей «Большого шлема».