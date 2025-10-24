Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске — онлайн-трансляция, 25 октября 2025, короткая программа, участники, Петросян

Петросян готовит заочный ответ иностранным соперницам на Гран-при в Магнитогорске! LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Аделия Петросян
Комментарии
Следим за первым этапом.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Очередной внутренний сезон в российском фигурном катании набирает обороты! В субботу, 25 октября, стартует серия Гран-при России — первый этап пройдёт в Магнитогорске. Это один из трёх турниров, который состоится в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Главным хедлайнером первого этапа станет двукратная чемпионка России и победительница финала Гран-при Аделия Петросян. В сентябре ученица Этери Тутберидзе получила заветную квоту на Олимпийские игры, которые пройдут в Милане. Для полноценного допуска Аделии ещё предстоит пройти дополнительную проверку. Поэтому на данном этапе особенно интересно посмотреть за тем, как фигуристка будет набирать форму.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Не началось

В Пекине Петросян каталась с тройными прыжками. Всему виной оказалась травма, которую фигуристка получила ещё весной, она даже могла отказаться от отборочного турнира. Теперь для Аделии главное — постепенно набирать форму и к февралю оказаться на пике, чтобы в Милане показать себя во всей красе. Поэтому не столь важно, будет ли спортсменка исполнять ультра-си — важнее показать программы на публике и довести их до совершенства.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Мужчины. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 14:45 МСК
Не началось

В мужском турнире интересно будет наблюдать за Марком Кондратюком и его яркими постановками. В короткой программе ученик Светланы Соколовской заявил старший четверной — квад-лутц. Но и более юные соперники не отстают — Григорий Фёдоров и Николай Угожаев намерены прыгнуть каскад с четверным флипом и сольный лутц!

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Спортивные пары. Короткая программа
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Не началось

В парном турнире Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поборются с Елизаветой Осокиной и Артёмом Грицаенко, а в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов посоревнуются с Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 1, Магнитогорск
Танцы на льду. Ритм-танец
25 октября 2025, суббота. 17:50 МСК
Не началось

«Чемпионат» будет внимательно следить за этапом Гран-при в Магнитогорске. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android