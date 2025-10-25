Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Кто из фигуристов возвращался после дисквалификации за допинг: Костнер, Ларионов, Бережная, примеры для Камилы Валиевой

Валиевой официально можно тренироваться! Как фигуристы возвращались после допинг-скандала?
Анастасия Матросова
Как фигуристы возвращались после допинг-скандала?
Можно вернуться и выиграть золото — наши фигуристы это доказывали.

Камила Валиева с сегодняшнего дня может начать официальные тренировки в рамках периода своей дисквалификации – да, это свершилось! Фигуристка, безусловно, поддерживала форму в период отстранения, но с 25 октября она имеет полное право тренироваться в группе у своего наставника.

В фигурном катании случались скандалы из-за допинга, однако спортсмены возвращались и становились только сильнее. «Чемпионат» вспоминает их истории.

Екатерина Боброва — минус чемпионат мира из-за остатков мельдония

Период отстранения Екатерины был временным, небольшим по протяжённости, но успел больно ударить по фигуристке и её партнёру Дмитрию Соловьёву. В 2016 году из-за запрета мельдония пострадали многие российские спортсмены, причём даже те, кто перестал употреблять вещество до дня запрета – микродозы могли остаться в организме.

Чемпионат мира 2016 года в Бостоне пара пропустила, но в апреле временное отстранение Бобровой сняли: ISU принял такое решение из-за низкой концентрации вещества в организме и длительного срока его выведения. Однако на главном турнире сезона выступать было уже поздно.

После этой нелепой истории Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выиграли ещё две медали на чемпионатах Европы, а также командное серебро в 2018 году в Пхёнчхане.

Елена Бережная — золото Олимпиады после глупости с лекарством от насморка

На момент дисквалификации Елена Бережная уже была признанной во всем мире успешной спортсменкой, вместе с Антоном Сихарулидзе она стала серебряным призёром Олимпийских игр, дважды выиграла чемпионат мира. Могла бы выиграть и третий подряд – но за несколько дней до ЧМ-2000 стало известно, что в допинг-пробе фигуристки обнаружен запрещённый препарат псевдоэфедрин.

Пострадала Бережная из-за ошибки врача, который посоветовал купить лекарство от простуды – а там как раз и оказалась «запрещёнка». Но наказания было не избежать. Бережная и Сихарулидзе пропустили чемпионат мира, время дисквалификации составило три месяца – удалось доказать, что приём препарата был непреднамеренным, вещество попало в организм случайно.

Неприятность не помешала Елене и Антону на их пути к золоту Олимпиады: следующие два сезона они провели на высочайшем уровне и выиграли главный турнир в карьере.

Юрий Ларионов — две Олимпиады, золото России и серебро Европы

Известный российский парник угодил в скандал ещё в середине нулевых. В январе 2008 года в его пробе обнаружили фуросемид, из-за чего карьера встала на паузу. Причем не только его, но ещё и партнёрши Веры Базаровой: юная фигуристка ждала его возвращения. Сам препарат Юрий принимал для сгонки веса перед соревнованием, но такое объяснение официальные органы не устроило – и фигурист оказался вне спорта на два года.

Сам период отстранения оказался немаленьким, форму Ларионов поддерживал необычным образом. «Пошёл в армию и отслужил семь месяцев. Так заполнил пустоту. В центре Челябинска, неподалеку от места расположения моей роты, был публичный каток. Мне же и поручили его заливать, к слову. Я нашёл возможность периодически отлучаться на этот каток, чтобы поддерживать форму», – рассказывал Ларионов «Матч ТВ».

Позднее Юрию сократили срок дисквалификации, вместо двух лет он пропустил полтора года. Но Вера его дождалась – и вместе они съездили на две Олимпиады, включая домашнюю в 2014 году, выиграли три медали на Евро, стали победителями чемпионата России в 2012 году.

Вера Базарова и Юрий Ларионов

Вера Базарова и Юрий Ларионов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Примеры из-за рубежа тоже есть — Каролина Костнер и Даниэль Грассль

В Италии было несколько громких допинг-кейсов в фигурном катании. Каролина Костнер в середине прошлого десятилетия, по своей сути, вообще пострадала ни за что – сама она допинг не принимала, однако её парень Алекс Швацер – да. Костнер наказали за то, что она, по словам самого Швацера, знала об использовании запрещённых методов и укрыла его в доме в момент, когда пришли допинг-офицеры.

Благодаря сливу девушки Швацер смог смягчить наказание себе, а вот Каролина на закате карьеры осталась без соревнований и возможности легально тренироваться. Но фигуристка решила не завершать карьеру, она вернулась, да ещё как! Благодаря тренировкам у Алексея Мишина Костнер продлила свою карьеру ещё на два сезона и дошла до четвёртой своей Олимпиады. Взяла две бронзовые медали чемпионата Европы, отобралась в финал Гран-при и осталась в шаге от медали на домашнем чемпионате мира в Милане. Костнер тогда выиграла короткую программу, однако из-за ошибок в произвольной финишировала пятой. Но всё это – в возрасте 31 года!

Дело Даниэля Грассля в 2023 году итальянская федерация постаралась максимально засекретить, фигурист ушёл в тень и пропустил целый сезон. Лишь после его возвращения стало понятно официально – из-за трёх пропусков тестов за год спортсмен и получил отстранение.

После возобновления карьеры Грассль выиграл две медали этапов Гран-при и прошёл в финал серии, взял бронзу командного чемпионата мира. Теперь его ждёт домашняя Олимпиада, при успешном отборе есть шанс показать себя что в личном турнире, что в командном.

