Петросян прибавила и обещала четверные в произвольной. Обзор первого дня Гран-при России

Стартовала очередная серия Гран-при России! Первый этап соревнований проходит в Магнитогорске. Короткая программа в отдельных видах прошла без особых интриг — так, в женском турнире лидерство ожидаемо захватила наша главная олимпийская надежда – Аделия Петросян. А вот ритм-танец был полон сюрпризов — и принёс неожиданные результаты. Как это было — рассказываем самое главное в материале «Чемпионата».

Небезупречная Петросян выиграла короткую программу

Безо всяких сомнений, Аделия стала главной звездой соревнований в Магнитогорске. Не так важно для неё побеждать, как получать соревновательный опыт и вести, пусть и заочную, борьбу с иностранками. Пока Петросян выступала без тройного акселя, однако сам прокат, определённо, был сильнее, чем в Пекине. Получилось почти всё – кроме дорожки шагов. На ней ученица Тутберидзе откровенно ошиблась, о чём призналась в эфире Первого канала:

«Я в дорожке раза три-четыре попадала в след. Но на твизлле я ещё плечами себя закрутила не в ту сторону. Поэтому получилась дурацкая ошибка, поработаем».

Некоторым баллы Петросян показались завышенными — мол, а где же обещанная установка на более строгое судейство? Однако, по личным ощущениям, при просмотре проката Аделии онлайн казалось, что всё по делу. Ну просто она сильнее всех! Ну кто сейчас реально готов с этим поспорить? В конце концов, дорожка не была сорвана — просто исполнена посредственно. И за неё фигуристка получила третий уровень и невысокое GOE. Не сказать, что судьи отсыпали ей что-то.

Но больше всего радует то, что восстановление ультра-си уже идёт — Аделия намерена исполнить четверные прыжки в произвольной программе. С её слов, квад-тулуп у неё уже получался на тренировках:

«Завтра на тренировке будем решать, какой конкретно будет контент. Я надеюсь, он будет такой, какой заявлен. Сегодня на тренировке четверной тулуп получался. Надеюсь, завтра будет ещё больше получаться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Что касается соперниц Аделии, то будем честны — серьёзной конкуренции у неё не было. Единственная участница, которая пошла на ультра-си в короткой программе, — это Дина Хуснутдинова. Однако тройной аксель у фигуристки не получился — недокрут и касание рукой льда. Но 16-летняя спортсменка проводит свой первый взрослый сезон. И оказаться на промежуточном четвёртом месте для неё не так уж и плохо.

Тройку замкнула лучшая фигуристка Санкт-Петербурга Ксения Гущина — в короткой программе она исполнила всё. Разве что дорожка шагов у неё вышла на третий уровень. А надбавки за элементы у спортсменки были не очень высокими. Второй стала Анна Фролова, которая также справилась со своей программой. Прыжковые элементы получились хорошо, подвела фигуристку всё та же дорожка шагов. Но было видно, что Аня катила не так легко: «Не сильно вышло получить удовольствие от своего проката», — призналась Фролова после выступления.

Женщины со второго по седьмое места расположились достаточно плотно — поэтому предсказывать расклады пока сложно — разве что Петросян выглядит явным фаворитом.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Кондратюк уступил более молодым соперникам

В мужском турнире также есть явная звезда. В какой бы форме ни был Марк Кондратюк — он остаётся одним из главных хедлайнеров любого турнира, на который только приезжает. И пусть даже на фасаде арены «Металлург» висит портрет Евгения Семененко, который на этапе в Магнитогорске даже не принимает участия!

Тем не менее опытный Марк, чемпион России и Европы, проиграл короткую программу более молодым спортсменам. В прокате Кондратюк пошёл на старший четверной — квад-лутц, однако не сумел исполнить его чисто: допустил недокрут. Каскад сальхов – тулуп – с недокрутом в четверть на втором прыжке, а комбинированное вращение со сменой ноги фигурист и вовсе исполнил без базовой позиции «волчок». А на концовку его и вовсе не хватило: ещё одно вращение на третий уровень, а дорожка шагов — лишь на второй. В итоге по технике ученик Светланы Соколовской уступил лидеру больше 10 баллов и стал только третьим (87,36).

Вторым стал товарищ Кондратюка по тренерской группе — Григорий Фёдоров. Он исполнил сольный четверной флип, а каскад — из двух тройных. Благодаря чистоте исполнения всех элементов, включая вращения (на высший уровень) и дорожки (на третий), 20-летний фигурист обошёл именитого соперника с суммой 87,45 балла. Хотя разница между ним и Марком получилась минимальная — несколько десятых.

Победу в короткой программе одержал 19-летний Николай Угожаев. Он заявил самый сложный контент среди всех участников — каскад четверной флип-тулуп и сольный квад-лутц, а также тройной аксель — и успешно справился с ним. За одну только технику спортсмен набрал 57,36 и в сумме —- 95,69 балла! Фигурист лишь потерял уровень на дорожке шагов, исполнив её на третий. И всё же перед произвольной программой у Угожаева достаточно хороший задел — почти восемь баллов от второго и третьего мест. Впрочем, мужское одиночное катание способно удивлять. И не такое умеют отыгрывать мужчины-фигуристы!

Елизавета Осокина/Артём Грицаенко Фото: РИА Новости

В парном катании — битва за тройку

Лидеры нашего парного катания в Магнитогорск не приехали — выбрали более поздние этапы. Так что на арене «Металлург» состоялась негласная битва за третий номер — в двух лидирующих дуэтов сомнений нет и быть не может: они пока что лучшие в стране. Боролись между собой два дуэта, которые по-своему прекрасны — Елизавета Осокина/Артём Грицаенко и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Первый раунд остался за пермской парой. Лиза и Артём катались небезупречно, но достойно: хороший параллельный тройной тулуп, тройная подкрутка — на четвёртый уровень, выброс флип — без вопросов. Разве что вращение исполнили лишь на второй уровень и получили отрицательное GOE. В итоге — 71,48 за короткую программу и промежуточное лидерство.

Анастасия и Дмитрий в целом не сильно хуже — в своей яркой постановке под Besame mucho потеряли уровни лишь на подкрутке и на дорожке шагов. Всё остальное было исполнено хорошо. Понятно, что пока только начало сезона — но борьба за бронзу чемпионата России началась уже сейчас. Мухортова/Евгеньев и Осокина/Грицаенко выглядят неплохими кандидатами. Однако не сбрасываем со счетов и Наталью Хабибуллину и Илью Княжука. По разговорам в фигурнокатательной тусовке у ребят «всё очень хорошо». Но есть одно — мы, широкая публика, совсем их не видели в этом сезоне. Так что пока равняемся на тех, кто есть.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов Фото: РИА Новости

В танцах всё очень сложно и ничего не понятно

В соревнованиях танцоров ожидалось, что на лидирующих позициях будут победители финала Гран-при Василиса Кагановская/Максим Некрасов. В текущем сезоне в активе учеников Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова уже есть победа на мемориале Панина-Коломенкина. Но в Магнитогорске у ребят что-то пошло не так — они внезапно сорвали поддержку. Как это получилось — не поняли и сами фигуристы:

«Случилось недоразумение. Немножечко повело нас не туда, но ничего, всё бывает. Мы про это забываем. Но теперь будем знать, что такое может произойти. Готовимся к завтрашнему дню, настраиваемся. Завтра будет новый день. Вот и всё. Сегодня всё нормально, немножко не так, как мы изначально планировали.

Что случилось на поддержке? Если б мы сами до конца понимали, мы бы рассказали (улыбается). Нужно пересматривать видео. Немножко попал конёк в след. Конёк остался на месте, а тело пошло дальше, случилась потеря равновесия», — рассказала Кагановская в микст-зоне.

Так что с результатом в 74,40 пара осталась на второй строчке. Ещё одно недоразумение случилось с Елизаветой Пасечник и Дарио Чиризано — партнёрша упала с последовательности шагов по средней линии… К тому же пара нарушила временны́е рамки и получила ещё один «дедакшен». Всё это отбросило дуэт, который ожидали видеть на призовых местах, аж на пятое место.

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

Победу в ритм-танце одержали фигуристы, которые так часто оказывались в тени других пар — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Правда, от Кагановской/Некрасова ребята оторвались не так сильно — всего на 1,31 балла. Уникально и то, что фигуристы при чистом прокате уступили в компонентах Василисе и Максиму. Всё-таки танцы на льду — это магия!

Тройку замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Партнёрша не так давно перенесла операцию и потратила на восстановление достаточно много времени, а на лёд вышла только в начале июня. Тем не менее пара успела поставить новые программы и уже обкатала их на менее статусных соревнованиях. А теперь с красивой суммой в 74 балла ровно замкнула тройку на этапе Гран-при! Однако делать какие-то прогнозы на финальный результат здесь будет очень непросто — такие уж танцы на льду по своей природе!