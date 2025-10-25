Ученики Слюсаренко обошли олимпийских чемпионов! Жара на Гран-при в Китае

В Китае завершился второй этап международной серии Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании победу одержала трикселистка Эмбер Гленн, у мужчин первое место занял японец Сюн Сато, в парном катании выиграли Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, а в танцах на льду — чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Разбираемся, как выступили вернувшиеся олимпийские чемпионы из Китая, чемпионка мира Алиса Лью, а также что произошло с её программами и как оценили вице-чемпиона мира среди мужчин Михаила Шайдорова.

Чемпионка мира вернулась со старыми программами под комментарии Акатьевой

В женском одиночном катании развернулась борьба между двумя американками — чемпионкой мира Алисой Лью и победительницей финала Гран-при Эмбер Гленн. В короткой программе под комментарии чемпионки России Софьи Акатьевой Алиса Лью вышла в лидеры благодаря каскаду тройной лутц — тройной риттбергер. Даже тройной аксель Эмбер Гленн не позволил ей обойти соперницу. Гленн не справилась с каскадом до конца и уступила лидерство в первый день соревнований.

Эмбер Гленн Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

На элементы ультра-си заходили также японки — Ринка Ватанабэ и Хана Ёсида. Первая в итоге взяла бронзу, а вот Ёсида из-за «бабочки» на риттбергере и ошибок на тройном акселе откатилась на 10-е место.

Фигуристка из Грузии Анастасия Губанова продемонстрировала стабильность: она чисто исполнила обе программы, однако до пьедестала ей не хватило около одного балла — цена недокрута на тройном флипе в произвольной программе.

У мужчин — спорное судейство?

Мужское катание не обошлось без споров по поводу судейства. Вице-чемпион мира Михаил Шайдоров занял третье место, уступив японцу Сюну Сато и итальянцу Даниэлю Грасслю. Тренер Шайдорова Иван Ригини выразил недовольство судейством и написал после короткой программы в соцсетях: «Завтра будет новый бой, и мы докажем, что у этого мальчика — одни из самых чистых прыжков на планете. Некоторые фигуристы настолько техничны, будто бы не от мира сего. Он — один из таких. Это было ограбление».

Михаил Шайдоров Фото: International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Казахстанскому спортсмену поставили «галку» на лутце в стартовом каскаде, а в произвольной программе количество недокрутов в протоколе увеличилось до трёх — отметки на лутце и тулупе во второй половине, недокрут в четверть оборота на стартовом акселе и два неясных ребра на флипе.

Олимпийские чемпионы проиграли после возвращения

В парном катании на домашний лёд вернулись олимпийские чемпионы Вэньцзин Суй и Цун Хань, но при этом ни в один из дней они не выходили в статусе лидеров. Открывая соревнования спортивных пар, дуэт с нулевым рейтингом, но олимпийской медалью допустил ошибку на параллельном флипе и потерял шансы на лидерство. В итоге с чистой произвольной программой они уступили ученикам Павла Слюсаренко — Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве, которые и выиграли этап.

В танцах на льду чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс удивили публику необычным костюмом для произвольного танца. Длинная юбка Мэдисон вызывает вопросы в контексте удобства исполнения элементов, однако выглядит эффектно.

Нынешние лидеры мировых танцев на льду заочно уступили вернувшемуся на лёд Гийому Сизерону, выступающему с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. Их преимущество составило 2,77 балла.