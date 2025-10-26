Петросян пойдёт на квады и заберёт золото Гран-при Магнитогорска? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Гран-при в Магнитогорске в самом разгаре. В коротких программах не во всех четырёх видах была интрига — в женском турнире кажется, что Аделия Петросян своего не упустит. А в парном катании борьба ожидаемо закрутилась только между двумя парами — Елизаветой Осокиной/Артёмом Грицаенко и Анастасией Мухортовой/Дмитрием Евгеньевым. Разрыв между дуэтами минимальный — тем интереснее будет смотреть развязку.

В мужском одиночном катании пока что лидирует Николай Угожаев. Однако что такое восемь баллов для наших фигуристов! Сразу четыре участника заявили по четыре четверных прыжка в произвольной программе. Так что второй день расставит всё по своим местам: либо Николай никому не отдаст лидерство, либо кто-то сможет его остановить.

В танцах на льду и вовсе спутаны все карты. Лидеры Василиса Кагановская/Максим Некрасов ошиблись на поддержке и пропустили вперёд Софью Леонтьеву/Даниила Горелкина. Разрыв между парами — чуть больше балла. Ещё один дуэт-фаворит, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, допустили падение в прокате и стали лишь пятыми. Но танцы тот ещё интригующий вид!

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами наших фигуристов. Оставайтесь с нами!