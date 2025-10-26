Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске — онлайн-трансляция, 26 октября 2025, произвольная программа, Петросян

Петросян пойдёт на квады и заберёт золото Гран-при Магнитогорска? LIVE
Екатерина Авдонина Анастасия Рацкевич
,
Аделия Петросян.
Комментарии
Следим за произвольными программами.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Гран-при в Магнитогорске в самом разгаре. В коротких программах не во всех четырёх видах была интрига — в женском турнире кажется, что Аделия Петросян своего не упустит. А в парном катании борьба ожидаемо закрутилась только между двумя парами — Елизаветой Осокиной/Артёмом Грицаенко и Анастасией Мухортовой/Дмитрием Евгеньевым. Разрыв между дуэтами минимальный — тем интереснее будет смотреть развязку.

В мужском одиночном катании пока что лидирует Николай Угожаев. Однако что такое восемь баллов для наших фигуристов! Сразу четыре участника заявили по четыре четверных прыжка в произвольной программе. Так что второй день расставит всё по своим местам: либо Николай никому не отдаст лидерство, либо кто-то сможет его остановить.

В танцах на льду и вовсе спутаны все карты. Лидеры Василиса Кагановская/Максим Некрасов ошиблись на поддержке и пропустили вперёд Софью Леонтьеву/Даниила Горелкина. Разрыв между парами — чуть больше балла. Ещё один дуэт-фаворит, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, допустили падение в прокате и стали лишь пятыми. Но танцы тот ещё интригующий вид!

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами наших фигуристов. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android