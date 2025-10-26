Петросян упала с четверного, но заочно выиграла у соперниц по международке. Как так?

Российские болельщики наконец-то дождались полноценного начала нового сезона! В Магнитогорске прошёл первый этап Гран-при России. До начала старта результаты практически во всех видах казались достаточно предсказуемыми. Но фигурное катание не было бы нашим любимым видом спорта, если бы постоянно не преподносило нам сюрпризы. «Чемпионат» предлагает вместе ознакомиться с яркими итогами соревнований.

Петросян пошла на четверной, но в итоге получила упрёки от Тутберидзе

Безусловно, главной звездой, появления которой ожидал каждый зритель, была лидер сборной и двукратная чемпионка России Аделия Петросян. Этап в Магнитогорске рассматривался как один из подготовительных к главному старту в её жизни — Олимпийским играм 2026 года, для которых она уже прошла отбор. Особый интерес вызывало и то, что накануне Аделия в прямом эфире объявила о планах выполнять элементы ультра-си. В этом году фигуристка ещё ни разу не демонстрировала четверные прыжки на публике, но в Магнитогорске обещала придерживаться своей технической заявки. А она была очень серьёзной — стартовый каскад включал четверной тулуп, двойной тулуп, а затем – сольный четверной тулуп.

В итоге фигуристка действительно зашла на этот прыжок первым же элементом, но упала. Решив не рисковать итоговым местом, Петросян оставила мечты о четверных до следующих стартов и сделала ставку на стабильность. При этом нельзя сказать, что всё остальное у неё получилось безупречным. Аделия действительно очень волновалась, о чём сама и рассказала после проката: «Я совсем себя накрутила перед выходом на лёд. Буду стараться дальше меньше себя накручивать».

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

После произвольной Петросян сообщила, что падение с первого четверного было для неё неожиданностью, так как на тренировках он всегда получался достаточно стабильно. «Насколько уже получается четверной тулуп? Ехала сюда — первый тулуп был готов, были вопросы по второму, а первый был достаточно стабильным. Ну, значит, в следующий раз».

Интересно, что от оплошностей не спас даже тренер. Этери Тутберидзе специально приехала лишь ко второму дню Магнитогорска, чтобы вывести Аделию для исполнения четверных прыжков. В итоге сразу после проката специалист ярко обратилась к своей подопечной, также отметив её неуверенность в катании: «Ну что это такое? Что за сомнения? Аделя, все элементы такие были, все».

Конечно, никакие проблемы не помешали Петросян победить на старте. За свою программу фигуристка получила 147,11 балла. Такие высокие оценки удивили в «кике» не только её саму, но и всю тренерскую группу. В сумме превзойдя за два дня соревнований 223 балла, Аделия заочно выиграла борьбу у американок Эмбер Гленн и Алисы Лью, которые в эти же выходные катались на этапе Гран-при ISU в Китае.

Петросян без ультра-си и с падением обошла Гленн, которая за две программы исполнила два тройных акселя. Нормально ли это? На домашнем турнире, наверное, нормально. Ведь это также необходимо для создания образа Аделии для международного рейтинга. Однако для самой девушки это, скорее, минус, что и вызвало её удивление и недоумение в «кике». Для Петросян важнее не баллы, а то, что она упала с элемента ультра-си — единственного козыря, благодаря которому она сможет бороться за победу на Олимпийских играх.

Борьбы за второе и третье место, по сути, не было. Серебряную медаль увезла Анна Фролова — одна из самых опытных спортсменок, которая в прошлом сезоне выиграла оба своих этапа Гран-при. Аня, как всегда, была хороша, стабильна и без ультра-си. Бронзу выиграла новоиспечённая подопечная Тутберидзе Дина Хуснутдинова, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне. В произвольной она исполнила два тройных акселя, один из которых – в каскаде, чего вполне хватило для попадания на подиум.

Кондратюк обошёл однокомандника на 0,14 балла, а Угожаев сдулся

В мужском одиночном разгорелась настоящая борьба за медали. После первого дня соревнований уверенно лидировал Николай Угожаев, который прыгнул два старших четверных. В восьми баллах от него остановились Григорий Фёдоров и Марк Кондратюк, вместе тренирующиеся у заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Все ребята в произвольной изначально заявили гроссмейстерских четыре четверных прыжка. Хороший уровень!

Из этой тройки первым показал свою программу именно чемпион Европы и России. Начав с прекрасного четверного лутца, Марк неожиданно допустил «бабочку» уже на втором элементе. Но если хотелось бороться за победу, то нужно было не расслабляться и идти напором дальше! Марк так и поступил, сделав два тройных акселя, один из которых – в каскаде, а также ещё два четверных сальхова (один из которых, правда, получился на минусы). В итоге общее впечатление от программы осталось неоднозначным. Кондратюк в свойственной ему манере исполнял некоторые прыжки довольно грязно, а также жалел сил на вращения и прочие хореографические элементы. При этом в артистизме Марку, как всегда, не было равных. Всю боль истории «Списка Шиндлера» спортсмен ярко пытался продемонстрировать на льду.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Сразу за Марком на лёд вышел его товарищ по тренерской группе Григорий Фёдоров. В своей задорной произвольной программе, по стилистике очень похожей на прошлогоднюю, фигурист пошёл на три четверных прыжка, два из которых — сложнейшие лутц и флип, а также на каскад тройной лутц — тройной риттбергер последним прыжковым элементом. Когда Гриша бодро катался и заигрывал со зрителями, оказалось, что он в моменте поменял последнее вращение, чем поверг в шок Светлану Соколовскую. После проката они ещё долго обсуждали этот инцидент в прямом эфире. В итоге Фёдоров получил 260,28 балла, что всего на 0,14 сотых меньше, чем у Марка Кондратюка, выступающего перед ним! Гриша старался улыбаться в «кике», но, конечно, было видно, насколько он расстроен из-за такого исхода.

Закрывал мужские соревнования Николай Угожаев. Лидер короткой программы также планировал начинать прокат со сложнейшего четверного флипа, однако допустил на нём тяжёлое падение. Сразу после он зашёл на четверной тулуп, но выехал его только в степ-аут. В прошлые сезоны уже несколько раз бывало, когда Коля успешно заканчивал короткую, однако в произвольной разваливался. Чтобы не допустить подобного грустного повторения, Угожаев всё же собрался и выполнил прекрасный каскад четверной лутц — двойной аксель и два трикселя. Во второй половине снова пошёл на четверной прыжок, однако сделал его в степ-аут. Кроме того, Угожаев забыл сделать последним элементом третий каскад. В прямом эфире Алексей Ягудин отметил, что это говорит о неопытности Коли, который только второй год проводит во взрослых.

Кагановская и Некрасов вернули лидерство, а пары не показали ни одного чистого проката

В парном катании, как и в короткой программе, борьба снова развернулась между пермской парой Елизавета Осокина — Артём Грицаенко и москвичами Анастасией Мухортовой — Дмитрием Евгеньевым. Зрители ждали, какая из пар лучше исполнит свои прекрасные программы. Однако в итоге получилось, что выиграл тот, кто допустил меньше ошибок. К сожалению, ни одна из пар не смогла чисто откатать свои произвольные программы. В итоге Мухортова и Евгеньев оказались чуть чище и выиграли первую для себя золотую медаль Гран-при России в карьере.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: РИА Новости

Танцы на льду преподнесли сюрпризы в первый день соревнований. Неожиданно для всех лидеры Василиса Кагановская и Максим Некрасов сорвали поддержку в ритм-танце, из-за чего заняли лишь второе место, пропустив вперёд Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые, как казалось до этапа, уверенно претендовали на второе место, из-за падения партнёрши стали только пятыми.

В итоге Лизе и Дарио не удалось подняться на пьедестал. Получив за произвольный танец 110,98 балла (при стабильных около 120 в прошлом сезоне), пара остановилась в шаге от тройки. Туда для кого-то неожиданно, для кого-то – нет забрались Елизавета Шичина и Павел Дрозд, пропустившие часть прошлого сезона из-за травмы партнёрши. Леонтьева и Горелкин с прекрасным выступлением под танец индейцев взяли серебро, а золото, как и ожидалось, досталось Кагановской и Некрасову.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

И, как кажется, всё было действительно честно! Василиса и Максим замечательно откатались, получили высокие уровни и надбавки и набрали в сумме 123,66 балла. Для понимания — на проходящем параллельно этапе в Китае трёхкратные чемпионы мира Мэдисон Чок и Эван Бэйтс получили 123,81 балла. При этом Кагановская и Некрасов, скорее всего, осознают факт очень лояльного судейства, так как в интервью после проката заявили, что американцы являются для них кумирами и они активно за ними следят, стараясь перенимать разные интересные фишки.

Этап Гран-при в Магнитогорске всячески показал, насколько важно, чтобы два фигурнокатательных мира — российский и зарубежный — наконец-то схлопнулись в один. Верим, что всё это не за горами и случится довольно скоро!