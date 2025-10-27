Отстаньте от Аделии Петросян! Сейчас она не обязана никого убеждать или что-то доказывать

Главной фигурой в российской женской одиночке (а может, и в мировой) сейчас является Аделия Петросян. Фигуристка, которая в далёкой от идеала форме завоевала путёвку на Олимпийские игры в Милане, уже выполнила главную цель на 2025 год — теперь ей предстоит пройти дополнительную проверку. И только потом – собирать чемоданы в итальянскую столицу моды. А пока, простите, 18-летняя спортсменка вольна делать всё, что хочет. И чего хотят её тренеры.

Усталая поездка на прокаты

Едва вернувшись из Пекина, Петросян отправилась на контрольные прокаты. В микст-зоне спортсменка была честна — решение приняли тренеры. И в целом их можно понять: почему бы не исполнить программы лишний раз на публике без особого напряжения. Да и не сделать кассу федерации, в конце концов! Аделию рады видеть и без прыжков ультра-си.

«Тренеры не то чтобы предложили мне, сказали, что желательно выступить на контрольных прокатах. Отметили, что у меня достаточно лёгкий контент, можно прокатать программу», — призналась фигуристка в микст-зоне.

При этом Петросян не скрывала, что сильно устала. Всё-таки смена часовых поясов переносится тяжело — время в Москве отстаёт от Пекина на целых пять часов. Уже в этом отношении Аделия большая молодец, что вышла на лёд в Санкт-Петербурге и откатала обе программы — хотя вполне могла сняться со второго дня, к примеру. Всё-таки люди пришли увидеть именно её — и фигуристка это понимает.

Но будем честны — после такого тяжёлого испытания, как олимпийский квалификационный турнир, Петросян лучше было отдохнуть. Особенно с учётом того, что у неё не оказалось времени восстановиться от травмы, которая, по словам Этери Тутберидзе, случилась достаточно поздно. А лечиться от такого надо было «покоем», которого не было.

Постепенный набор формы

С момента контрольных прокатов до этапа в Магнитогорске прошёл месяц. А до Олимпиады остаётся около четырёх месяцев. Это единственный турнир, который для Аделии в текущем сезоне реально имеет значение. И вот к нему Петросян должна подходить на пике формы. На этапе Гран-при она совершенно не обязана была выносить всех — могла кататься хоть с тройными.

Однако похвально, что фигуристка вместе с тренерским штабом приняла решение попробовать четверной тулуп в произвольной программе. В короткой без ультра-си уже всё было близко к идеалу. А упасть в Магнитогорске в произвольной — не страшно. После проката Этери Георгиевна, которая, между прочим, впервые за долгое время появилась на этапах российской серии Гран-при, была искренне удивлена — ведь на тренировках всё получалось!

«Ну что это такое? Что за сомнения? Аделя, все элементы такие были, все», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Но повторимся — в Магнитогорске можно было делать всё. Сомневалась — и ладно. Пусть все падения, сомнения, потеря уверенности в себе — всё случается сейчас, когда цена этого не столь велика. Многие в соцсетях возмущались, что оценки Петросян были завышены — и на международке ей бы такое не поставили. Допустим.

Этери Тутберидзе и Аделия Петросян в Магнитогорске Фото: РИА Новости

Однако, по реакции самой Аделии, столь высоким баллам с далеко не самым хорошим прокатом произвольной программы она сама была искренне удивлена. А это значит лишь то, что Петросян осознаёт, на какую сумму откатала на самом деле. Реальную картину она видела совсем недавно — в Пекине. Так что вряд ли фигуристка обратит серьёзное внимание на оценки — скорее на качество проката. Да и в конце концов, не сама себе она выставляла эти оценки!

Ну и не будем забывать, что Этери Тутберидзе в своё время работала техническим специалистом и прекрасно разбирается в судейской системе. Вряд ли она позволит Аделии уйти даже в мыслях от реальной картинки. А ещё хорошо известно, что заслуженный тренер России выставляет оценки подопечным на тренировках. А Алина Загитова когда-то прятала эти бумажки от своей бабушки!

«Я выставляю так, как поставят. Просто когда-то я была техническим специалистом, какой-то навык у меня остался. Как судят, я так и ставлю, расписываю. Очень правильно бывает, когда родители — вот они выезжают со льда, вот эту бумажку кладут — а родитель берёт и посмотрит. Родители реально не понимают, где докруты-недокруты. Спрашивают ребёнка — всё сделал, всё четвёртого уровня. А тут раз — и эта бумажка. А там, бывает, иногда что-то пишу. Уже здесь идёт какая-то ответственность. Это уже какая-то семейная работа. Если я беру бабушку Алины Загитовой — она всегда подходила и смотрела бумажки. А если плохая бумажка, то Алина её прятала, а бабушка всё равно доставала», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Нужно доказать самой себе

Ну и давайте вернёмся на год назад — разве тогда катание Петросян вызывало у кого-либо какие-то вопросы? Были сомнения, что она не выиграет очередной старт? Кто-то считал, что на данный момент есть хоть одна фигуристка внутри России, которая сильнее неё (и подходит по возрасту для участия в Олимпиаде)? Вовсе нет. Женское одиночное катание было одним-единственным видом, в котором вообще не стояло вопроса, кого стоит отправить на олимпийскую квалификацию. Спорно было в мужском одиночном, стоило обсудить в танцах на льду. Даже в парном катании, с учётом травмы Александра Галлямова, были сомнения. А вот среди женщин всё было очевидным. В умениях Аделии сомнений не было — и сейчас быть не может. Даже с учётом того, что в Пекин Петросян ехала без ультра-си и после повреждения, вряд ли кто-то реально думал, что она не отберётся.

Сейчас многие говорят о какой-то заочной борьбе с иностранками, пытаются сравнивать баллы Гран-при ISU и российской серии. Нужно ли говорить, что сопоставлять оценки на внутренних стартах и международной арене — дело неблагодарное? Следить за тем, что показывают зарубежные фигуристы — да, важно. Нужно понимать, с кем предстоит соревноваться и кто с какими элементами планирует бороться за олимпийский пьедестал. Всё остальное — это болтовня, которая не имеет смысла.

Аделия Петросян на пьедестале на Гран-при в Магнитогорске Фото: РИА Новости

Давайте позволим тренерскому штабу, который воспитал трёх олимпийских чемпионок подряд (мы считаем и Юлию Липницкую в команднике Сочи), просто делать свою работу. Они реально знают, что делают! Не обязана Петросян сейчас прыгать по три ультра-си в произволке, штамповать тройные аксели в короткой. Не должна Аделия в данный момент никого ни в чём убеждать! У всех в мире есть Google и YouTube, где можно ознакомиться с теми прокатами, которые она демонстрировала.

Дайте нашей чемпионке, главной олимпийской надежде спокойно идти тем темпом, который она избрала вместе со своим тренерским штабом. Наша главная задача — её поддерживать, а не нервировать ненужными вопросами и разговорами о том, что она «не такая, как раньше» или «не убедила». Аделя и без нас всех всё знает. Главное лишь то, что будет в Милане. А пока радуемся, что у нас есть возможность наблюдать за её прогрессом — а он, по сравнению с прокатами и Пекином, есть.

Ну и в конце концов — ни у одной олимпийской чемпионки из России не было простого сезона накануне главной в жизни медали.