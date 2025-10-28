Пока все следили за Петросян в Магнитогорске, звезда Плющенко штамповала квады

Во время этапа Гран-при в Магнитогорске Елена Костылева феерила в Наро-Фоминске. Кажется, никакого саботажа чемпионки России не было!

Главным событием этих выходных стал первый этап Гран-при в Магнитогорске, где на лёд, помимо топов сборной России, вышла и претендующая на поездку на Олимпиаду в Милане Аделия Петросян. Перед стартом многие эксперты сходились во мнении, что ученице Этери Тутберидзе необходимо показывать прогресс, в том числе возвращать элементы ультра-си. Петросян зашла на четверной тулуп, но не справилась. Зато Мария Захарова порадовала чистым квад-тулупом. Однако пока все следили за нашими звёздами на этом старте, настоящий шквал ультра-си происходил в другом месте.

В Наро-Фоминске юная прима Евгения Плющенко, действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева триумфально победила на небольшом старте с впечатляющим количеством квадов и трикселей. И что, новости о саботаже талантливой фигуристки были не больше, чем фейком?..

Елена Костылева Фото: РИА Новости

Костылева сменила программу с откровенным платьем

Начало турнира в Наро-Фоминске для Елены Костылевой ознаменовалось экстренной сменой короткой программы. Зрители увидели не новую постановку, а прошлогоднюю Voilà. И не сказать, что они были этим расстроены, ведь скандальные слухи вокруг создания программы под треки Леди Гаги Poker Face и Bad Romance не стихали до последнего.

Далёкое от наивных представлений о первой любви музыкальное сопровождение смущало своей пошлостью и вульгарностью, особенно с учётом того, что подобную тему должна была катать 14-летняя спортсменка. От откровенной сексуализации не спасли ни Екатерина Митрофанова, значащаяся хореографом в этом случае, ни Елизавета Нугуманова, занимавшаяся отработкой постановки.

И, конечно, основная вина легла на главного тренера Евгения Плющенко за ошибочный выбор для своей подопечной. Однако, по словам его супруги Яны Рудковской, штаб «Ангелов Плющенко» имел лишь косвенное отношение к получившейся программе и, более того, к костюму, который неприятно шокировал публику: имитация корсета в красно-чёрных тонах, который дополняют красные перчатки, короткие шорты с юбкой и чёрные колготки. Оказалось, что столь экстравагантный образ Лене подобрала её мама, Ирина.

«Команда «Ангелов Плющенко» никакого отношения к компоновке музыки и костюму не имеет. Изначально у автора идеи номера Лизы Нугумановой была совершенно другая концепция и другие эскизы. В июне Ирина Костылева потребовала полностью отстранить Лизу от постановочного процесса. Мы были с этим категорически не согласны, но выполнили её требование. После этого Ирина сама всё изменила: и музыку, и костюм», — делилась Рудковская.

Изначально группа Плющенко не собиралась спорить с Костылевой-старшей, но всё же высказала свои опасения относительно короткой программы, и, видимо, это сработало. Возвращение к старой постановке позволило Лене победить, и не просто, а роскошно — с чудесным тройным акселем в каскаде.

Звезда Плющенко победила с пятью элементами ультра-си

Однако это был не конец — самая жара случилась в произвольной программе. Пока взрослые фигуристки, включая Аделию Петросян, испытывали сложности с ультра-си, чемпионка России среди юниоров штамповала их так, будто ей это ничего не стоило.

Лена повторила триксель, уже сольно, а также продемонстрировала четверной тулуп, секвенцию четверной сальхов — двойной аксель и каскад четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы. Только за технику Костылева набрала весомые 99,96 балла — не все мужчины могут таким похвастать! А всего за произвольную она получила 161,04 балла.

Сумма баллов за два проката составила 226,73 — преимущество над ближайшей преследовательницей Яной Асташенковой оказалось 30 баллов.

Плющенко не саботировал Костылеву, а где извинения?

Внушительная победа Костылевой доказала впечатляющую работу тренерского штаба Лены. Ранее мы уже отмечали, что Евгений Плющенко является, пожалуй, лучшим специалистом для данной фигуристки. Но сомнения в этом всё же были, поскольку скандальные заявления Ирины Костылевой оказались слишком громкими.

Женщина обвинила тренера в саботаже ученицы и грубой ошибке в подготовительном процессе: якобы Лена получила травму в апреле 2025 года при выполнении четверного риттбергера без страховки в результате постоянных падений на бедро. Долгое время фигуристка восстанавливалась, а когда вышла на лёд, случился рецидив из-за неправильных указаний наставника. И так – семь раз за 15 месяцев!

Вот только если бы данная тенденция срывов существовала, вряд ли на недавно прошедшем турнире Костылева смогла бы показать столь хороший результат. Вероятно, произошла коммуникационная ошибка, и в работе наставника с подопечной всё налажено.

Но будут ли извинения за голословные обвинения?

Ведь даже если Плющенко решил смириться с некоторыми недоразумениями, урон его репутации был нанесён.