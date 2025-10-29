«На льду постоянно какая-то суета». Коломенская и Фролов — о переходе в штаб Крыловой

Танцевальный дуэт Анна Коломенская/Артём Фролов блистал на юниорском уровне, но после выхода во взрослые появились трудности. В прошлом году ребята боялись после успешного юниорского сезона не отобраться на чемпионат России и часто были недовольны собой. В межсезонье Анна даже завершила карьеру, а Артём катался с другой партнёршей. Но в итоге пара вошла в новый сезон с новымм тренерским штабом: дуэт перешёл из группы Дениса Самохина к Анжелике Крыловой. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анна и Артём рассказали об эмоциональном выгорании, причинах завершения карьеры, новых программах и тренерском штабе.

«Выходил на лёд, и казалось, что катаюсь как говно»

— Как оцениваете выступление на первом старте сезона — мемориале Панина-Коломенкина?

Коломенская: Было очень волнительно. Я могу сказать за себя: очень волновалась, когда выходила на ритм-танец, даже тряслись ноги! Очень переживала, потому что последние три года наш сезон начинался с контрольных прокатов, мы получали отдачу от специалистов, понимали, чего ждать от стартов. А сейчас этого не было — и мы выходили как будто бы с чистого листа.

Фролов: Здесь ещё играет роль, что мы сменили тренерский штаб — не хотелось подвести тренеров. Я тоже волновался, но дрожи в ногах не было. Больше был сфокусирован на элементах. Поэтому, возможно, всё выглядело так, что я эмоционально немного потух. Ещё отразилась ошибка с музыкой в первый день соревнований: Аня скинула не тот трек, это немного выбило нас из колеи, и не получилось показать ритм-танец в полном объёме.

— Как на вас повлияли смена штаба и трудное межсезонье?

Фролов: У меня трудное межсезонье было всего одну неделю, когда велись переговоры. А после перехода не было никаких сложностей. Анжелика Алексеевна Крылова нас очень тепло приняла. К тому же со всеми ребятами мы уже были знакомы, и нам было нетрудно влиться в новый коллектив. Нравится атмосфера, потому что на льду всегда происходит в хорошем смысле какая-то суета, тебя это подстёгивает работать. Например, когда ребята что-то проехали и ты тоже хочешь что-то хорошее показать. Сами Лужники тоже прекрасное место.

Коломенская: Да, очень там хорошо, классные условия.

Фролов: Много кафешек там…

Коломенская: Это он говорит про автомат «Вкусвилла», дальше него никуда не ходит.

Фролов: Я вообще-то ходил на завтрак.

Коломенская: Когда? Я такого не помню.

Фролов: Ну там был один разочек, время скоротать.

Коломенская: В целом это очень классный каток, один из лучших, нам очень повезло.

— Выглядите заряженными на сезон, в отличие от прошлого года, что поменялось в вашем внутреннем восприятии?

Фролов: После финала Гран-при России было тяжело в себя прийти. Не знаю, наверное, это какое-то эмоциональное выгорание: мне ничего не хотелось делать вообще. Выходил на лёд, и казалось, что я как говно катаюсь! Хотя делал всё как обычно. Но мне казалось, что что-то идёт не так. Мне кажется, переход пошёл нам на пользу, я как-то нашёл в себе внутренний покой, и всё более-менее начало устаканиваться. Нам было очень интересно тренироваться в процессе.

Коломенская: Да, прямо не замечали, как проходит лёд

Фролов: Мы много обсуждали, как будут складываться постановки, как должны раскатываться. Это очень интересно – как глоток свежего воздуха! Это и вернуло нам мотивацию. Под конец межсезонья уже очень хотелось поехать на соревнования.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: РИА Новости

— Аня, твоё недельное завершение карьеры было на фоне выгорания или причины в чём-то другом?

Коломенская: Было много причин, я не хочу выносить это в публичное пространство. В течение всего прошлого сезона ощущала себя в каком-то безвыходном положении. Могу сказать, что очень долго обдумывала то решение. Но мы оба ни о чём не жалеем! Рады, что эти трудности привели нас туда, где мы сейчас. Надеемся, что это приведёт к чему-то ещё более хорошему.

— Что заставило вернуться?

Коломенская: Это всё Артём, его заслуга, к другому партнёру я бы не вернулась.

«В университете была два раза: первый – оплачивала обучение, второй – забирала чеки»

— Расскажите про свои будни вне льда?

Фролов: У меня учёба закончилась, диплом защитил нормально, это самое главное. Я даже иногда скучаю по учёбе, когда носишься по кабинетам, не знаешь, что где находится. По столовой скучаю, куда можно прийти посидеть и поучить что-то к экзаменам. Это пришло со временем. Когда я только закончил учёбу, понял, что мне вообще делать нечего. Когда учился, наоборот, хотелось только лежать, отдыхать и ничего не делать.

В основном мы тренируемся до шести вечера. Сил хватает только на то, чтобы поесть, посмотреть сериал. Аня ещё успевает как-то параллельно с этим учиться — она изучает французский. А у меня выходной проходит с утра в бане, я там часика два сижу и могу куда-то сходить погулять.

Коломенская: Я не знаю, как мне удаётся всё совмещать. В том году был ещё первый курс, а тренировки были ранние. Мы заканчивали в час дня, и я успевала ходить на пары. Мне тяжело это давалось, но нравилось учиться. Мне и сейчас нравится, но за первый месяц учёбы я в университете была два раза: первый – оплачивала обучение, второй – забирала чеки. В основном, когда мы приходим с тренировки, я вечером что-то почитаю, поделаю что-то по учёбе.

Летом вообще было ужасно, потому что у нас было всего три недели отдыха, и в это время у меня была сессия — я не вывозила. Ещё летом работала, хочу похвастаться: прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже опубликовали на сайте и в газете, там прямо подписано моё авторство. Когда тебе нравится то, чем занимаешься, тебя вообще на всё хватит.

— Планируешь также в дальнейшем работать в политической журналистике?

Коломенская: Посмотрим, пока не могу сказать точно.

— Как отреагировали, когда Анжелика Алексеевна сказала, что вы будете катать именно «Кармен» в произвольном танце?

Коломенская: Когда пришли в группу, Анжелика Алексеевна практически сразу уехала в Америку, мы скидывали ей музыку, но на льду в моменте она нас не видела.

Фролов: Плюс нам первый месяц необходимо было просто хотя бы в принципе вкататься.

Коломенская: Две недели мы полностью без неё катались, скидывали музыку, она её одобрила. Не буду говорить, какая именно там была, — это сейчас бессмысленно. Но там всё совершенно другое было. Потом она приехала, а мы уже подбирали какие-то элементы. Анжелика Алексеевна посмотрела на нас и сказала: «Давайте «Кармен».

Включила музыку, мы начали слушать. Я сначала расстроилась, потому что подумала: «Ну вот, опять!» Но потом мне сказали, что нужно попробовать, потому что это не классическая «Кармен», а что-то более современное. И я согласилась. Когда начали ставить, мне начало это нравиться.

Анна Коломенская и Артём Фролов Фото: РИА Новости

Фролов: Мы просто переживали из-за того, что это что-то похожее на танго, которое катали раньше. Но всё-таки сейчас ощущения абсолютно другие.

Коломенская: Есть какая-то история в этой программе. Наш хореограф — Елизавета Навиславская. Мы вместе с ней с самого начала разбирали, какие движения, где мы и почему делаем, зачем, что значат эти движения, какие эмоции мы должны передавать. Пока, конечно, не всё получается, но мы будем над этим работать. Программу ставили Анжелика Алексеевна и Людмила Александровна [Алексеева], дорожку вообще целиком Людмила Александровна ставила, нам она очень нравится.

— Хотели бы попробовать что-то более похожее на программу начала прошлого сезона?

Коломенская: Думаю, нужно попробовать. Я очень любила ту программу, прям очень она мне нравилась, катать её обожала! Мне было не сложно катать её хоть по 500 раз. Посмотрим, будем пробовать разное, чтобы не зацикливаться на чём-то одном, мне кажется, если будем брать что-то подобное, то нужно думать что-то интереснее.