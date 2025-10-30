Лютая битва у пар и лёгкая прогулка для Малинина? Что нас ждёт на Гран-при в Канаде

Серия Гран-при по фигурному катанию в разгаре! На этой неделе не спим по ночам и смотрим, что же будет происходить в Канаде. Илья Малинин приедет уже на свой второй этап Гран-при, Изабо Левито постарается взять реванш за неудачу во Франции, Ами Накаи может сделать заявку на олимпийский подиум…

«Чемпионат» рассказывает обо всех интригах турнира Skate Canada в олимпийском сезоне – в этом году соревнования проходят в Саскатуне.

Малинин приехал на этап без конкуренции?

Кажется, в победителе у мужчин нет сомнений ещё перед началом этапа – Илья Малинин очень круто зарекомендовал себя на старте серии, набрав больше 320 баллов за два проката. Интересно посмотреть на то, в какой форме сейчас находится француз Кевин Аймоз – его всегда хорошо оценивали по части компонентов, однако чистые прокаты у этого фигуриста случаются не так часто.

За пьедестал будет биться и итальянец Николай Мемола. Он уже успел выиграть медаль на Lombardia Trophy, но затем началось радикальное усложнение контента, и стабильность пропала. Ника Эгадзе из сборной Грузии, наоборот, делает ставку на стабильность набора, и медаль этапа во Франции – доказательство того, что тактику ученик Тутберидзе использует верную.

Японка Накаи продолжит победное шествие или уступит Левито?

Ами Накаи всех покорила на старте серии Гран-при и обошла с тройными акселями саму трёхкратную чемпионку мира Каори Сакамото. Но сможет ли юная японка продолжить победную серию? Если Ами выдаст ещё два крепких проката и возьмёт золото, она сделает серьёзную заявку на олимпийскую битву.

Ами Накаи Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Серьёзный настрой на этап у Изабо Левито: во Франции она из-за обидной ошибки осталась четвёртой. Входят в эту серию Гран-при Сара Эверхардт и Брейди Теннелл – для неё эти турниры в серии последние в карьере.

Дебютирует во взрослой серии Гран-при ISU бывшая российская фигуристка Ульяна Ширяева. До 2022 года она выступала в России, а затем перебралась в Канаду и сменила спортивное гражданство.

Премьеры от Гиллес/Пуарье с заявкой на медаль ОИ?

Впервые в сезоне выступят претенденты на медаль Олимпиады в танцах на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Ритм-танец в стилистике супермоделей 90-х – полноценная новинка, а вот произвольный танец у пары переработан. «Ван Гог» произвёл фурор ещё в предыдущем олимпийском цикле, а сейчас пара решила вернуть одну из своих визитных карточек.

Основными конкурентами Гиллес и Пуарье на этом этапе станут Маржори Лажуа и Захари Лага, а также американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

Хазе/Володин в гостях у канадских чемпионов мира

В парном катании нешуточная битва развернётся между двумя дуэтами. Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам претендуют на золото домашнего турнира после неудачи во Франции – тогда пара не смогла выполнить в произвольной программе тройную подкрутку.

Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Первый старт в серии Гран-при ждёт Минерву Фабьенне Хазе и Никиту Володина. Проблемы с получением паспорта перед Олимпиадой решены, теперь фигуристы смогут сосредоточиться исключительно на выступлениях и подготовке к главному старту в карьере. На турнире в Грузии Минерва и Никита проиграли Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве, но тогда фигуристы приезжали на старт не в лучшей готовности. В Саскатуне немецкие парники вполне способны показать максимум и выиграть золото.

Расписание этапа Гран-при в Канаде — 2025

Суббота, 1 ноября

2:00 – спортивные пары, короткая программа

3:25 – женщины, короткая программа

21:45 – танцы на льду, ритм-танец

23:25 – мужчины, короткая программа

Воскресенье, 2 ноября

2:00 – спортивные пары, произвольная программа

3:40 – женщины, произвольная программа

19:30 – мужчины, произвольная программа

21:40 – танцы на льду, произвольный танец

Где смотреть этап Гран-при ISU по фигурному катанию в Канаде

В полном объёме в прямом эфире этап Гран-при во Канаде покажет Okko.