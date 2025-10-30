В допинг-деле Валиевой поставлена точка. Теперь Камила может начать новую жизнь

Случилось то, чего так сильно ждали многие поклонники фигурного катания, — сага с допинг-делом Камилы Валиевой окончательно подошла к концу! Стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Что это значит? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Вторая апелляция в суд Швейцарии также оказалась провальной

Подача апелляции в Федеральный суд Швейцарии была буквально последней возможностью для Валиевой оспорить заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о её четырёхлетней дисквалификации. Камила действительно решилась на этот шаг и стала бороться до последнего. По сообщению ТАСС, Валиева настаивала на том, что ВАДА утаило от стороны защиты сведения, которые могли сыграть ключевую роль при вынесении решения CAS. В подтверждение этого защита сослалась на публикацию агентства Associated Press, где утверждалось, что бывший глава антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи провёл исследование, результаты которого могли поддержать версию Валиевой о случайном попадании запрещённого вещества в организм через десерт, приготовленный её дедушкой.

По словам представителей защиты, они так и не получили запрашиваемые материалы по этому исследованию, что среди прочего может указывать на возможные манипуляции с итоговыми выводами. Однако такие аргументы не убедили Федеральный суд Швейцарии. По этому случаю организация выложила большое заявление, указав, что значительная часть аргументов Валиевой основана на материалах, полученных уже после вынесения обжалуемого решения. Защита не представила документальных подтверждений из доклада Сожи, который ранее рассматривался как ключевое доказательство.

При этом суд отметил, что, даже если бы факт проведения исследования Сожи был установлен, его результаты всё равно не могли бы служить основанием для пересмотра апелляции, поскольку они одинаково допускают как версию о случайном попадании триметазидина через загрязнённый десерт, так и гипотезу о его преднамеренном приёме за четыре-пять дней до допинг-теста — сценарий, который эксперт признал более вероятным.

Отметим, что эта апелляция Валиевой стала уже второй. Первую апелляцию Валиевой Федеральный суд Швейцарии отклонил ещё в октябре 2024 года. Тогда в своём обращении защита фигуристки утверждала, что арбитры CAS превысили свои полномочия, поскольку Валиева не предоставляла письменного согласия на начало арбитражного разбирательства. Кроме того, сторона защиты указала на нарушения со стороны CAS, выразившиеся в излишнем медийном освещении дела и недостаточном учёте статуса спортсменки как «защищённого лица», что могло бы повлиять на срок применённых санкций. Однако Федеральный суд Швейцарии признал эти доводы несостоятельными и отклонил апелляцию, сочтя часть аргументов неприемлемыми.

Баннер в поддержку дисквалифицированной Камилы Валиевой Фото: РИА Новости

Решение суда невозможно пересмотреть, а от Камилы требуют более 2 млн рублей

С одной стороны, итог по-настоящему плачевный. Вместо того чтобы попытаться оспорить дисквалификацию, вернуть себе титулы и честное имя, Валиева лишится ещё и солидной денежной суммы. Теперь фигуристка обязана выплатить судебные издержки, а также предоставить денежную компенсацию Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. По сообщению ТАСС, речь идёт о сумме 2,3 млн рублей.

Кроме того, решение швейцарского суда является бесспорным и окончательным. Это в комментарии ТАСС объяснила юрист Анна Анцелиович: «В данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то ещё она не может. Да, есть ещё Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Однако решения CAS и Федерального суда Швейцарии всё равно не будут отменены. Поэтому это всё — в деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у неё истекает».

С большой долей вероятности Камила не пойдёт в суд по правам человека. Да и в этом нет смысла — с учётом того, что на протяжении всех четырёх лет ни одна из инстанций не встала на сторону фигуристки, уверенности в том, что она сможет выиграть хотя бы тут, нет никакой. Да и надо ли это фигуристке? Дисквалификация Валиевой действительно истекает меньше чем через два месяца. Тренироваться на официальном льду Камила может уже сейчас, с 25 октября 2025 года.

Недавно стало известно, что Валиева намерена вернуться к соревнованиям. Для этого она сменила тренерскую группу, уйдя от своего многолетнего наставника Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, преподающей в школе Татьяны Навки. Для новой команды фигуристки не составит никакого труда оплатить все компенсации. Может быть, всё происходящее к лучшему. Камила начнёт действительно новую жизнь, а ситуацию с допингом, испытания на Олимпийских играх, отобранные медали и потерянные годы в спорте оставит в далёком прошлом. Его уже не изменить, но всё ещё можно попробовать наслаждаться будущим.