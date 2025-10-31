Бойкова и Козловский идут за чистым квадом, а дебютантка Тутберидзе — за первой победой

Второй этап Гран-при России в Красноярске приближается. На турнире соберутся топовые фигуристы нашей сборной и разыграют медали во всех дисциплинах. При этом скучно точно не будет — ожидается и шквал четверных, и возвращение ветеранов, и дебют юной звезды. Собрали в этом материале самую важную информацию о турнире и обозначили его главные интриги.

Где и когда пройдёт второй этап Гран-при России

Серия Гран-при России продолжится в Красноярске. Из-за праздничных дней расписание было немного скорректировано, поэтому соревнования пройдут с 30 октября по 3 ноября. По традиции первыми на лёд выйдут юниоры, а уже после них в игру вступят взрослые: за два дня зрители увидят прокаты коротких и произвольных программ во всех четырёх видах.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Фавориты и главные интриги второго этапа Гран-при России

На втором этапе Гран-при России в Красноярске в каждой из четырёх дисциплин ожидается несколько интриг.

У женщин основное внимание будет приковано к ученице Этери Тутберидзе Алисе Двоеглазовой, которая дебютирует по взрослым на соревнованиях такого уровня. Недавно фигуристка одержала первую победу – на мемориале Панина-Коломенкина, но её выступления не были на 100% уверенными. В произвольной программе спортсменка зашла сразу на три элемента ультра-си, включая старший квад — лутц, однако справилась только с каскадом из четверного и двойного тулупов, сольный квад-тулуп завершив падением. Предстоящий старт — проверка на прочность для Двоеглазовой, которую специалисты называют следующим лидером сезона. Но для этого Алисе необходимо показать два чистых проката.

Любопытно будет взглянуть и на соперниц Двоеглазовой. Софья Акатьева, например, переживает трансформацию, и её катание меняется вместе с ней: зрителям понравилась новая программа «Дикий райский сад» — мрачная история о свободе и поиске, однако для полноты картины не хватает привычно лёгкого исполнения от Сони.

Говорить об ультра-си у мужчин даже как-то неловко, ведь российские одиночники давно показали, что для них не стоит вопрос — прыгать или нет. Более интересным этот этап будет с точки зрения того, как наши парни справятся с давлением — физическим и психологическим. Для Николая Угожаева и Григория Фёдорова, например, это будет второй старт подряд с минимальным перерывом. Отдыхать было почти некогда, а уже необходимо реабилитироваться: Коле – за неудачу в произвольной программе и упущенное золото, Грише – за обидные 0,14 балла отставания от лидера. А ещё обоим нужно попадать на пьедестал, чтобы пробиться в финал серии.

Для Матвея Ветлугина, Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова турнир в Красноярске будет первым, и им нужно показать, на что они готовы в этом сезоне. Ветлугин выбрал непростую историческую постановку, которую необходимо грамотно презентовать. Мозалёв, кажется, собрался штурмовать вершину — судя по его нынешней физической форме, но проблема со стабильностью всё ещё беспокоит Андрея. Самсонову же предстоит доказать, что его уход от Этери Тутберидзе не был ошибкой.

У спортивных пар очевиднейший фаворит — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому вряд ли кто-нибудь сможет что-либо противопоставить, однако у спортсменов стоит своя внутренняя задача — показать чистый четверной выброс и закрепить за собой данное достижение.

Тем временем у танцоров главных интриг две. Первая — возвращение Александры Степановой и Ивана Букина, которое всё ещё не опровергнуто. И если это случится, то будет интересно посмотреть на текущую форму уже возрастных спортсменов и их новые постановки. Вторая — судейские решения. Василиса Кагановская и Максим Некрасов стремятся стать лидерами, и арбитры поддерживают их. Но будет ли так, если Саша и Ваня вновь выйдут на лёд?

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Состав участников второго этапа Гран-при России

Женщины: Софья Акатьева, София Буза, Софья Важнова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Казакевич, Анна Ляшенко, Мария Пулина, Алина Телегина, Александра Чаткина, Елена Черникова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Михаил Полянский, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Данил Федосимов, Дамир Черипка, Тимофей Шелковников.

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание второго этапа Гран-при России

2 ноября, воскресенье

Танцы на льду, ритм-танец — 10:15.

Женщины, короткая программа — 12:00.

Мужчины, короткая программа — 13:45.

Спортивные пары, короткая программа — 15:30.

3 ноября, понедельник

Танцы на льду, произвольный танец — 10:00.

Женщины, произвольная программа — 11:45.

Мужчины, произвольная программа — 13:45.

Спортивные пары, произвольная программа — 15:45.

Где смотреть второй этап Гран-при России

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.