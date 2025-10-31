Драма Валиевой или победные прокаты Туктамышевой? Выбираем лучшее «Болеро» в истории

«Чемпионат» продолжает спецпроект, посвящённый лучшему воплощению всем известных образов в фигурном катании. Конечно, ни один «золотой фонд» не может обойтись без «Болеро» Мориса Равеля. Это не просто музыка, а буквально гипнотический ритм, так сильно привлекающий своим драматизмом и напряжением. Многие в истории обращались к этой классике, но лишь некоторые прокаты стали по-настоящему культовыми. Какие из них нравятся вам?
Елизавета Туктамышева, сезон-2014/2015
Короткая программа Туктамышевой в хореографии Юрия Смекалова была ещё одним примером удачного использования финальной части «Болеро». Энергичная, страстная и техничная, она гармонировала с мощной энергетикой Лизы. Именно под такую музыку и должны биться рекорды. И россиянке это удалось! Под композицию Равеля Туктамышева взяла золото на чемпионате мира 2015 года в Шанхае. Именно тогда она впервые включила в программу тройной аксель, став первой фигуристкой, которой удалось выполнить четыре тройных прыжка в короткой программе. В этот же сезон спортсменка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.
Каролина Костнер, сезон-2013/2014
В своей произвольной программе итальянская фигуристка предложила утончённую и меланхоличную интерпретацию. В отличие от постановок прошлых лет, в том числе яркой страсти Торвилл и Дин, её катание передавало заворожённость, состояние сна, а плавные движения и изысканные позы идеально сочетались с нарастающей мелодией. Хореограф Лори Николь также включила в программу отсылки к балету Бежара, создав один из самых элегантных образов в истории «Болеро».
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, сезон-2019/2020 и сезон-2020/2021
Спортивная пара использовала фрагмент «Болеро» для своей короткой программы в сезоне-2019/2020, а затем и в сезоне-2020/2021. Программу поставила известный тренер и хореограф Марина Зуева. Силовой акробатический стиль Жени и Вовы прекрасно лёг на мощные аккорды завершающей части музыки. Программа демонстрировала, как «Болеро» может работать в парном катании, подчёркивая силу и динамику элементов. Особенно шикарно программа смотрелась на чемпионате России в Красноярске, где дуэт за свою короткую получил баллы выше мирового рекорда.
Джейн Торвилл и Кристофер Дин, сезон-1983/1984
Произвольный танец Джейн и Кристофера — это икона жанра и эталон, с которым сравнивают все последующие версии. Тогда выступление британского дуэта на Олимпиаде в Сараеве получило по-настоящему рекордные оценки. Их хореография, изображающая двух влюблённых, рождённых из пламени, обладала буквально гипнотическим эффектом — невероятная симметрия, безупречное скольжение, мастерски исполненные элементы. Всё вышло настолько совершенно, что Международный союз конькобежцев был буквально вынужден изменить правила и сделать танцы на льду более стандартизированными, ограничить их.
Камила Валиева, сезоны-2020/2021 и 2021/2022
Произвольная программа россиянки стала одной из самых обсуждаемых в истории. В её основе лежала хореография знаменитого балета Мориса Бежара, переосмысленная в образ змеи. С одной стороны, это позволило обыграть феноменальную гибкость фигуристки, которая начинала свой прокат с искусного выворота рук. С другой – Валиева в этой программе с графичными движениями рук и корпуса, цитирующими постановку Бежара, показывала уникальный артистизм и техническую мощь. Камила в напористой манере исполняла сложнейшие четверные прыжки и тройные аксели. И этот успех буквально кричал о том, что программу надо оставлять на второй сезон, с чем согласился тренерский штаб группы Этери Тутберидзе. Последующее выступление на Олимпиаде в Пекине, прошедшее под колоссальным давлением из-за допинг-ситуации, превратило это «Болеро» в символ человеческой драмы.
Аделина Сотникова, сезон-2011/2012
Будущая олимпийская чемпионка каталась под «Болеро» в начале своей взрослой карьеры. Как и у Плющенко, её программа была энергичной и яркой, сделанной специально под финальное крещендо. Необычным и оттого особенно запоминающимся её выступление делал ярко-красный костюм. Фигуристка вытанцовывала буквально каждую фразу, быстро проносилась по льду и показывала уверенное катание.
Сёма Уно, сезон-2021/2022
Японский фигурист использовал «Болеро» в произвольной программе своего последнего олимпийского сезона. Столь известная, но одновременно мощная и берущая за душу музыка стала прекрасным завершением его многолетней истории на льду. Уно подошёл к мелодии как к интеллектуальному и хореографическому вызову. Его тренер и хореограф Стефан Ламбьель ещё во время работы над программой объяснял, что версия Сёмы будет отличаться от тех, что были показаны ранее. В итоге программа действительно оказалась современной, резкой, с нелинейным нарастанием. Ламбьель не пытался копировать чужой успех, а создал собственное, технократичное и тревожное видение, идеально соответствующее авангардному стилю.
Мишель Кван, сезон-2004/2005
Великая американская фигуристка также в своё время обращалась к «Болеро». Хотя эта программа не стала одной из её самых знаменитых, сам факт выбора такой сложной музыки говорит о художественных амбициях Кван и её желании бросать себе вызов. Её интерпретация была сдержанной и элегантной, с акцентом на плавное скольжение и классические линии.
Кевин Аймоз, сезон-2023/2024
Французский фигурист презентовал свою короткую программу под «Болеро» в 2023 году. Это был не лучший год для спортсмена. Он сопровождался взлётами и падениями на льду, что привело к последующему решению отказаться от программы. Однако скоро спортсмен сообщил, что собирается вернуть постановку на нынешний олимпийский сезон. По его словам, это сильное произведение, которое очень подходит таким важным соревнованиям, как Олимпийские игры.
Евгений Плющенко, сезон-2000/2001
Для своей короткой программы Плющенко взял кульминационную, победную часть «Болеро». Его интерпретация была прямой, мощной и экспрессивной, став идеальным звуковым сопровождением для его сложнейших прыжков. В отличие от фигуристов, видевших в музыке Равеля неспешную протяжность, россиянин буквально вихрем пролетал по льду. Это «Болеро» не претендовало на психологизм, но стало блестящим спортивным номером, с которым он выиграл свой первый чемпионат мира.