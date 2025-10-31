Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Лучшая программа Болеро, рейтинг, Валиева, Плющенко, Туктамышева, Сотникова, Тарасова и Морозов

Драма Валиевой или победные прокаты Туктамышевой? Выбираем лучшее «Болеро» в истории
Соня Касаткина
Рейтинг: лучшая программа на тему «Болеро»
Аудио-версия:
Комментарии
Кто смог разнообразить повторяющиеся мотивы музыки Равеля и подарить миру по-настоящему уникальную постановку?

«Чемпионат» продолжает спецпроект, посвящённый лучшему воплощению всем известных образов в фигурном катании. Конечно, ни один «золотой фонд» не может обойтись без «Болеро» Мориса Равеля. Это не просто музыка, а буквально гипнотический ритм, так сильно привлекающий своим драматизмом и напряжением. Многие в истории обращались к этой классике, но лишь некоторые прокаты стали по-настоящему культовыми. Какие из них нравятся вам?

В рейтинге «Чемпионата» вы можете отдать голос как за одну любимую программу, так и за все постановки, которые вам понравились.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая программа на тему «Болеро» в истории фигурного катания
Елизавета Туктамышева, сезон-2014/2015
Фото: РИА Новости
1 место

Елизавета Туктамышева, сезон-2014/2015

Короткая программа Туктамышевой в хореографии Юрия Смекалова была ещё одним примером удачного использования финальной части «Болеро». Энергичная, страстная и техничная, она гармонировала с мощной энергетикой Лизы. Именно под такую музыку и должны биться рекорды. И россиянке это удалось! Под композицию Равеля Туктамышева взяла золото на чемпионате мира 2015 года в Шанхае. Именно тогда она впервые включила в программу тройной аксель, став первой фигуристкой, которой удалось выполнить четыре тройных прыжка в короткой программе. В этот же сезон спортсменка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

Каролина Костнер, сезон-2013/2014
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
2 место

Каролина Костнер, сезон-2013/2014

В своей произвольной программе итальянская фигуристка предложила утончённую и меланхоличную интерпретацию. В отличие от постановок прошлых лет, в том числе яркой страсти Торвилл и Дин, её катание передавало заворожённость, состояние сна, а плавные движения и изысканные позы идеально сочетались с нарастающей мелодией. Хореограф Лори Николь также включила в программу отсылки к балету Бежара, создав один из самых элегантных образов в истории «Болеро».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, сезон-2019/2020 и сезон-2020/2021

Спортивная пара использовала фрагмент «Болеро» для своей короткой программы в сезоне-2019/2020, а затем и в сезоне-2020/2021. Программу поставила известный тренер и хореограф Марина Зуева. Силовой акробатический стиль Жени и Вовы прекрасно лёг на мощные аккорды завершающей части музыки. Программа демонстрировала, как «Болеро» может работать в парном катании, подчёркивая силу и динамику элементов. Особенно шикарно программа смотрелась на чемпионате России в Красноярске, где дуэт за свою короткую получил баллы выше мирового рекорда.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин, сезон-1983/1984
Фото: Trevor Jones/Allsport/Getty Images
4 место

Джейн Торвилл и Кристофер Дин, сезон-1983/1984

Произвольный танец Джейн и Кристофера — это икона жанра и эталон, с которым сравнивают все последующие версии. Тогда выступление британского дуэта на Олимпиаде в Сараеве получило по-настоящему рекордные оценки. Их хореография, изображающая двух влюблённых, рождённых из пламени, обладала буквально гипнотическим эффектом — невероятная симметрия, безупречное скольжение, мастерски исполненные элементы. Всё вышло настолько совершенно, что Международный союз конькобежцев был буквально вынужден изменить правила и сделать танцы на льду более стандартизированными, ограничить их.

Камила Валиева, сезоны-2020/2021 и 2021/2022
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Камила Валиева, сезоны-2020/2021 и 2021/2022

Произвольная программа россиянки стала одной из самых обсуждаемых в истории. В её основе лежала хореография знаменитого балета Мориса Бежара, переосмысленная в образ змеи. С одной стороны, это позволило обыграть феноменальную гибкость фигуристки, которая начинала свой прокат с искусного выворота рук. С другой – Валиева в этой программе с графичными движениями рук и корпуса, цитирующими постановку Бежара, показывала уникальный артистизм и техническую мощь. Камила в напористой манере исполняла сложнейшие четверные прыжки и тройные аксели. И этот успех буквально кричал о том, что программу надо оставлять на второй сезон, с чем согласился тренерский штаб группы Этери Тутберидзе. Последующее выступление на Олимпиаде в Пекине, прошедшее под колоссальным давлением из-за допинг-ситуации, превратило это «Болеро» в символ человеческой драмы.

Аделина Сотникова, сезон-2011/2012
Фото: РИА Новости
6 место

Аделина Сотникова, сезон-2011/2012

Будущая олимпийская чемпионка каталась под «Болеро» в начале своей взрослой карьеры. Как и у Плющенко, её программа была энергичной и яркой, сделанной специально под финальное крещендо. Необычным и оттого особенно запоминающимся её выступление делал ярко-красный костюм. Фигуристка вытанцовывала буквально каждую фразу, быстро проносилась по льду и показывала уверенное катание.

Сёма Уно, сезон-2021/2022
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
7 место

Сёма Уно, сезон-2021/2022

Японский фигурист использовал «Болеро» в произвольной программе своего последнего олимпийского сезона. Столь известная, но одновременно мощная и берущая за душу музыка стала прекрасным завершением его многолетней истории на льду. Уно подошёл к мелодии как к интеллектуальному и хореографическому вызову. Его тренер и хореограф Стефан Ламбьель ещё во время работы над программой объяснял, что версия Сёмы будет отличаться от тех, что были показаны ранее. В итоге программа действительно оказалась современной, резкой, с нелинейным нарастанием. Ламбьель не пытался копировать чужой успех, а создал собственное, технократичное и тревожное видение, идеально соответствующее авангардному стилю.

Мишель Кван, сезон-2004/2005
Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images
8 место

Мишель Кван, сезон-2004/2005

Великая американская фигуристка также в своё время обращалась к «Болеро». Хотя эта программа не стала одной из её самых знаменитых, сам факт выбора такой сложной музыки говорит о художественных амбициях Кван и её желании бросать себе вызов. Её интерпретация была сдержанной и элегантной, с акцентом на плавное скольжение и классические линии.

Кевин Аймоз, сезон-2023/2024
Фото: Maja Hitij/Getty Images
9 место

Кевин Аймоз, сезон-2023/2024

Французский фигурист презентовал свою короткую программу под «Болеро» в 2023 году. Это был не лучший год для спортсмена. Он сопровождался взлётами и падениями на льду, что привело к последующему решению отказаться от программы. Однако скоро спортсмен сообщил, что собирается вернуть постановку на нынешний олимпийский сезон. По его словам, это сильное произведение, которое очень подходит таким важным соревнованиям, как Олимпийские игры.

Евгений Плющенко, сезон-2000/2001
Фото: Brian Bahr/Getty Images
10 место

Евгений Плющенко, сезон-2000/2001

Для своей короткой программы Плющенко взял кульминационную, победную часть «Болеро». Его интерпретация была прямой, мощной и экспрессивной, став идеальным звуковым сопровождением для его сложнейших прыжков. В отличие от фигуристов, видевших в музыке Равеля неспешную протяжность, россиянин буквально вихрем пролетал по льду. Это «Болеро» не претендовало на психологизм, но стало блестящим спортивным номером, с которым он выиграл свой первый чемпионат мира.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android