«Ультра-си нужны, чтобы была конкуренция». Интервью с чемпионами Тутберидзе в парах

Юные Полина Шешелева и Егор Карнаухов — чемпионы всевозможных турниров прошлого года. В текущем сезоне фигуристы на мемориале И. Я. Рабер заняли третье место, но на этапе юниорского Гран-при в Красноярске им не было равных — фигуристы не только уверенно забрали золото, но ещё и исполнили четверную подкрутку в произвольной программе. Ребята тренируются в штабе Этери Тутберидзе под руководством Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина. После победы на этапе Гран-при Полина и Егор пообщались с «Чемпионатом» и рассказали о целях на текущий сезон, планах на усложнение контента и о своих хобби.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: Мария Кравченко, «Чемпионат»

«Четверной выброс пробовали и выезжали в прошлом сезоне»

— Как сейчас выглядит ваш тренерский штаб — кто непосредственно с вами работает? Этери Георгиевна участвует или, может, Станислав Морозов?

Карнаухов: Этери Георгиевна тоже с нами работает. Но два наших основных тренера — это Филипп Тарасов и Дмитрий Зобнин.

— У вас вообще наблюдается тенденция на усложнение программ. Кто вас мотивирует?

Шешелева: Мы сами хотим! А так наши тренеры всегда за. И мы усложняемся как можем.

— Слышала, что Егор недавно сделал четверной тулуп. Как у вас дела с такими элементами – не совсем парными?

Шешелева: Сейчас готовимся к этапам Гран-при и ко всем остальным соревнованиям. Поэтому пока ничего не учим, не прыгаем.

Карнаухов: Вы знаете, когда нам только говорили учить четверную подкрутку — Полина так же отнекивалась! Думаю, скоро и тулуп тоже будет. (Смеётся.)

— А что по поводу четверного выброса, пробовали?

Карнаухов: Пробовали, да. Даже выезжали в прошлом сезоне.

— Хотели бы видеть на международной арене пары, которые делали бы ультра-си?

Шешелева: Конечно, чтобы было намного интереснее выступать, чтобы была конкуренция. Ну она и сейчас есть, конечно же. Но чтобы была ещё больше. Когда же мы выйдем на международные, а мы выйдем когда-нибудь, было бы интересно увидеть всё это и посоревноваться.

Карнаухов: Я полностью согласен с Полиной.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: Мария Кравченко, «Чемпионат»

«Цели, как и в прошлом сезоне, — выиграть все турниры»

— Какие у вас цели на этот сезон?

Шешелева: Хотим выиграть наш второй этап Гран-при, занять первое место на первенстве России, а также победить в финале Гран-при. Ну и Кубок Первого канала тоже выиграть.

Карнаухов: Цели те же, что и в прошлом сезоне.

— А второй этап Гран-при у вас будет где?

Шешелева: Мы выступим в Москве.

— Вместе с вами у Этери Тутберидзе тренируются чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вас это мотивирует?

Шешелева: Мы каждый день тренируемся на льду вместе с ними, смотрим. Саша Бойкова делает прекрасный четверной выброс — конечно же, это стимулирует.

— За кем ещё следите в парном катании? Есть фавориты?

Шешелева: За всеми, не только на российских соревнованиях, но и на международных. Нравятся китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их возвращение — это очень неожиданно. Желаю им удачи. А из российских пар — Саша и Дима, наверное, да.

Карнаухов: В первую очередь, потому что мы с ними тренируемся. А так, если из всех пар брать, моя любимая пара — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

— Как проходят ваши будни? Полина, как ты пришла к тому, чтобы изучать корейский язык, нравится их культура?

Шешелева: Да. Мне нравятся их музыкальные группы, поэтому хочу как-нибудь поехать в Корею на концерт Stray Kids. И, может быть, даже поговорить с ними! Они не говорят по-русски, поэтому надо учить корейский язык.

— Кто твой биас из них?

Шешелева: Сёнджин, наверное.

Карнаухов: Биас — это кто?

Шешелева: Посмотри. Это фаворит в группе. (Смеётся.)

— Егор, а какие у тебя хобби? Знаю, ты любишь играть.

Карнаухов: «Танки». Видел, как у меня отец играл, когда я маленький был. Перед переездом в Москву мне купили мотоцикл. Так что в Тюмени на мотоцикле катался! Испытывал классные ощущения.