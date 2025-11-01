Что сделали возможные соперницы Петросян и экс-россиянка в Канаде? Гран-при в разгаре

Ами Накаи феерила во Франции, но на втором этапе Гран-при дела у неё пока идут не совсем хорошо.

Ночные разборки одиночниц на этапе Гран-при в Саскатуне получились весьма интересными. Каждый международный старт до Олимпиады сейчас имеет большое значение – со многими из участниц мирового топа Аделии Петросян предстоит сразиться на главном старте в карьере.

Каким получился дебют бывшей россиянки Ульяны Ширяевой, в какой форме сейчас Изабо Левито и что же случилось с тройным акселем Ами Накаи? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Японка Накаи оступилась после успеха во Франции

В Саскатуне вылезла на поверхность нестабильность Ами Накаи. За уверенное выступление во Франции Ами набрала больше 78 баллов, а в Канаде получилось уже 66. Очень неудачным оказался стартовый тройной аксель, после падения фигуристка даже чуть-чуть замешкалась. Затем судьи отметили ещё и недокрут в четверть оборота на втором прыжке в каскаде.

Как потом отметила Ами, проблема с акселем случилась из-за того, что она переусердствовала на отталкивании – но на тренировке эта ошибка тоже была, поэтому не стала сюрпризом для фигуристки. Давления со стороны публики спортсменка не чувствовала, как она призналась в микст-зоне, скорее давила сама на себя.

Ами Накаи (сезон-2025/2026) Фото: Matt Smith/AP/ТАСС

После феерии во Франции Ами уверенно записали в число кандидаток в олимпийскую сборную Японии, однако делать это пока рано – Канада это и показала. Отбор на чемпионате страны в декабре будет страшным по уровню конкуренции, и далеко не факт, что элементы ультра-си окажутся козырем в этой борьбе – на первый план в таком случае выходит стабильность.

Это, например, козырь Монэ Тибы, победительницы короткой программы в Канаде. Она оставила прошлогоднюю постановку под Let’s Dance Донны Саммер и продолжила штамповать чистые прокаты. Костюм японка поменяла, но программа в Канаде по-прежнему звучала игриво и весело. А когда получаются все элементы – то это ещё и приносит результат.

Изабо Левито проиграла самой себе, если сравнивать баллы с результатом в Анже, однако она идёт на уверенной второй строчке. Причём вполне могла и лидировать – компоненты американке поставили самые высокие, но уровнями дорожки и вращения, а также надбавками на каскаде Изабо проиграла Монэ.

Как дебютировала в Канаде экс-россиянка Ширяева?

В Саскатуне случился дебют во взрослой серии Гран-при экс-россиянки Ульяны Ширяевой. Сейчас эта фигуристка выступает за Канаду, однако родилась она в Москве и долгое время тренировалась в России. Наставником Ширяевой был Алексей Василевский, он отмечал, что перед переходом у Ульяны уже почти были готовы элементы ультра-си.

Материалы по теме Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за Канаду

«Аксель был уже совсем хороший у неё, сальхов и тулуп готовы на 90%», – отмечал Василевский. В Канаду фигуристка переехала не за будущим в спорте, а в связи с работой отца.

Сейчас Ульяне уже 18 лет. В короткой программе на Skate Canada она набрала 53,28 балла – всему виной каскад 3-2, дорожка первого уровня, а также самые маленькие среди 12 участниц компоненты. Пока фигуристку никто не знает, она почти не участвовала в международных стартах, так что со временем всё придёт.

А вот что, конечно, неприятно удивило – так это прокат лидера сборной Канады Мэдлин Шизас. Ещё в марте она попала в сильнейшую разминку на чемпионате мира в Бостоне, а сейчас без шансов упала с двух тройных прыжков и не набрала и 50 баллов. С короткой программой перед олимпийским сезоном у фигуристки были проблемы: она не смогла оставить полюбившегося «Короля Льва» из-за авторских прав на музыку и обратилась к классике. Однако «Лебединое озеро» в её исполнении пока не прозвучало так же победно, как диснеевская история.