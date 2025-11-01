Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске — онлайн-трансляция, 2 ноября 2025, короткая программа, участники, Тутберидзе

Новая звезда Тутберидзе рвётся к победам. А Степанова и Букин продолжают карьеру! LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Алиса Двоеглазова, Александра Степанова/Иван Букин
Комментарии
Следим за прокатами!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует второй этап Гран-при России по фигурному катанию! На этот раз — в Красноярске. Соревнования, как и в Магнитогорске, пройдут в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Женщины, к сожалению, недосчитались одной звёздной участницы — до Красноярска по медицинским показателям не доехала Софья Акатьева. Зато другая ученица Этери Тутберидзе, Алиса Двоеглазова, уже готова блистать. Сможет ли она захватить лидерство в короткой программе?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

В мужском турнире всё стабильно — что либо предсказать очень сложно. Удивить публику могут как призёры этапа в Магнитогорске — Николай Угожаев и Григорий Фёдоров, так и другие известные участники — Матвей Ветлугин, Даниил Самсонов и Андрей Мозалёв.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
02 ноября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

Фаворитами в парном катании будут двукратные чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вряд ли кто-то сможет отобрать лидерство у этой пары. Но будет приятно увидеть чистые прокаты другой талантливой пары — Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
02 ноября 2025, воскресенье. 10:15 МСК
Не началось

Зато в танцах на льду мы впервые в сезоне увидим Александру Степанову и Ивана Букина. После того как четырёхкратные чемпионы России не получили возможности выступить на олимпийском квалификационном турнире, они приняли решение продолжить карьеру. Сможет ли молодая пара, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, навязать борьбу лидерам?

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Приятного просмотра!

Live Анастасия Матросова

Всем привет!

Серия Гран-при России по фигурному катанию уже почти на своём экваторе. Ровно половину этапов откатали юниоры, второй старт грядёт у взрослых.

Завтра и послезавтра на «Кристалл-Арене» в Красноярске будут соревноваться мастера спорта. Будем следить за короткими программами вместе! Старт уже завтра, 2 ноября, в 10:15 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android