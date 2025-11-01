Новая звезда Тутберидзе рвётся к победам. А Степанова и Букин продолжают карьеру! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует второй этап Гран-при России по фигурному катанию! На этот раз — в Красноярске. Соревнования, как и в Магнитогорске, пройдут в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Женщины, к сожалению, недосчитались одной звёздной участницы — до Красноярска по медицинским показателям не доехала Софья Акатьева. Зато другая ученица Этери Тутберидзе, Алиса Двоеглазова, уже готова блистать. Сможет ли она захватить лидерство в короткой программе?

В мужском турнире всё стабильно — что либо предсказать очень сложно. Удивить публику могут как призёры этапа в Магнитогорске — Николай Угожаев и Григорий Фёдоров, так и другие известные участники — Матвей Ветлугин, Даниил Самсонов и Андрей Мозалёв.

Фаворитами в парном катании будут двукратные чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вряд ли кто-то сможет отобрать лидерство у этой пары. Но будет приятно увидеть чистые прокаты другой талантливой пары — Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова.

Зато в танцах на льду мы впервые в сезоне увидим Александру Степанову и Ивана Букина. После того как четырёхкратные чемпионы России не получили возможности выступить на олимпийском квалификационном турнире, они приняли решение продолжить карьеру. Сможет ли молодая пара, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, навязать борьбу лидерам?

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Приятного просмотра!