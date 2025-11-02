«Выступать в день рождения — это мой выбор». Лев Лазарев — о победе в Красноярске

На этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске победу вновь одержал ученик Сергея Давыдова Лев Лазарев. С произвольной программой фигурист выступал в свой день рождения, да ещё как: пошёл на пять (!) четверных прыжков. Правда, исполнить получилось лишь четыре. А в конечном итоге были засчитаны только три из-за повторов. Но тем не менее — исполненного контента спортсмену хватило для итоговой победы. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лев рассказал, почему решился переделать прыжок, как его поздравили в Сибири и какие планы строит на будущее.

«Я не обсуждал повтор прыжка с тренерами»

— Как отреагировал, когда изначально посчитали баллы с обнулением тройного тулупа?

— Я не был уверен в том, можно ли повторять лутц и тулуп по два раза. Сначала говорили, что нельзя. А потом сказали, что можно. После падения в первой части я решил переделать тулуп, так как хотел прыгнуть все четыре четверных.

— Тренеры тоже одобрили такой ход?

— Это не обсуждалось с ними. У нас не было договорённостей о том, что если я не делаю тулуп, то во второй половине его переделываю. Я просто понял, что баллов для победы мне должно хватить после комбинации с лутцем, поэтому решил попробовать. И у меня всё получилось. Тренеры меня похвалили за такой ход.

— Твоя произвольная программа поставлена под музыку из сериала «Игра в кальмара». Как вообще к сериалам относишься?

— Вообще сериалы я не смотрю, как и фильмы. Но конкретно «Игру в кальмара», когда вышел второй сезон, я сразу же посмотрел оба. Мне очень понравилось! Летом уже после выхода смотрел третий сезон.

— Другие любимые сериалы есть?

— Нет, я не смотрю сериалы.

Лев Лазарев Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

— Какие-то глобальные цели по прыжкам есть? Может, хочешь превзойти Малинина?

— Глобальных сейчас нет. К каждому соревнованию у меня своя цель. В первой половине сезона на оба этапа Гран-при у меня была задача — откатать как можно чище с четырьмя квадами. Считаю, что эту цель я выполнил: на обоих этапах Гран-при я все четыре четверных сделал. И пусть в Красноярске и получилась незапланированная попытка пятиквадки.

— Есть шанс, что в следующем сезоне перейдёшь во взрослые. Сейчас за кем-то из мастеров следишь?

— Я точно не оцениваю ребят как конкурентов. Просто смотрю на них и думаю, что можно перенять. Смотрю, как они катаются. Мне очень нравится, как катаются Влад Дикиджи из российских и Илья Малинин из зарубежных фигуристов. Мы пока не решали, когда будем переходить во взрослые. Нужно ещё этот сезон откатать, а потом уже решим.

— Следишь в целом за международными стартами?

— Да, смотрю выступления каких-то спортсменов отдельно, но не всё соревнование целиком. Российские турниры смотрю полностью по выходным, а мировые — нет.

«Мне очень нравится, как комментирует мои прокаты Михаил Коляда»

— Когда понял, что будешь кататься в свой день рождения, как ты отреагировал?

— Мне в этом году разрешили выбрать этапы. Так что это был мой выбор — катать в день рождения. Я решил, что хочу поехать на первый и третий этапы, потому что в этот промежуток у меня хорошая форма. А потом она начинает спадать, и набираю снова я её уже зимой. Так что я решил, что эти этапы будут оптимальным выбором. Когда я увидел, что этап в Красноярске выпадает на 1 ноября — никак не отреагировал. Мне без разницы, катаюсь я в день рождения или нет. Даже наоборот — я рад, что на этот день выпала произвольная программа. Потому что катать короткую в день рождения, а потом собираться на произвольную было бы не очень.

— Расскажи, кто поздравлял тебя в Красноярске?

— Друзья меня поздравили ровно в 12 часов. Некоторые даже по красноярскому времени, хотя они находятся в Москве и им пришлось считать часы, чтобы поздравить меня. Я всю ночь просыпался, смотрел в телефон и читал поздравления. Утром поздравили родители, сестра написала. Когда приехал на каток, поздравили ребята, с которыми мы соревновались, и тренер.

— Никто ночью не устраивал сюрпризы в номере?

— Нет. Во первых, никто не знает, в каком номере я живу. А во вторых — думаю, все понимают, что перед произвольной программой такие сюрпризы мне ни к чему.

— Не было сбоя из-за часовых поясов? Может, засыпал позже?

— В этом году не было. Как-то так получилось, что ночью, когда мы вылетали, я спал всего пять часов. После перелёта я устал, хотел спать в день перед короткой. Затем я хорошо выспался — и джетлаг обошёл меня стороной. Даже сегодня я уснул довольно рано, хотя в прошлом году помню, что перед произвольной уснул в пять утра.

— Какие были самые запоминающиеся подарки, которые тебе дарили на день рождения?

— Даже не могу что-то выделить. Я ценю все подарки, которые мне дарят друзья и родители.

— Сейчас Михаил Коляда комментирует прокаты, а кого ещё ты бы хотел видеть на комментаторской позиции во время своего выступления?

— Мне очень нравится, как комментирует Михаил Коляда. Я услышал много приятных слов в свой адрес на первом этапе. И сейчас я посмотрю свой прокат. Надеюсь, что там тоже будут хорошие комментарии. Мне нравится, как он комментирует всех: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям.

— А сам бы хотел попробовать себя в роли комментатора?

— Сейчас — точно нет, потому что мне всего 16 лет, а в будущем — увидим.