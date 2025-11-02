Двоеглазова сияла и заигрывала с публикой. А Степанова/Букин вернулись спустя 11 месяцев

В Красноярске стартовал второй этап Гран-при России для взрослых фигуристов. Соревновательный день был долгим — турнир в Сибири, как и в Магнитогорске, проходит в четырёх дисциплинах. Но в каждой из них случилось то, что стоило внимания зрителей и обсуждений в мире нашего (или даже зарубежного) фигурного катания.

Степанова и Букин вернулись спустя 11 месяцев

Главным сюрпризом для болельщиков стал приезд в Красноярск самой опытной и всё ещё действующей пары Александра Степанова/Иван Букин. Фигуристы не получили нейтральный статус и не смогли поехать на отборочный турнир к Олимпийским играм в Пекине, однако карьеру продолжают. При этом на соревнованиях четырёхкратные чемпионы России не появлялись почти год — аж 11 месяцев. И в прокате это, безусловно, чувствовалось.

В Красноярске Саша и Ваня устроили премьеру — на контрольных прокатах их не было. Ритм-танец пары поставлен под композицию уже хорошо знакомого российской публике Майкла Джексона — под него катается наша главная олимпийская надежда Аделия Петросян. Однако Степанова и Букин выбрали более символичную композицию — They don’t care about us. Будто с намёком на очередной недопуск на Олимпийские игры.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Саму программу на данный момент оценить сложно — да и, наверное, не нужно… Ребята сами признались — прокат был не лучший. Всё-таки это первое появление Александра и Ивана в сезоне!

«Это был тренировочный прокат. Мы знаем, что надо улучшить. Для нас это не самый удачный прокат из-за того, что это первый старт сезона — он всегда скомканный немного», — сказал Букин в микст-зоне.

Но важнее то, что судьи по-прежнему относятся к лидерам наших танцев на льду благосклонно. А Василиса Кагановская/Максим Некрасов, судя по всему, по-прежнему переживают из-за срыва поддержки в ритм-танце на прошлом этапе. В этот раз было лучше — однако на выходе из элемента партнёр внезапно остановился. Это, безусловно, отразилось на баллах пары. Но если бы злополучная поддержка была исполнена лучше — Вася и Макс (80,87) были бы совсем рядом с Сашей и Ваней по баллам (84,29).

Тройку замкнули зажигательные Анна Щербакова и Егор Гончаров, которые опередили Екатерину Миронову и Евгения Устенко и были чертовски хороши! Разве что паттерн вызвал трудности у тёзки олимпийской чемпионки, однако это всё вычищается по ходу сезона. Питерская же пара выступала нервно: партнёрша потеряла уровень на твиззлах уже на первой же секции, что для неё вообще нетипично! Куда больше в глаза бросаются скорость этой пары, программы, которые выглядят продуманными до мелочей, хорошие рёбра и чёткие шаги. Но пока опытные Катя и Женя уступают более молодым ребятам — однако всё ещё может поменяться.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Новая звезда Тутберидзе набралась уверенности в себе

К сожалению, за день до старта соревнований в Красноярске стало известно о снятии Софьи Акатьевой по медицинским показателям. Турнир действительно лишился звёздной участницы, у которой были все шансы на медали или даже на итоговую победу. Но всё же среди женщин осталась ещё одна участница, которая заслуживает отдельного внимания — и это Алиса Двоеглазова.

Мария Елисова оказалась единственной одиночницей, в заявке которой на короткую программу стоял элемент ультра-си — тройной аксель. Все остальные фигуристки выступали с более простым контентом. И также стоит отметить, что всего трое из них планировали каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы — всё та же Мария Елисова, Анна Ляшенко и Алиса Двоеглазова. Да, пока в активе 16-летней ученицы Тутберидзе тройного акселя нет. Однако она берёт публику совершенно другим.

Короткая программа Алисы поставлена под композицию Индилы Dernière Danse — и французские мотивы очень идут фигуристке! Нельзя не обратить внимание на потрясающие руки Двоеглазовой, на слаженные и красивые движения в акценты. А когда спортсменка ещё и исполняет всё на высшем уровне — то это просто космос. И здесь надо сказать, что ученице Тутберидзе поставили совершенно справедливые баллы, которые, очевидно, будут только расти от старта к старту.

Алиса потеряла уровень лишь на одном из вращений. Во всём остальном она была просто идеальна — заклон, дорожка шагов, прыжковые элементы. Хочется надеяться, что Двоеглазова и дальше будет радовать публику своими безупречными прокатами — а там и до первых значимых титулов недалеко. В активе фигуристки уже есть первая взрослая победа — она случилась в октябре в Санкт-Петербурге на мемориале Панина-Коломенкина. Однако это только начало для столь талантливой спортсменки.

Елизавета Куликова Фото: РИА Новости

Конкуренток у Алисы в короткой программе не было. Мария Елисова, к сожалению, упала с тройного акселя и в тройку не попала. Зато замкнула топ-3 сильнейших ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко. В прокате у неё практически всё получилось — лишь на сольном флипе прилетело неясное ребро. Да и всё тот же прыжок во вращение, как у Двоеглазовой, вышел на третий уровень.

Второй стала Елизавета Куликова, которая получила возможность выступить в Красноярске после снятия Софьи Акатьевой. Уникально, что в такой ситуации фигуристка смогла собраться и оказаться второй после короткой программы! Причём все непрыжковые элементы были исполнены на высший уровень, а само катание спортсменки впечатляет, так как артистически она отыграла на все 200%!

Матвей Ветлугин Фото: РИА Новости

Мужчины устроили настоящую трагедию на льду

Турнир в мужском одиночном катании по традиции должен был стать самым интригующим. А получился максимально драматичным из-за массовых срывов наших фигуристов. Особенно с учётом того, что это делали талантливые фигуристы, которые могут кататься и демонстрировать самые сложные элементы на льду. Первым заставил хвататься за сердце Матвей Ветлугин, который откатал с тройными прыжками… На стартовом тройном акселе фигурист рухнул так, что сложно было представить, как он в итоге соберётся на четверной лутц.

А он сделал тройной. И это с учётом того, что квад-лутц Матвей уже демонстрировал на соревнованиях в текущем сезоне. Каскад у Ветлугина также получился только из тройных прыжков. И так обидно видеть подобное выступление от фигуриста, который всё умеет и всё может. Однако пока фигурист только восьмой. Старался и Даниил Самсонов, который в межсезонье сменил тренерский штаб и теперь катается в группе Светланы Соколовской. Но и у него был не лучший прокат – с «бабочкой» на лутце на старте программы и также лишь тройные прыжки. В итоге — только седьмое место.

Андрей Мозалёв Фото: РИА Новости

Андрей Мозалёв просто взорвал публику своей зажигательной программой под песню Backstreet boys Everybody на мемориале Панина-Коломенкина. Но в Красноярске чемпион мира среди юниоров шокировал зрителей и самого себя двумя падениями — и это после такого удачного каскада на старте проката. Пока фигурист идёт шестым, но всё это просто сводит с ума — почему у таких талантливых спортсменов не получаются прокаты.

Призёр этапа Гран-при в Магнитогорске, которому не хватило сотых балла до победы, внезапно даже не попал в тройку после короткой программы в Красноярске! Григорий Фёдоров показал такой классный четверной флип на старте, красивый тройной аксель. Но потом — такое обидное падение с каскада лутц-тулуп и непопадание в тройку. Лёд действительно был жестоким к нашим парням сегодня.

В итоге в лидеры выбился тот, кто заявил и практически исполнил самый сложный контент на турнире, — это Николай Угожаев. Стартовал он не очень удачно – на квад-флипе случился степ-аут. Но зато потом — каскад из четверного лутца и тройного тулупа — идеально, тройной аксель — без вопросов. Коля знатно испортил дорожку шагов, получив за неё лишь второй уровень. Зато показал самое сильное и убедительное выступление среди парней и заслуженно захватил лидерство в короткой программе. Компанию ему в топ-3 на фоне провалов известных и титулованных фигуристов составили Михаил Полянский и Александр Семков. И никто из мужчин не смог пробить планку в 90 баллов — такого мы не видели очень давно.

Бойкова и Козловский боролись за элементы

В текущем сезоне пара, которая устала проигрывать не сколько Мишиной/Галлямову, столько самим себе, кажется, начала новую жизнь. Они в отличной форме, однако по-прежнему борются за элементы. Только всё изменилось — Саша и Дима больше не бросают программу. Теперь они выгрызают эти сольные прыжки, выбросы. Они не опускают руки по ходу проката — и всё это придаёт им уверенности.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

В Красноярске соперников у Бойковой и Козловского нет. Не хочу обидеть все остальные, безусловно, талантливые пары. Но так уж сложилось, что у нас сейчас есть две лидирующие — и все остальные. За короткую программу Саша и Дима получили справедливые и заслуженные 78,55 балла (на Панина-Коломенкина было чуть меньше, 78,52). Из того, что дуэту не очень удалось – лишь дорожка шагов, где партнёрша слегка запнулась на шагах и потеряла уровень. Однако если бы этот элемент был исполнен так же безупречно, как и всё остальное, ребята пробили бы отметку в 80 баллов.

Приятно видеть, что после тяжёлого сезона Саша и Дима снова в деле. Приятно осознавать, что через неделю им предстоит не просто серьёзная проверка — а настоящая репетиция чемпионата России. Ведь на этап в Казани, помимо Бойковой и Козловского, заявлены Мишина/Галлямов и Хабибуллина/Княжук. Настя и Саша после серьёзной травмы партнёра и отказа в нейтральном статусе потеряли былую лёгкость и уверенность в себе. А вот у Наташи и Ильи, по разговорам внутри фигурнокатательной тусовки, наоборот — всё очень хорошо.

По-настоящему в деле мы видели только Бойкову и Козловского. Но — без серьёзной конкуренции. Так что этап в Казани будет особо показательным для всех трёх пар. И с точки зрения текущего лидера, и с точки зрения борьбы за так называемое третье место в сборной, на которое Хабибуллина/Княжук безусловно претендуют. А там — чем чёрт не шутит!

Среди пар-участниц турнира в Красноярске стоит также отметить Таисию Щербинину и Артёма Петрова. Ребята проводят первый сезон на взрослом уровне и пока держатся очень хорошо! В короткой программе фигуристы потеряли уровни на подкрутке и дорожке шагов, но это мелочи, которые нарабатываются и вычищаются. По баллам от лидеров пока далековато — в шести баллах. Однако всё-таки лидеры — это Бойкова и Козловский!

Ещё одна перспективная пара, которая замкнула тройку после короткой программы, вернулась к соревнованиям после длительного перерыва. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прошли большой путь, но на этом этапе с ними случилось то, что по словам Максима Транькова, хотя бы раз происходит с каждой парой — это падение с тодеса. Такая ошибка — действительно редкость для парного катания, чаще всего в этой дисциплине срывают параллельные прыжки, вращения, выбросы или поддержки.

«Хочу поздравить всех зрителей, потому что вы увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка, перешёл на заднюю часть конька, сильно долго стоял в дуге и поэтому упал», — сказал Янченков журналистам.

Однако важно, что Катя и Матвей не ушли в себя — а с юмором отнеслись к этой оплошности. Так что можно надеяться, что у этих ребят всё будет хорошо! Как и у всех наших прекрасных спортивных пар, наблюдать за которыми — сплошное удовольствие.