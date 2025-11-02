Двоеглазова мечтает о четверном лутце. Как ученица Тутберидзе покажет себя? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Первый день этапа Гран-при в Красноярске был насыщенным на события! Несмотря на все интриги, фавориты захватили лидерство после коротких программ.

Александра Степанова и Иван Букин вернулись и показали всем вокруг, что они по-прежнему сильнее всех. Тем не менее Василиса Кагановская и Максим Некрасов не так сильно отстают от более опытных соперников. Будет ли интрига?

Алиса Двоеглазова ожидаемо стала лучшей среди женщин и опередила соперниц на пять баллов. В произвольной программе она намерена пойти на четверные прыжки. С лутцем у фигуристки были проблемы, зато тулуп она уже приземляла успешно в текущем сезоне. Получится ли в этот раз?

В мужском турнире Николай Угожаев заявил и исполнил сложнейший контент в короткой программе. Теперь фигуристу предстоит отстоять своё лидерство в произвольной. Шансов на это у спортсмена больше, чем в Магнитогорске — но сможет ли он справиться с нервами? Тем более что Григорий Фёдоров и другие также захотят реабилитироваться.

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вряд ли упустят своё преимущество. Так что интрига тут будет всего одна — смогут ли они чисто исполнить четверной выброс в произвольной программе? На контрольных прокатах им это уже удалось.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Оставайтесь с нами!