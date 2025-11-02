Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске — онлайн-трансляция, 3 ноября 2025, произвольная программа, участники

Двоеглазова мечтает о четверном лутце. Как ученица Тутберидзе покажет себя? LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Алиса Двоеглазова.
Комментарии
Следим за вторым днём.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Первый день этапа Гран-при в Красноярске был насыщенным на события! Несмотря на все интриги, фавориты захватили лидерство после коротких программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
03 ноября 2025, понедельник. 10:00 МСК
Не началось

Александра Степанова и Иван Букин вернулись и показали всем вокруг, что они по-прежнему сильнее всех. Тем не менее Василиса Кагановская и Максим Некрасов не так сильно отстают от более опытных соперников. Будет ли интрига?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 11:45 МСК
Не началось

Алиса Двоеглазова ожидаемо стала лучшей среди женщин и опередила соперниц на пять баллов. В произвольной программе она намерена пойти на четверные прыжки. С лутцем у фигуристки были проблемы, зато тулуп она уже приземляла успешно в текущем сезоне. Получится ли в этот раз?

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 13:45 МСК
Не началось

В мужском турнире Николай Угожаев заявил и исполнил сложнейший контент в короткой программе. Теперь фигуристу предстоит отстоять своё лидерство в произвольной. Шансов на это у спортсмена больше, чем в Магнитогорске — но сможет ли он справиться с нервами? Тем более что Григорий Фёдоров и другие также захотят реабилитироваться.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 2, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Не началось

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вряд ли упустят своё преимущество. Так что интрига тут будет всего одна — смогут ли они чисто исполнить четверной выброс в произвольной программе? На контрольных прокатах им это уже удалось.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями наших фигуристов. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android