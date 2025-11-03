Двоеглазова с квадами заочно уступила Петросян! А пары в Красноярске просто прокляли

Столько срывов, кажется, ещё не было ни на одном крупном старте в России.

Понедельник – день тяжёлый, как показал этап Гран-при в Красноярске – для фигуристов в особенности. Из-за переноса выходных дней произвольные программы у мастеров спорта сместили на один день, и многие спортсмены наошибались в, казалось бы, простых вещах. Лидеры при этом держат марку – такие прокаты были бы достойны мировой арены.

Главные сюжеты произвольной программы – в большом итоговом обзоре от «Чемпионата».

Степанова и Букин — со вторым результатом в мире прямо сейчас

Александра Степанова и Иван Букин впервые представили публике свой новый произвольный танец – под оперу «Орфей и Эвридика». У пары было серьёзное преимущество над конкурентами уже после первого дня, во второй день оно только увеличилось. В новом танце есть как новшества, так и адаптированные фирменные поддержки пары, а сам сюжет постановки основан на греческой трагедии о любви.

Александра Степанова/Иван Букин Фото: РИА Новости

Пока кажется, что постановка ещё не до конца вкатана и представлена не в лучшем виде, но Александра и Иван выбрали стартовать, а не отсиживаться на тренировках. По сумме Степанова/Букин набрали чуть меньше, чем текущие лидеры мирового сезона – Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон пробили отметку в 211 баллов.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступали вторую неделю подряд и на этот раз старались получать удовольствие от проката, а не ехать только на контроле. Примерно в те же баллы, что и в Магнитогорске, приехали ребята, танец от Бенуа Ришо от старта к старту становится всё более проработанным и лёгким в исполнении.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выходили на произвольный танец очень собранными, однако мало кто предполагал, что они не знали, смогут ли закончить свой прокат. Перед выступлением Катя получила травму спины, и ей было буквально больно дышать, но от снятия дуэт наотрез отказался. По словам Елизаветы Худайбердиевой в эфире Первого канала, на тренировке пара не могла сделать первую поддержку.

Анна Щербакова и Егор Гончаров летели к бронзе на всех парах, прокат произвольного получился очень сильным, если бы не фатальная ошибка в самом конце. Какой интересный поворот приготовила судьба – Анна и Егор совершили ту же ошибку на той же арене, что их соперники Миронова/Устенко, они остались без вращения. В итоге Щербакова и Гончаров – лишь пятые.

Второй этап Гран-при России. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение

Двоеглазова соревновалась в своей лиге, а ученица Липницкой с наскока взяла медаль

Ученица Юлии Липницкой Анна Ляшенко решила отказаться от риска в пользу чистого проката. Фигуристка неоднократно пробовала и тройной аксель, и четверной риттбергер на предыдущих стартах, однако удачных попыток ультра-си ещё не было. Такой риск мог бы сильно отбросить её от медали на первом взрослом этапе Гран-при, а Аня и её наставница выбрали надёжность. В итоге чистый прокат принёс Ане серебро дебютного этапа Гран-при.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Мария Елисова, наконец, показала широкой публике свои триксели – обе попытки получились на загляденье. Если в короткой программе фигуристка перенервничала и упала, то уже в произвольной выступала безо всякой зажатости. Если бы не эта ошибка в короткой, Маша бы была в медалях, но не хватило совсем немного, чуть более одного балла. С бронзой же оказалась Елизавета Куликова. Из-за досадной ошибки на лутце она могла упустить медаль, но отрыва по короткой программе хватило, чтобы остаться в тройке.

Алиса Двоеглазова на этом старте сражалась, можно сказать, с самой собой – и в короткой программе она обеспечила себе серьезный отрыв, и в произвольной единственная пошла на четверные прыжки. На лутце в начале случилась «бабочка», однако тулупы Алиса скрутила и приземлила, справившись с непростыми выездами. Дальше всё пошло как по маслу, на каждом элементе Алиса не давала себе слабины и уверенно доделала программу до конца.

Второй этап Гран-при России. Красноярск. Женщины. Итоговое положение

Алиса Двоеглазова – 217,79 балла. Анна Ляшенко – 197,57 балла. Елизавета Куликова – 189.,30 балла.

Угожаев попробовал «пятиквадку», хотя у парней снова не клеилось

Тяжело в этот день у мужчин-одиночников пошли старшие зубцовые квады – флип и лутц. Алексей Ягудин в эфире отметил, что лёд в Красноярске крошится, с этим смогли быть связаны и ошибки.

Два четверных риттбергера сделал Илья Строганов, на лутце в самом начале – досадная «бабочка». Матвей Ветлугин пытался выбраться из подвалов турнирной таблицы с помощью трёх четверных прыжков, но удачно получилось исполнить только первый – риттбергер. Флип и лутц фигурист не выехал – по словам Михаила Коляды в эфире, не попал в отталкивание. Даниил Самсонов сумел выполнить один из двух четверных лутцев, а во второй половине допустил очень неприятное падение с четверного сальхова.

Николай Угожаев Фото: РИА Новости

Андрей Мозалёв выдал гораздо более уверенный прокат, чем на мемориале Панина-Коломенкина. Безнадёжным выглядел только четверной тулуп во второй половине программы, который завершился жёстким падением. Но, к сожалению, до медали ученик Этери Тутберидзе и в этот раз не дотянулся – четвёртый результат. Допусти Андрей хотя бы на одну ошибку меньше… На третьей позиции сумел удержаться Александр Мельников. Тоже не получилось совладать с лутцем, произвольную он соперникам проиграл, однако благодаря запасу по короткой получилось остаться в медалях.

Григорий Фёдоров вновь второй – но теперь он скорее выиграл серебро, чем проиграл золото. В этот раз вместо четверного лутца вышла «бабочка», однако со всеми остальными элементами Гриша справился, видно было, что постарался больше сил вложить в дорожку шагов

Николай Угожаев внезапно решил опробовать в Красноярске программу с пятью четверными – и сумел приземлить четыре. Забавно, что во влоге Алины Загитовой Коля рассказывал, что пока не время пробовать настолько сложный контент, но всё-таки рискнул. Недосчитался, правда, одного из каскадов, однако эта ошибка не помешала ему уверенно выиграть и привезти 16 баллов отрыва от второго места.

Второй этап Гран-при России. Красноярск. Мужчины. Итоговое положение

В парах есть Бойкова/Козловский — и все остальные

Пары постигло проклятие поддержек – сложно вспомнить такой старт, на котором каждая следующая пара срывала один и тот же дорогой элемент – поддержку. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик остались сразу без нескольких элементов, схожие ошибки совершили Алексей Карпов, Даниил Бутенко и Матвей Янченков. Наиболее чистый прокат выдали Таисия Щербинина и Артём Петров – грубых срывов они не допустили, видно, что пара уже находится в достаточно хорошей форме.

На этом фоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский смотрелись на одну, две, пять голов выше. Единственную ошибку пара допустила на сложнейшем четверном выбросе: Александра устояла, но приземлилась на две ноги. В остальном прокат был очень сильным и уверенным, даже после помарки пара очень уверенно делала элемент за элементом.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Что радует больше всего – Александра и Дмитрий как будто по-другому стали относиться к ошибкам, не выключались из программы и очень хорошо концентрировались, что вылилось в итоге в 25 баллов преимущества над конкурентами. Уже в ближайшую субботу и воскресенье мы увидим Бойкову/Козловского вновь – в Казани им придётся дать бой Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Второй этап Гран-при России. Красноярск. Парное катание. Итоговое положение