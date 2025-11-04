«Состояние ужасное, но деваться некуда». Что случилось с Гном Гномычем на шоу Плющенко?

Почти сутки мир фигурного катания обсуждает состояние юного Александра Плющенко: к вечеру 3 ноября поступили тревожные сообщения, что 12-летнему спортсмену вызвали машину скорой помощи после выступления на шоу в Санкт-Петербурге. В шоу «Спящая красавица» Плющенко-младший исполнял одну из главных ролей, в день рождения отца ему пришлось кататься на лекарствах. Что на самом деле случилось в Петербурге с Александром и насколько информация в прессе соответствует действительности?

После окончания марафона из нескольких спектаклей в Санкт-Петербурге Sport24 и «Спорт-экспресс» сообщили, что Александра Плющенко увезли на скорой в больницу.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали её, тошнило, состояние ужасное. Думали — всё. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», — рассказал о состоянии сына двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На следующий день Яна Рудковская поспешила успокоить разволновавшихся болельщиков. В своём телеграм-канале она выложила пост, в котором отметила, что у Александра был сложный день, однако не такой сложный, как об этом пишут в прессе. В подтверждение своих слов она выложила видеообращение сына.

«Со мной всё хорошо, сейчас у меня температура 37. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали, в больнице я не лежал, всё хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть. По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично моё решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», – отметил 12-летний фигурист.

Позднее в комментарии для Sport24 Рудковская отметила, что никаких симптомов, кроме тошноты и высокой температуры, у Плющенко-младшего не было, все остальные участники шоу чувствовали себя нормально.

«Состояние Саши стабилизовалось, температура упала до 37. Он записал видео, в котором сам всё рассказал. Нам с мужем всю ночь не давали спать, оборвали все телефоны. Ближе к утру ещё и китайские СМИ начали звонить.

Никаких больших рисков не было, температуру сбили как могли. Саша сам принял такое решение, никто на него не влиял. Он катается всё второе отделение и часть – в первом. У нас три аншлага подряд, поэтому нельзя за несколько часов кого-то подготовить на эту роль или отменить шоу. Если бы у нас была замена, вопрос об участии Саши в шоу не стоял бы.

Да, он катался с облегчённым контентом, не прыгал лутцы и флипы, но тройной сальхов и аксель в 2,5 оборота сделал. Саше было тяжело, однако он всё откатал и сделал это здорово. Многие зрители ведь шли посмотреть на него, в Санкт-Петербурге его очень любят, как и его папу. Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка. Потом его вырвало, ему стало легче, и он пошёл кататься. Есть подозрение, что это ротавирус. Вечером мы выезжаем в Москву, Саша сдаст анализы, и всё станет более понятно. После этого узнаем, какой этиологии было его заболевание. Никто в семье больше не болеет, все чувствуют себя хорошо. У всех спортсменов также всё в порядке», — сказала Рудковская Sport24.

По возвращении в Москву юный фигурист пройдёт обследование. Следующие шоу у команды Плющенко ещё не скоро – только в декабре.